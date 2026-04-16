Κυρ. Μητσοτάκης: Ο νέος νόμος για την ευρωπαϊκή εισαγγελία και οι θεσμικές τομές στη Συνταγματική Αναθεώρηση

Το πρώτο στίγμα προθέσεων, όπως είχε προαναγγελθεί, με την φράση «θεσμική φυγή προς τα εμπρός», έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιχειρώντας να αναδείξει τη ΝΔ ως το κόμμα εκείνο που διαθέτει συγκεκριμένη πρόταση για το μέλλον και τον εκσυγχρονισμό της χώρας. Θέτοντας πλέον συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένη ατζέντα, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι εντός Μαΐου η κυβερνητική παράταξη θα εκκινήσει τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση για ένα πυρήνα 25 άρθρων.

Ανάμεσα σε αυτά, το Άρθρο 5 και η πρόσθεση αναφοράς για την Τεχνητή Νοημοσύνη, το Άρθρο 16 για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, συνταγματική μέριμνα για την προσιτή στέγη, συνταγματική πρόβλεψη για τη λειτουργία των κομμάτων, το Άρθρο 51 και το Άρθρο 54, που αφορούν στον εκλογικό νόμο, με τον κ. Μητσοτάκη να περιγράφει ουσιαστικά την πρότασή του για ένα μεικτό σύστημα με μικρότερες και μεγαλύτερες περιφέρειες, όπου ενδεχομένως κάποιοι μπορεί να εκλέγονται με σταυρό και να εκλέγονται με λίστα. Ο πρωθυπουργός επεσήμανε, ωστόσο, ότι η συζήτηση για το θέμα αυτό θα παραπεμφθεί μετά τις εκλογές, σημειώνοντας, όμως, ότι οι εκλογές του 2031 θα πρέπει να γίνουν σε ένα διαφορετικό σκηνικό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη σκιά της περιπέτειας υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, επέλεξε, από το βήμα της Βουλής, να μην εμφανιστεί απαντώντας μόνο σε κάθε ένα από τα θέματα της επικαιρότητας, που αποτέλεσαν το βασικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινήθηκε η αντιπολίτευση, αλλά να θέσει συγκεκριμένες πτυχές αυτών των ζητημάτων, επιχειρώντας να αναδείξει την διαφορετική προσέγγιση της κυβέρνησής του από τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, απευθυνόμενος κατά κύριο λόγο στον Νίκο Ανδρουλάκη και βάζοντας απέναντί του το πρόσωπο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε στο κλίμα τοξικότητας που κυριαρχεί στο πολιτικό σκηνικό, άφησε -με προσεκτική διατύπωση- μια έμμεση, αλλά σαφή αιχμή στον τρόπο που προχωρά τις έρευνές της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εν μέσω των διεθνών εξελίξεων, έθεσε ως επίδικο την προστασία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Κυρίως, όμως, επιχείρησε να αναδείξει, ως απόσταση της αντιπολίτευσης από τα μεγάλα εν εξελίξει θέματα, το περιβάλλον μέσα στο οποίο διεξήχθη η συζήτηση αυτή, όταν η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί τον μεγάλο κίνδυνο της ενεργειακής κρίσης και των συνεπειών στην παγκόσμια οικονομία.

