«Περίεργα πράγματα», σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης για τη φωτιά στο Τζάνειο

14/08/2025 • 23:28
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η μικρής έκτασης φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (14/8) στο Τζάνειο σβήστηκε αμέσως γράφει σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Επισημαίνει όμως με νόημα ότι «αποτελεί άλλη μία πυρκαγιά σε υπόγειο Νοσοκομείου του ΕΣΥ... περίεργα πράγματα».

Να σημειωθεί ότι αργά το βράδυ εκδηλώθηκε φωτιά στο υπόγειο του Τζάνειου Νοσοκομείου η οποία σύμφωνα με πληροφορίες τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.

Περίπου μία εβδομάδα πριν, τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά στο νοσοκομείο «Σωτηρία», στον πρώτο όροφο της Παθολογικής Κλινικής. Η επέμβαση της πυροσβεστικής ήταν άμεση και η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της. 

