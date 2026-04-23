Π. Μαρινάκης: Κανονικά στα ψηφοδέλτια οι βουλευτές για τους οποίους ψηφίστηκε άρση ασυλίας

Στο ζήτημα της άρσης ασυλίας βουλευτών και στο κατά πόσο αυτή επηρεάζει την υποψηφιότητά τους, καθώς και στις τοποθετήσεις του Κωνσταντίνου Αχ. Καραμανλή, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών

Συγκεκριμένα, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι οι βουλευτές για τους οποίους αποφασίστηκε η άρση ασυλίας, θα συμμετέχουν κανονικά στα ψηφοδέλτια.

Όπως τόνισε, η κυβέρνηση δεν πρόκειται να μπει σε λογικές τοξικής αντιπαράθεσης, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για ανθρώπους που υπερασπίζονται θεσμικά τον εαυτό τους και έχουν δικαίωμα να κριθούν.

Ακόμη, αναφορικά με τις δηλώσεις του Κωνσταντίνου Αχ. Καραμανλή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι η στοχοποίηση που δέχεται σχετίζεται με το επώνυμό του και ότι κάποιοι έγιναν γνωστοί πολιτικά πάνω σε ένα τραγικό ατύχημα. Υπογράμμισε επίσης ότι η ομιλία του πρώην υπουργού έγινε στο πλαίσιο του ΟΠΕΚΕΠΕ και πως γίνεται μια προσπάθεια σύνδεσής της με την τραγωδία των Τεμπών.

Ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι κανείς δεν αρνείται όσα συνέβησαν στο δυστύχημα, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Καραμανλής παραιτήθηκε και θα κριθεί από τη Δικαιοσύνη. Όπως σημείωσε, μετά την άρση της ασυλίας, θεσμικά δεν μπορεί να σχολιάσει περαιτέρω τις δηλώσεις του.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στη νέα δέσμη οκτώ στοχευμένων μέτρων οικονομικής ενίσχυσης συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ. Όπως υπογράμμισε, τα μέτρα καθίστανται εφικτά χάρη στη δημοσιονομική σταθερότητα και το πρωτογενές πλεόνασμα που καταγράφει η ελληνική οικονομία, σε αντίθεση με την πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση ενισχύει το διεθνές και περιφερειακό της αποτύπωμα, με την επικείμενη επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα, τη στήριξη των παραγωγών στη Λέσβο λόγω του αφθώδους πυρετού, αλλά και την ολοκλήρωση ενός πρώτου κύκλου ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας προς τον Λίβανο, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και αλληλεγγύης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ερωτηθείς γιατί τα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης περιορίζονται στα 500 εκατ. ευρώ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι πρόκειται για το μέγιστο ποσό που μπορούσε να διατεθεί με ασφάλεια, εντός των δημοσιονομικών αντοχών της χώρας.

Όπως σημείωσε, η κυβέρνηση διατηρεί επιπλέον αποθεματικό ύψους 200 εκατ. ευρώ, προκειμένου να υπάρξει άμεση ανταπόκριση σε ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν στο επόμενο διάστημα, επιμένοντας στη γραμμή της δημοσιονομικής υπευθυνότητας.

Σε ερώτηση για τις δηλώσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρας Κοβέσι, είπε ότι παρουσιάζονται επιλεκτικά τα όσα είπε με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται η συνολική εικόνα των όσων ανέφερε