Δεξαμενόπλοιο FSO Safer

Το υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία χαιρετίζει τον επιτυχή «αφοπλισμό» μιας περιβαλλοντικής βόμβας, αναφερόμενο στην επιτυχή ολοκλήρωση της επιχείρησης μεταφοράς πετρελαίου από το υπερδεξαμενόπλοιο FSO Safer.

We welcome the successful completion of the transfer of oil from the FSO Safer supertanker off #Yemen's Red Sea Coast#Greece was amongst the countries that financially supported this operation, which prevented an environmental & humanitarian catastrophe (1/2) pic.twitter.com/5MDZ8irfco