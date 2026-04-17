Π. Μαρινάκης: Συμμερίζομαι όσα λέει ο Ά. Γεωργιάδης - Δεν στρεφόμαστε κατά της Δικαιοσύνης

Στις τελευταίες καταγγελίες του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για την Ευρωπαία εισαγγελέα, Πόπη Παπανδρέου και στο κλίμα της πολιτικής τοξικότητας που καταγράφηκε την Πέμπτη στη Βουλή αναφέρθηκε -μεταξύ άλλων- ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας την Παρασκευή στην τηλεόραση του ΑΝΤ1.

Σχετικά με τις καταγγελίες που έκανε ο κ. Γεωργιάδης, για την Πόπη Παπανδρέου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο «φόντο» της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πως «αν και συμμερίζομαι πολλά από αυτά που λέει και ο κ. Γεωργιάδης, καθώς εντελώς άλλα ήταν αυτά που ακούγαμε ως διαρροές και άλλα αυτά που διαβάζουμε βάσει της δικογραφίας, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση, είτε ως κυβέρνηση είτε ως αντιπολίτευση, να στραφούμε κατά της Δικαιοσύνης». «Ας αφήσουμε τη Δικαιοσύνη να λειτουργήσει», επισήμανε.

Αναφορικά με την κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε «καλή δύναμη στην οικογένειά του, όλες μας οι σκέψεις και όλες μας οι προσευχές είναι με τον Γιώργο τον Μυλωνάκη και κάθε μέρα φαίνεται ότι κερδίζει τη μια μάχη μετά την άλλη. Είμαι βέβαιος ότι θα την κερδίσει γιατί τον γνωρίζω και γνωρίζω πόσο δυνατός άνθρωπος είναι. Ήταν συγκλονιστικό. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν πώς το υποδεχθεί όλο αυτό η γυναίκα του και τα αγοράκια του».

Σχετικά με τα όσα ανέφερε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο κ. Μαρινάκης είπε «άκουσα χθες και τον πρωθυπουργό, ο οποίος είπε κάποια πράγματα από την καρδιά του γιατί ο Γιώργος Μυλωνάκης είναι ένας από τους πιο στενούς του συνεργάτες, πρέπει κάποιοι άνθρωποι που δολοφονούν χαρακτήρες να κοιταχτούν στον καθρέφτη.

Γιατί πίσω από αυτούς τους χαρακτήρες υπάρχουν και οικογένειες. Έχει ξεφύγει η κατάσταση, έχουμε πιάσει πάτο. Όλο αυτό δεν έχει τέλος, όσο το ανατροφοδοτούμε. Βιώνουμε εδώ και τρία χρόνια μια στοχοποίηση, με πρώτο τον πρωθυπουργό. Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ».

«Δεν μπορούμε άλλο να κλείνουμε τα μάτια στον τοξικό λόγο, στα ψέματα και στην ανωνυμία» συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Για την υπόθεση με τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριο Λαζαρίδη, ο κ. Μαρινάκης είπε πως «σίγουρα μπορούσε να προσληφθεί ως μετακλητός. Εδώ καταλαβαίνουμε ότι κατέθεσε κάποια έγγραφα και οι υπηρεσιακοί τα αξιολόγησαν με έναν τρόπο που δεν έπρεπε και τον έβαλαν σε μια βαθμίδα που δεν έπρεπε. Σίγουρα προκύπτει ότι στη βαθμίδα που προσελήφθη δεν έπρεπε να προσληφθεί, άρα δεδομένα καλά έκανε και έπρεπε να είχε γίνει από τη πρώτη στιγμή και είπε θα γυρίσει πίσω τα επιπλέον και για μένα καλά έκανε και είπε για το ύφος του.

Είναι ανθρώπινο όταν στοχοποιείσαι να λες κάποια πράγματα που τον κόσμο τον ενοχλούν. Πρέπει όταν έχουμε δημόσιο λόγο να σκεφτόμαστε ότι δεν απαντάμε σε όσους μας κατηγορούν - δικαίως ή αδίκως - αλλά στην κοινωνία. Το ύφος έχει πολλές φορές μεγαλύτερη σημασία από την ουσία του θέματος».