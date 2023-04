Qatargate: Εκτός φυλακής με ηλεκτρονικό βραχιολάκι η Εύα Καϊλή

Μία ημέρα μετά τον Βέλγο ευρωβουλευτή, Μαρκ Ταραμπέλα, η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εύα Καιλή λαμβάνει επίσης καλά νέα: ο ανακριτής των Βρυξελλών της επέτρεψε να βγει από τη φυλακή Haren μετά από πέντε μήνες. Ακριβώς όπως και ο Ταραμπέλα, η Ελληνίδα αναγκάζεται να φέρει ηλεκτρονικό βραχιολάκι στον αστράγαλο και παραμένει ύποπτη.



«Είναι η μητέρα ενός μωρού, το οποίο τώρα μεγαλώνει ο παππούς του. Η θέση της είναι στο σπίτι, όχι στη φυλακή». Αυτό δήλωσε ο δικηγόρος της Σβεν Μαρί στα μέσα Φεβρουαρίου, όταν η Καιλή έπρεπε να παρουσιαστεί στην αίθουσα του Συμβουλίου των Βρυξελλών ως ένα από τα πρόσωπα-κλειδιά στο Qatargate, την έρευνα του ομοσπονδιακού εισαγγελέα για τις προσπάθειες του Κατάρ και του Μαρόκου να επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

