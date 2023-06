Το ΥΠΕΞ χαιρετίζει την απόφαση των ΗΠΑ να επανενταχθούν στην UNESCO

Την απόφαση των ΗΠΑ να επανενταχθούν στην UNESCO χαιρετίζει ένθερμα η Ελλάδα, με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

Ως μακροχρόνιος υποστηρικτής του έργου και των αξιών της UNESCO, η Ελλάδα προσβλέπει στην ενίσχυση της πολυμερούς συνεργασίας, με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, και στη συμβολή στην αποστολή του Οργανισμού για την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων στην εκπαίδευση και την πολιτιστική κληρονομιά.

Ειδικότερα, το υπουργείο Εξωτερικών συγχαίρει τη γενική διευθύντρια της UNESCO Όντρεϊ Αζουλέ για τις έντονες προσπάθειές τους, καθώς και τα κράτη-μέλη που υποστήριξαν αυτήν την απόφαση.

As a long-standing supporter of UNESCO’s work & values, #Greece looks forward to enhancing multilateral cooperation, with the participation of 🇺🇸, and contributing to the Organisation's mission to address today’s challenges affecting education & cultural heritage (2/3)