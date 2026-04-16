Νέο ιατρικό ανακοινωθέν Γ. Μυλωνάκη: Σταθερή η κατάστασή του, παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ

Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς, ο Γιώργος Μυλωνάκης.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ λιποθύμησε χθες (15/4) κατά τη διάρκεια της πρωινής σύσκεψης στο Μαξίμου και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Οι γιατροί διαπίστωσαν ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου και προχώρησαν γρήγορα σε εμβολισμό προκειμένου να σταματήσει η αιμορραγία.

Τι αναφέρει το σημερινό ιατρικό ανακοινωθέν:

«Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή».

Το επόμενο δεκαήμερο θεωρείται καθοριστικό, σύμφωνα με τον Ευτύχιο Αρχοντάκη, επεμβατικό νευροακτινολόγο που χειρούργησε τον Γιώργο Μυλωνάκη. «Μέσα στις πρώτες 48 ώρες ορίζεται βάσει πρωτοκόλλου ότι πρέπει να γίνει επέμβαση, άρα αυτή έγινε σχετικά γρήγορα», ανέφερε μιλώντας στο ΕΡΤ ο κ. Αρχοντάκης.

«Η επέμβαση διήρκεσε περίπου 30–45 λεπτά και πήγε καλά. Το ανεύρυσμα είναι αποκλεισμένο, άρα έχουμε ένα χαρτί καλό γιατί αυτό βοηθάει στην αντιμετώπιση των επιπλοκών που μπορεί να έχει μία αιμορραγία», είπε ο κ. Αρχοντάκης προσθέτοντας: «Από εδώ και πέρα, πρέπει να περάσουν δύο εβδομάδες για να μιλήσω. Η αιμορραγία παρακολουθείται μέρα με τη μέρα».

Όπως ανέφερε, βασικός στόχος του χειρουργείου ήταν «να αποκλείσουμε το ανεύρυσμα από την κυκλοφορία του αίματος» και, σε δεύτερο επίπεδο, «να ξεπεράσει ο ασθενής την υπάρχουσα αιμορραγία».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι είναι «πολύ νωρίς να μιλάμε» για την εξέλιξη της κατάστασης, εξηγώντας πως οι πιθανές επιπλοκές σε υπαραχνοειδή αιμορραγία εμφανίζονται συνήθως στην 6η–7η ημέρα και σχετίζονται με την αντίδραση των αρτηριών στο αίμα που έχει διαχυθεί στον εγκέφαλο.

Παράλληλα, σημείωσε ότι καθοριστικό ρόλο έπαιξε η άμεση διακομιδή του ασθενούς, επισημαίνοντας πως, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η αντιμετώπιση ενός ανευρύσματος μέσα στο πρώτο 48ωρο θεωρείται κρίσιμη.

Επανέλαβε, ωστόσο, ότι «θα περίμενα να περάσουν δύο εβδομάδες για να μιλήσω», τονίζοντας ότι η αιμορραγία είναι μια εξελισσόμενη κατάσταση που απαιτεί καθημερινή παρακολούθηση και ότι ιδιαίτερη σημασία έχει η αντίδραση του εγκεφάλου στο αίμα που έχει διαρρεύσει από τις αρτηρίες.

Αναφερόμενος στην κατάσταση του Γιώργου Μυλωνάκη κατά την άφιξή του στον «Ευαγγελισμό», περιέγραψε ότι παρουσίαζε νευρολογική εικόνα συμβατή με ισχαιμικό ή εγκεφαλικό επεισόδιο, προσθέτοντας ότι «είναι πολύ καλύτερο να παραμένει κάποιος διασωληνωμένος ως προστασία του εγκεφάλου του».