Επιρρίπτοντας στον Νίκο Ανδρουλάκη ότι παραμένει στο χθες, όπως είπε, ο κ. Μητσοτάκης δε μίλησε για πολιτική σταθερότητα, αυτή τη φορά, αλλά για την ανάγκη ενότητας. «Όταν ζητούμενο είναι η ενότητα, εσείς ανασύρετε αφορμές διχασμού. Όταν η πατρίδα χρειάζεται σιγουριά και προοπτική στο αύριο, εσείς μένετε κολλημένος σε συνθήματα του χθες. Σε μία εποχή που η παγκόσμια οικονομία κλονίζεται αδυνατούμε να διακρίνουμε τα μεγάλα και σοβαρά, από τα μικρότερα και λιγότερο σημαντικά» είπε απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, δίνοντας τον τόνο της κριτικής, που η κυβέρνηση θα εξακολουθήσει να ασκεί στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η πολιτική ατζέντα που η αντιπολίτευση αναδεικνύει είναι το ένα στοιχείο κριτικής από την πλευρά της κυβέρνησης. Το δεύτερο είναι το πολιτικό κλίμα, που διαμορφώνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ένα κλίμα τοξικότητας, όπως λένε στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε φορτισμένος, την ώρα, που ένας στενός του συνεργάτης νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, χρησιμοποιώντας βαριές εκφράσεις για τον τόνο της πολιτικής σύγκρουσης που διεξάγεται, μιλώντας για «δολοφονικό βούρκο» που πνίγει την αξιοπρέπεια και για «ζούγκλα αγριότητας». Παρουσιάζοντας, μάλιστα, δημοσίευμα του Documento, που αφορούσε στον κ.Μυλωνάκη, αναφέρθηκε σε επιθέσεις που έχει δεχθεί η σύζυγός του με στόχο τον ίδιο και απευθυνόμενος προς του αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τόνισε ότι «σπιλώνονται οι πολιτικοί αντίπαλοι και οι οικογένειές τους και έχει φτάσει αυτός ο άνθρωπος σήμερα να παλεύει για τη ζωή του».

Στα δύο επίμαχα θέματα, που αποτέλεσαν και το αντικείμενο της προ ημερησίας, ο κ. Μητσοτάκης έδωσε σε κάθε ένα από αυτά, μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ εμφανίστηκε αιχμηρός, αν και με προσεκτικές διατυπώσεις, απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θέτοντας ζήτημα επιλεκτικών διαρροών, αλλά και τμηματικών ελέγχων, σημειώνοντας ότι «η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σεβαστή αλλά δεν δικαιολογούνται επιλεκτικές διαρροές και έλεγχοι σε δόσεις», συμπληρώνοντας ότι «τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει» αυτές τις κινήσεις.

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε όσα είχε πει και στο διάγγελμά του, μετά τη διαβίβαση των δικογραφιών, υπογραμμίζοντας ότι δεν προκύπτει από πουθενά ζήτημα πολιτικού χρήματος, καλώντας ταυτόχρονα την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να προχωρήσει τάχιστα στην εκκαθάριση αυτών των υποθέσεων, συμπληρώνοντας με νόημα, «να δείξει έμπρακτα την ουδετερότητά της». Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι «η Κυβέρνηση θα αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία για να επιταχύνονται οι διαδικασίες που αφορούν πολιτικά πρόσωπα», ρύθμιση που υπήρχε, αλλά καταργήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Στο θέμα των υποκλοπών, ο κ. Μητσοτάκης έθεσε ζήτημα λειτουργίας της ΕΥΠ, μιλώντας για προσπάθεια να «ναρκοθετηθεί» η δράση των μυστικών υπηρεσιών και μάλιστα σε μια κρίσιμη συγκυρία. «Ως πρωθυπουργός δεν πρόκειται να επιτρέψω να υπονομευτεί το έργο της ΕΥΠ, όχι μόνο γιατί βοηθά σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας, όσο κυρίως, ειδικά σήμερα, η δράση της αποκτά κρίσιμη σημασία στο ταραγμένο περιβάλλον γύρω μας» είπε χαρακτηριστικά, καλώντας άπαντες να σκεφτούν τον ρόλο των μυστικών υπηρεσιών για την εθνική ασφάλεια. Σε πολιτικό επίπεδο, επανέλαβε ότι το θέμα των παρακολουθήσεων κρίθηκε σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις, ανελήφθη, όπως είπε, η πολιτική ευθύνη και τα κενά στην δράση της ΕΥΠ καλύφθηκαν νομοθετικά, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί συστηματικά τη δημιουργία ενός κλίματος σύγχυσης.