Συμμετοχή του Λάζαρου Τσαβδαρίδη στο 8ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών

Με διπλή παρουσία συμμετείχε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης, στο 8ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών – ITC 2025, που πραγματοποιήθηκε στις 22, 23 και 24 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Ο υφυπουργός απηύθυνε χαιρετισμό στο επίσημο opening gala της πρώτης ημέρας, ενώ τη δεύτερη ημέρα έλαβε μέρος σε θεματικό πάνελ, όπου ανέπτυξε τις προτεραιότητες και τις πολιτικές του υπουργείου Ανάπτυξης για τη βιομηχανία, τις επενδύσεις και τις σύγχρονες υποδομές.

Κατά τον εναρκτήριο χαιρετισμό του, ο κ. Τσαβδαρίδης υπογράμμισε ότι οι υποδομές και οι μεταφορές αποτελούν κρίσιμους πυλώνες για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, όχι μόνο ως τεχνικά έργα αλλά ως «οικονομικές αρτηρίες» που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και αναβαθμίζουν τον ρόλο της χώρας ως στρατηγικού κόμβου στην ευρύτερη περιοχή. Τόνισε ότι το όραμα της Κυβέρνησης είναι η δημιουργία μιας νέας γενιάς «έξυπνων» και «πράσινων» υποδομών, απόλυτα εναρμονισμένων με την ψηφιακή και κλιματική μετάβαση, αξιοποιώντας τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σημασία της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την υλοποίηση των μεγάλων έργων της επόμενης δεκαετίας. Όπως σημείωσε: «το ITC 2025 αποτελεί ιδανική πλατφόρμα διαλόγου και συνεργειών, ικανή να γεννήσει ιδέες και πολιτικές που θα καθορίσουν την αναπτυξιακή πορεία της χώρας». Παράλληλα, αναφέρθηκε στις θετικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, τονίζοντας ότι η σταθερότητα και οι μεταρρυθμίσεις δημιουργούν πλέον το πλαίσιο για ένα βιώσιμο και ανταγωνιστικό μέλλον.

Στη συμμετοχή του στο πάνελ της δεύτερης ημέρας, ο Υφυπουργός εστίασε στη στρατηγική ανάπτυξης των επιχειρηματικών πάρκων, τα οποία χαρακτήρισε ως ιδανικούς χώρους για την προσέλκυση επενδύσεων. Όπως ανέφερε «20 προτάσεις επιχειρηματικών πάρκων έχουν εγκριθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης με χρηματοδότηση ύψους 90 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον 13 εκατ. ευρώ πρόκειται να διατεθούν μέσω του ΔΕΔΔΗΕ για την αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας με δυνατότητες αποθήκευσης». Τόνισε, δε, ότι το επόμενο στοίχημα είναι η ενίσχυση της βιομηχανίας ως βασικού μοχλού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Ολοκληρώνοντας, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι η πράσινη μετάβαση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν βασικούς άξονες της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως εκφράζεται και από τον Υπουργό Ανάπτυξης, κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Αναφέρθηκε ακόμη στη σημασία συνεργασίας εντός των επιχειρηματικών πάρκων, επισημαίνοντας ότι το Υπουργείο θα συνεχίσει να βελτιώνει το θεσμικό πλαίσιο ώστε να καταστούν ακόμα πιο ελκυστικά για επενδύσεις. Τέλος, τόνισε τον ρόλο των νέων ανθρώπων για την ανάπτυξη της περιφέρειας και της ακριτικής Ελλάδας, σημειώνοντας ότι η παραμονή τους στις τοπικές κοινωνίες αποτελεί τον πιο ουσιαστικό παράγοντα για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας.