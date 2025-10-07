Π. Μαρινάκης: Δεν θα κριθεί η κυβέρνηση από τη σύγκριση με Τσίπρα, δεν έχουμε τόσο χαμηλά τον πήχη (vid)

Σαφές μήνυμα για την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το κοινοβουλευτικό του αξίωμα έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι ««το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω».

Μιλώντας το πρωί της Τρίτης στο OPEN, ο κυβηρνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στα σενάρια περί επιστροφής του κ. Τσίπρα στην πολιτική σκηνή, επισημαίνοντας ότι «δε θα κριθεί η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός από τη σύγκριση με τον κ. Τσίπρα, δεν έχουμε θέσει τόσο χαμηλά τον πήχη. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, ως κυβέρνηση θα κριθούμε από το πρόγραμμά μας».

«Με ένα σκιάχτρο δεν μπορεί να αλλάξει η βούληση των πολιτών»

Σχολιάζοντας την κίνηση του πρώην πρωθυπουργού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παραδέχτηκε ότι «για τον χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς δεν είναι μία αμελητέα εξέλιξη, τώρα τι σχέση έχει ο κ. Τσίπρας με το κέντρο…».

Πρόσθεσε ακόμη ότι η εξέλιξη αυτή είχε ουσιαστικά προβλεφθεί εδώ και μήνες, σημειώνοντας μιλώντας στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» πως «με ένα σκιάχτρο δεν μπορεί να αλλάξει η βούληση των πολιτών».