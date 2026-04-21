Συνάντηση Μ. Χρυσοχοΐδη με τον εκτελεστικό διευθυντή της Frontex: Στο επίκεντρο η ενίσχυσή της με μέσα και ανθρώπινο δυναμικό

Η ενίσχυση της ήδη στενής συνεργασίας για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά στη νέα συνάντηση που είχε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Frontex, Χανς Λέιτενς, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, Παναγιώτη Στάθη και του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ, Αντιστρατήγου Δημητρίου Μάλλιου.

Στη διάρκεια της συνάντησης, επί τάπητος, τέθηκε η ενίσχυση του Οργανισμού ενόψει της ανασυγκρότησής του με την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πρακτικών για την ορθότερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, όπως και την παροχή μέσων και ενίσχυσης με ανθρώπινο δυναμικό.

Επίσης, υπογραμμίστηκε, και από τις δύο πλευρές, η ανάγκη ανάπτυξης κοινών επιχειρησιακών δράσεων για την περαιτέρω διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και την αποτροπή εισόδου παράτυπων μεταναστών, πάντα με σεβασμό στα θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα, εστιάζοντας ταυτόχρονα στην προστασία των εξωτερικών συνόρων.

Εξάλλου, όπως επιβεβαιώθηκε, μια από τις βασικές προτεραιότητες είναι η προώθηση της καλής συνεργασίας και της στρατηγικής, που, ήδη, υπάρχει ανάμεσα στις αποστολές των Κρατών Μελών οι οποίες συμμετέχουν στις επιχειρησιακές ομάδες του Οργανισμού και υποστηρίζουν τις επιχειρησιακές δράσεις στα εξωτερικά σύνορα. Παράλληλα, σημειώθηκε πως μεγάλη είναι η σημασία της συνεννόησης με τις ηγεσίες των Τρίτων Χωρών, ώστε να υπάρχει αποτελεσματική πολιτική στο μεταναστευτικό ζήτημα.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης, η Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Συνόρων και Μετανάστευσης, Ταξίαρχος Ζαμπία Γύπαρη, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων, Αστυνομικός Διευθυντής Ανδρέας Καραγεώργος, Υψηλόβαθμοι Αξιωματούχοι του Frontex, όπως και ο Επικεφαλής του Τομέα Ελλάδας Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης της Επιτροπής, Αριστείδης Ψαρράς.