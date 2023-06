Τι γράφει ο διεθνής Τύπος για την εκλογική νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη

Για σαρωτική νίκη και εκλογικό θρίαμβο της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη κάνει λόγο ο διεθνής Τύπος ο οποίος και επισημαίνει τη μεγάλη κατρακύλα του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η πλήρης εντολή έφτασε και βρίσκεται και στον ήχο των πανηγυρισμών των οπαδών που περίμεναν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καταϊδρωμένοι, κάτω από τον ήλιο, έξω από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας» γράφει η ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, σχολιάζοντας το αποτέλεσμα των εκλογών στην Ελλάδα.

Σε ό,τι αφορά το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει ότι «το ενδεχόμενο παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα παραμένει, αλλά την σχετική απόφαση πρόκειται να την λάβει το κόμμα του» και υπογραμμίζει, παράλληλα, ότι «όλοι μαζί, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ, συγκεντρώνουν το 39,5% των ψήφων».

«Θρίαμβος των συντηρητικών στην Ελλάδα. Τώρα ο Μητσοτάκης μπορεί να κυβερνήσει μόνος του», γράφει η εφημερίδα La Repubblica και προσθέτει ότι «πρόκειται για το χρονικό μιας προαναγγελθείσας νίκης». «Ηγείται της χώρας από το 2019 και τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο απόλυτος θριαμβευτής. Επέζησε της μείωσης της προσέλευσης που όλοι φοβόντουσαν και κέρδισε το στοίχημα που έβαλε πριν ένα μήνα», υπογραμμίζει η εφημερίδα της Ρώμης.

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός μπορεί ήδη να βασιστεί στη στήριξη των αγορών, οι οποίες εδώ και μέρες, έχουν θετικό πρόσημο, ενόψει της σύνθεσης της νέας κυβέρνησης, η γραμμή της οποίας είναι υπέρ των επιχειρήσεων και των ξένων επενδύσεων», γράφει ο απεσταλμένος της La Repubblica.

Μιλώντας στην εφημερίδα, ο καθηγητής του πανεπιστημίου της Οξφόρδης Στάθης Καλύβας υπενθυμίζει ότι τον Μάιο, ήδη, οι πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας είχαν επιβραβεύσει τη Νέα Δημοκρατία «χάρη στη σταθεροποίηση της οικονομίας και σε μια προοπτική ανάπτυξης του 2,4%, υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο».

Το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa, μεταδίδει ότι «ο Μητσοτάκης θριαμβεύει στην Ελλάδα και εξασφαλίζει απόλυτη πλειοψηφία». «Ο Έλληνας πρωθυπουργός πανηγυρίζει και δηλώνει: "είναι η ώρα των μεταρρυθμίσεων"», προσθέτει το Ansa.

Όλα τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, τέλος, εκφράζουν έντονη ανησυχία για την είσοδο στην βουλή του κόμματος Σπαρτιάτες και υπενθυμίζουν ότι ο «εμπνευστής του, Ηλίας Κασιδιάρης έχει καταδικαστεί, πρωτόδικα, από την ελληνική δικαιοσύνη».

Για απόλυτη νίκη της Δεξιάς του Κυριάκου Μητσοτάκη που επιτρέπει το σχηματισμό μιας «σταθερής κυβέρνησης στην Ελλάδα», κάνει λόγο ο βελγικός Τύπος, επισημαίνοντας παράλληλα την ανησυχητική άνοδο τριών μικρών ακροδεξιών κομμάτων.

«Βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα: η χώρα στρίβει πολύ δεξιά», έχει τίτλο σημερινό δημοσίευμα της γαλλόφωνης εφημερίδας «Le Soir», αναφέροντας ότι μετά τις εκλογές, που κέρδισε ο απερχόμενος πρωθυπουργός και αρχηγός του συντηρητικού δεξιού κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, «η Ελλάδα στράφηκε λίγο πιο σκληρά στα δεξιά».

