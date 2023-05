Διεθνής Ημέρα Μουσείων στο MOMus: Εργαστήρια και ξεναγήσεις

Με εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά και ενήλικες, διευρυμένο ωράριο (10:00-22:00) και ελεύθερη είσοδο σε όλους τους χώρους του, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, συμμετέχει το MOMus (Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης) στη Διεθνή Ημέρα Μουσείων που εορτάζεται κάθε χρόνο, στις 18 Μαΐου.

Φετινή θεματική, όπως έχουμε ήδη αναφέρει σε προηγούμενα σημειώματά μας, «Μουσεία, Αειφορία και Ποιότητα Ζωής», στην οποία θεματική υπάγονται και ο δράσεις του MOMus για τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων.

MOMus-Πειραματικό Κέντρο Τεχνών

Τις πύλες της άνοιξε και θα διαρκέσει έως τις 22 Ιουνίου, η έκθεση των Ilya & Emilia Kabakov «The Eminent Direction of Thoughts / Η Εξέχουσα Κατεύθυνση των Σκέψεων», στο MOMus-Πειραματικό Κέντρο Τεχνών (Θεσσαλονίκη, Αποθήκη B1, Προβλήτα Α', λιμάνι).

Η έκθεση αναπτύσσεται γύρω από την ομότιτλη εγκατάσταση: ένα δωμάτιο που θυμίζει κελί είτε φυλακής είτε μοναχού, όπου ο άνθρωπος περνά τον χρόνο του και στοχάζεται σχετικά με τη ζωή, τον θάνατο, τη θρησκεία.

Στο μεταξύ, η έκθεση φιλοξενεί μια ειδική παρουσίαση του «The Golden Easel», ενός διεθνούς διαγωνισμού παιδικής τέχνης, που αποτελεί πρωτοβουλία της Παιδικής Πινακοθήκης του Λβιβ. Ο διαγωνισμός διεξάγεται εδώ και είκοσι χρόνια, ενθαρρύνοντας μικρούς μαθητές να εξερευνήσουν και να καλλιεργήσουν τις καλλιτεχνικές τους δεξιότητες.

MOMus-Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης-Συλλογή Κωστάκη

Εργαστήριο για παιδιά (8-11 ετών) και ενήλικες σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση «Μαμαγαία» πραγματοποιείται (18/5, 17:00-19:30 στο MOMus-Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης-Συλλογή Κωστάκη (Θεσσαλονίκη, Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών).

Μέσα από παιχνίδια ρόλων και αυτοσχεδιασμούς, παιδιά και ενήλικες αναζητούν απαντήσεις, δοκιμάζουν τις σκέψεις τους και πειραματίζονται με νέα υλικά.

Γνωρίζουν έννοιες της οικολογίας σχετικά με τη μείωση χρήσης, την επανάχρηση και την ανακύκλωση, εξοικειώνονται με zero-waste συνήθειες και ξετυλίγουν το νήμα της κλιματικής αλλαγής, της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και των ανθρωπογενών παρεμβάσεων που απειλούν τη ζωή στην Γη.

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλ. 2310 589222. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά

Ξενάγηση στην έκθεση «A flock of fakes: ορισμοί του μη φυσικού» από τον καλλιτέχνη Γιώργο Γεροντίδη, θα πραγματοποιηθεί (18/5, 18:00) στο MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά (Αθήνα, Πλατεία Αγίων Ασωμάτων 5, Θησείο).

Μέσα από τις τρεις ξεχωριστές «ζωντανές» εγκαταστάσεις-ενότητες που συνθέτουν την έκθεση στον χώρο («Οι τρόποι που μαθαίνουμε για τα είδη των ζώων», «Τμήμα Τεχνητών Πεταλούδων», «Εργοστάσιο Θαλάσσιου Γυαλιού»), ο Γεροντίδης προτείνει νέους τρόπους να αποκωδικοποίησουμε, να ερμηνεύσουμε και να κατηγοριοποιήσουμε το φυσικό μας περιβάλλον και να δούμε εκ νέου τη μουσειακή καταγραφή και παρουσίασή του.

MOMus-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης

Το εικαστικό εργαστήριο για ενήλικες «Whose land is it anyway?» θα πραγματοποιηθεί (18/5, 18:00-20:00) στο MOMus-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης (Αποθήκη Α’, Προβλήτα Α', λιμάνι).

Με αφορμή τα έργα του Ελληνοκαναδού φωτογράφου, Χρήστου Δικαιάκου, στην τρέχουσα έκθεση «Ο κόσμος ως ανοιχτό στούντιο», οι συμμετέχοντες διερευνούν το θέμα της εκμετάλλευσης της γης, αποτυπώνουν φωτογραφικά τις απόψεις τους για την αέναη παρουσία του ανθρώπου πάνω σε αυτήν, πιθανά σενάρια για το μέλλον της γης και του φυσικού της πλούτου.

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλ. 2310566716. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης-Συλλογές Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης

To εργαστήριο για παιδιά (από 9 ετών) και ενήλικες «Καθημερινά αντικείμενα & Ιστορίες συνύπαρξης» θα πραγματοποιηθεί (20/5, 11:00-13:00) στο MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης-Συλλογές Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (Εγνατίας 154, εντός ΔΕΘ-Helexpo).

Οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν μία κούπα και θα συνδέσουν την «μικρό-ιστορία» τους με την «μάκρο-ιστορία» της πόλης, συνδέοντάς το με το έργο της καλλιτεχνικής κολεκτίβας COYOTE που απλώνεται σε διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της 8ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης.

Το εργαστήριο αποτελεί συνεργασία του MOMus-Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης με το Εργαστήριο Νέων Μέσων στις Εικαστικές Τέχνες του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Α.Π.Θ.

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής (τηλ. 2310 240002 / εσωτ.1). Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.