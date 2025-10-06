Α. Σκέρτσος: Το πρόβλημα του Τσίπρα δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο Αλέξης Τσίπρας

Την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από τη θέση του βουλευτή και την επικείμενη, όπως όλα δείχνουν, ίδρυση νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό, σχολίασε ο Άκης Σκέρτσος.

Με ανάρτησή του στο Facebook, ο υπουργός Επικρατείας απευθύνει σειρά ερωτημάτων, σε μια μορφή πολιτικού κουίζ, ανασύροντας από το παρελθόν όλες τις κρίσιμες επιλογές διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ: Από το δημοψήφισμα του 2015 και τη συνεργασία με τον Πάνο Καμμένο, μέχρι τον Γιάνη Βαρουφάκη, την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης αλλά και την κατάσταση στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων.

Ο Άκης Σκέρτσος τονίζει χαρακτηριστικά πως «τα ερωτήματα είναι ρητορικά και ταυτόχρονα ουσιαστικά» και ότι «η λίστα θα μπορούσε να είναι πολύ μακρύτερη», υπογραμμίζοντας ότι το πρόβλημα, όπως λέει, «δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που τώρα τον πετά σαν την τρίχα από το ζυμάρι, αλλά ο ίδιος ο Τσίπρας».

Στο τέλος της ανάρτησης επισημαίνει ότι «το πρόβλημα του Α. Τσίπρα είναι η πολιτική του συγκρότηση που έχει βαθιά μέσα της τον πολιτικό αριβισμό, την πολιτική εξαπάτηση και τον πολιτικό κυνισμό», καταλήγοντας πως «η Ελλάδα αξίζει καλύτερα».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Ά. Σκέρτσου

«Πολιτικό quiz

Ποιος έλεγε πως θα σκίσει τα μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο οδηγώντας ένα σημαντικό μέρος της ελληνικής κοινωνίας σε συλλογική πλάνη και τη χώρα σε πολιτικό και κοινωνικό διχασμό;

Ποιος αριστερός ηγέτης επέλεξε -δις- τον ακροδεξιό Καμμένο ως κυβερνητικό του συνεταίρο;

Ποιος γύρισε εν μια νυκτί το ΟΧΙ σε ΝΑΙ εξαπατώντας τα 2/3 των πολιτών που ψήφισαν αυτό που ο ίδιος τους ζήτησε, δηλαδή το ΟΧΙ;

Ποιος επέλεξε τον μοιραίο Γ. Βαρουφάκη ως Υπ. Οικονομικών και την Ζ. Κωνσταντοπούλου ως Πρόεδρο της Βουλής;

Ποιος υπερφορολόγησε την πραγματική οικονομία, έκλεισε τις τράπεζες, βύθισε τη χώρα σε νέα ύφεση και μετά σε αναιμική ανάπτυξη θεωρώντας ότι η μεσαία τάξη της χώρας είναι οι ζάπλουτοι που πρέπει να πληρώσουν για άλλη μια φορά το μάρμαρο;

Ποιος πίστευε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα και επέτρεψε το αίσχος της Μόριας και δεκάδων άλλων αντίστοιχων άθλιων δομών σε όλη τη χώρα;

Ποιος τσαλαπάτησε τη διάκριση των εξουσιών, με στόχο να ελέγξει τους αρμούς της Δικαιοσύνης και των ΜΜΕ και να εξαφανίσει τους πολιτικούς του αντιπάλους αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν οι 2 αρμόδιοι υπουργοί του να καταδικαστούν τελεσίδικα για τις πράξεις τους;

Ποιος επανήλθε ως λωτοφάγος το 2023 -παρότι είχε ήδη την εμπειρία του στραπάτσου του 2015- με ένα νέο κυβερνητικό «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης» ύψους 85 δις ευρώ που θα έριχνε εκ νέου την οικονομία στα βράχια;Τα ερωτήματα είναι ρητορικά και ταυτόχρονα ουσιαστικά. Και η λίστα είναι μόνο ενδεικτική. Θα μπορούσε να είναι πολύ μακρύτερη.

Τα ερωτήματα αυτά υπογραμμίζουν ένα πράγμα: το πρόβλημα του Α. Τσίπρα δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που αποφάσισε τώρα να τον πετάξει από πάνω του σαν την τρίχα από το ζυμάρι.

Το πρόβλημα του Α. Τσίπρα είναι ο Α. Τσίπρας.

Το πρόβλημα του Α. Τσίπρα είναι η πολιτική του συγκρότηση που έχει βαθιά μέσα στον πυρήνα της τον πολιτικό αριβισμό, την πολιτική εξαπάτηση και τον πολιτικό κυνισμό.

Η Ελλάδα αξίζει καλύτερα.»