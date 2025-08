Τηλεφωνική επικοινωνία Κυρ. Μητσοτάκη - Ζελένσκι: Πρόταση για αποκατάσταση του λιμανιού της Οδησσού

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του στο Χ ότι επικοινώνησε με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, με στόχο τον συντονισμό των βημάτων τους και την εξερεύνηση ευκαιριών για την παροχή μεγαλύτερης προστασίας στους Ουκρανούς.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια της συζήτησης ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση των δυνατοτήτων αεράμυνας της Ουκρανίας, ζήτημα ιδιαίτερα κρίσιμο ενόψει των συνεχών και ολοένα πιο σκληρών επιθέσεων που εξαπολύει η Ρωσία.

Ο ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης σε ένα νέο μηχανισμό για την αγορά αμερικανικών όπλων, που υλοποιείται σε συνεργασία με κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. «Η συνεισφορά κάθε χώρας μπορεί να καταστεί ουσιαστική για την ενδυνάμωση των αμυντικών δυνάμεών μας», τόνισε ο Ζελένσκι.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως αναφέρει στην ανάρτησή του ο πρόεδρος Ζελένσκι, κατέθεσε πρόταση για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας, με έμφαση στην αποκατάσταση των υποδομών του λιμανιού της Οδησσού και την ανάπτυξη μεταφορικών και εφοδιαστικής στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν οι αρμόδιες ομάδες να ξεκινήσουν άμεσα την συνεργασία για την υλοποίηση αυτών των σχεδίων.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη σταθερή και αποφασιστική στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία, υπογραμμίζοντας την προθυμία για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας.

I spoke with the Prime Minister of Greece, @kmitsotakis. We are coordinating our steps and looking for opportunities to provide greater protection for Ukrainians.



We discussed strengthening the capabilities of our air defense. This is especially important now, as Russia… pic.twitter.com/42h2A6XdPF