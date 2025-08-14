«Περίεργα πράγματα», σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης για τη φωτιά στο Τζάνειο

Η μικρής έκτασης φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (14/8) στο Τζάνειο σβήστηκε αμέσως γράφει σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Επισημαίνει όμως με νόημα ότι «αποτελεί άλλη μία πυρκαγιά σε υπόγειο Νοσοκομείου του ΕΣΥ... περίεργα πράγματα».

Η φωτιά αυτή ήταν ασήμαντη μεν και σβήστηκε αμέσως αφού ενεργοποιήθηκαν τα αντιπυρικά συστήματα του Νοσοκομείου, αλλά αποτελεί άλλη μία πυρκαγιά σε υπόγειο Νοσοκομείου του ΕΣΥ….περίεργα πράγματα. https://t.co/kHgxt2Y5r3 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 14, 2025

Να σημειωθεί ότι αργά το βράδυ εκδηλώθηκε φωτιά στο υπόγειο του Τζάνειου Νοσοκομείου η οποία σύμφωνα με πληροφορίες τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.

Περίπου μία εβδομάδα πριν, τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά στο νοσοκομείο «Σωτηρία», στον πρώτο όροφο της Παθολογικής Κλινικής. Η επέμβαση της πυροσβεστικής ήταν άμεση και η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της.