«Τρία μικρά ακροδεξιά κόμματα συγκεντρώνουν το 13% των ψήφων, συμπεριλαμβανομένων των Σπαρτιατών, που υποστηρίζονται από τον Ηλία Κασιδιάρη, πρώην στέλεχος του νεοναζιστικού κόμματος Χρυσή Αυγή», επισημαίνει η «Soir».

H «Soir» παρατηρεί, επίσης, ότι για περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια, κανένας Έλληνας πρωθυπουργός δεν κατάφερε να επανεκλεγεί στο τέλος μιας θητείας που ολοκληρώθηκε. Τονίζει, επίσης, ότι η Νέα Δημοκρατία, κέρδισε έδρες σε σύγκριση με τις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου, οι οποίες, με την πλήρη αναλογική, δεν κατέστησαν δυνατή την επίτευξη πλειοψηφίας ή τον σχηματισμό συνασπισμού.

«Πίσω από τα χαμόγελα, όμως, η Ελλάδα και η δεξιά έχουν κάποιους λόγους να ανησυχούν», σχολιάζει η «Soir», εξηγώντας ότι το ποσοστό της αποχής αυξήθηκε κατακόρυφα - μόνο το 52,75% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων πήγε να ψηφίσει, έναντι 61,10% στις 21 Μαΐου και επιπλέον γιατί τρία μικρά ακροδεξιά κόμματα συγκεντρώνουν το 13% των ψήφων.

H εφημερίδα «L'ECHO", με τίτλο «Η Δεξιά του Μητσοτάκη κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές», αναδημοσιεύει τηλεγράφημα του βελγικού πρακτορείου BELGA, επισημαίνοντας ότι ο ηγέτης της Δεξιάς, Κυριάκος Μητσοτάκης κέρδισε την απόλυτη πλειοψηφία που θα επιτρέψει το σχηματισμό μιας σταθερής κυβέρνησης και μια νέα πρωθυπουργική θητεία για τον ίδιο.

Σημειώνει, επίσης, ότι η ΝΔ που βρίσκεται στην εξουσία από το 2019, συγκέντρωσε το 40,5% των ψήφων, «ποσοστό υπερδιπλάσιο από αυτό του κύριου αντιπάλου της, του αριστερού ΣΥΡΙΖΑ». Το πρακτορείο BELGA κάνει επίσης λόγο για «βαριά ήττα» του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ που υπέστη μια «απογοητευτική οπισθοδρόμηση» με μόλις το 17,8% των ψήφων.

«Ελλάδα: με απόλυτη πλειοψηφία στις βουλευτικές εκλογές νέος πρωθυπουργός ο Κ. Μητσοτάκης», έχει τίτλο η «La Libre» , κάνοντας λόγο για «μεγάλη νίκη» της Δεξιάς και μια απόλυτη πλειοψηφία. Αναδημοσιεύοντας τηλεγράφημα του γαλλικού πρακτορείου AFP, η «La Libre» αναφέρει ότι στη Βουλή των Ελλήνων περνούν οχτώ κόμματα, «συμπεριλαμβανομένου του ακροδεξιού κόμματος "Σπαρτιάτες", που υποστηρίζεται από ένα πρώην στέλεχος του νεοναζιστικού σχηματισμού της Χρυσής Αυγής, τον Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος εκτίει βαριά ποινή φυλάκισης».

Σημειώνεται, επίσης, ότι ο Κυρ. Μητσοτάκης είχε κερδίσει μια μεγάλη νίκη πριν από πέντε εβδομάδες με το 40,79% των ψήφων - δύο φορές υψηλότερο ποσοστό από αυτό του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το ποσοστό αυτό δεν του έδινε την απόλυτη πλειοψηφία για να σχηματίσει κυβέρνηση χωρίς να χρειαστεί να σχηματίσει συμμαχία, όμως αυτή τη φορά το εκλογικό σύστημα δίνει στο κόμμα που βγήκε στην κορυφή ένα «μπόνους» έως και 50 εδρών.

