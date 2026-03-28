Γ. Γεραπετρίτης σε Αραγτσί: Ζητάμε να επιτραπεί η έξοδος των ελληνικών πλοίων από τον Περσικό Κόλπο

Το αίτημα να επιτραπεί η έξοδος των ελληνικών πλοίων από τον Περσικό Κόλπο εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης στον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής τους επικοινωνίας το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με ανάρτηση του ΥΠΕΞ στο Χ ή συζήτηση επικεντρώθηκε στην κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, με τον Γ. Γεραπετρίτη να τονίζει την ανάγκη για διπλωματική λύση και για πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

H ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών

FM George Gerapetritis held a phone📞conversation with #Iran FM Seyed Abbas Araghchi @araghchi. Discussion focused on the situation in the broader Middle East. FM Gerapetritis stressed the need for a diplomatic solution & for full respect of Int'l Law & freedom of navigation. pic.twitter.com/am5POHvKTr — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 28, 2026

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ιρανική πλευρά παρουσίασε τις θέσεις της σε σχέση με τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου και ενημέρωσε για τις διπλωματικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Μεταξύ άλλων, ο Γ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ελλάδα δεν νοείται να θεωρείται εχθρός του Ιράν και επεσήμανε την ιδιαίτερη ευαισθησία που έχει η χώρα μας στο γεγονός ότι πάρα πολλά πλοία ελληνικά έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό και ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πλοίων και των πληρωμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αραγτσί θα μεταβεί αύριο στο Ισλαμαμπάντ, όπου θα διεξαχθεί η τετραμερής συνάντηση για τη Μέση Ανατολή, μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών του Πακιστάν, της Σαουδικής Αραβίας, της Αιγύπτου και της Τουρκίας.