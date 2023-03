Συνάντηση Μ. Βαρβιτσιώτη με τον Ουκρανό πρέσβη

Με τον πρεσβευτή της Ουκρανίας στην Ελλάδα, Σεργκέι Σουτένκο, συναντήθηκε νωρίτερα ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Η συνάντηση διεξήχθη στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Ουκρανίας για την έναρξη των ενταξιακών της διαπραγματεύσεων, όπως επισημαίνεται σε ανάρτηση του Μ. Βαρβιτσιώτη σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

I met with 🇺🇦 Amb. @Sergii_Shutenko in the framework of #Ukraine's preparation for the opening of its accession negotiations.