«Ελλάδα: Κυριάκος Μητσοτάκης, ένας συντηρητικός που έχει ποντάρει τα πάντα στην οικονομική ανάκαμψη», είναι ο τίτλος της «Derniere Heure» η οποία επίσης αναδημοσιεύει τηλεγράφημα του γαλλικού πρακτορείου AFP. Επισημαίνει ότι ο 55χρονος Κυρ. Μητσοτάκης, υποσχέθηκε αυξήσεις μισθών, ενώ το κόστος ζωής και τα χαμηλά εισοδήματα παραμένουν το κύριο μέλημα των Ελλήνων.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι ο Κυρ. Μητσοτάκης έχει δεσμευτεί να πραγματοποιήσει μαζικές προσλήψεις στον τομέα της δημόσιας υγείας που υποφέρει από τεράστια έλλειψη πόρων μετά την κρίση.

«Η πρώτη του θητεία σημαδεύτηκε από την αναβίωση μιας ακόμα αναρρωτικής οικονομίας όταν ανέλαβε την εξουσία το 2019 μετά από χρόνια δραστικών σχεδίων λιτότητας κατά τη διάρκεια των οποίων η χώρα έχασε το ένα τέταρτο του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ)», αναφέρεται χαρακτηριστικά, ενώ σημειώνεται ότι πέρυσι η οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα έφτασε στο 5,9%.

Για επιτυχή επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στη σταθερότητα και την ανάπτυξη, χάρη στον Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά από μια σοβαρή κρίση χρέους και τρία διεθνή προγράμματα διάσωσης κάνει λόγο το BBC.

Αν και πολλοί Έλληνες παλεύουν με την κρίση του κόστους ζωής, οι ψηφοφόροι επέλεξαν να μείνουν στο κόμμα που υπόσχεται χαμηλότερους φόρους και βελτίωση της δημόσιας υγείας.

H οικονομία, οι αυξανόμενες τιμές και η ανεργία που ήταν στην πρώτη γραμμή του μυαλού των ψηφοφόρων. Η ψηφοφορία της Κυριακής επιβεβαίωσε τη λαϊκή πίστη στον Μητσοτάκη και την υπόσχεσή του να προχωρήσει με τις μεταρρυθμίσεις, δίνοντας στην Ελλάδα ισχυρότερη θέση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πέραν αυτής αναφέρει η εφημερίδα Times.

Μια νίκη Μητσοτάκη ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη, και οι αγορές αντέδρασαν θετικά στην πορεία, με τις μετοχές και τα ομόλογα να σημειώνουν ράλι τις τελευταίες εβδομάδες. Η πιστοληπτική ικανότητα είναι πιθανό να αναβαθμιστεί σε επενδυτική βαθμίδα μέχρι το τέλος του έτους, σημάδι ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την οικονομική κρίση που διήρκεσε δεκαετία, τονίζει η Financial Times .

Kyriakos Mitsotakis set to return to power in Greek elections https://t.co/HsyZWUKhls

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του, ο Μητσοτάκης υποσχέθηκε επανειλημμένα να ταρακουνήσει την υγειονομική περίθαλψη και τη δικαιοσύνη, που έχουν από τα πιο αργά συστήματα στην Ευρώπη. «Δεν θα είναι εύκολο», είπε ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ του Ηνωμένου Βασιλείου. «Θα συναντήσει τα πιο ισχυρά λόμπι στην Ελλάδα και μια εξαιρετικά ανθεκτική γραφειοκρατία για να το κάνει».

Ο κ. Μητσοτάκης υποσχέθηκε να ενισχύσει τα έσοδα από τη ζωτικής σημασίας τουριστική βιομηχανία της χώρας, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να αυξήσει τους μισθούς, ώστε να πλησιάσουν τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι το σχόλιο του βρετανικού δικτύου Sky news.

Greece's conservative prime minister Kyriakos Mitsotakis has secured another four-year term in power following a landslide victory in the country's parliamentary elections https://t.co/FglDHVU1aS