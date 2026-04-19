Π. Μαρινάκης: Δεν θα αφήσουμε τους πολίτες απροστάτευτους απέναντι σε εξωγενείς κρίσεις

«Ο κ. Ανδρουλάκης ζητάει εκλογές διστακτικά και από μέσα του εύχεται το αίτημά του να μην γίνει αποδεκτό. 'Άλλωστε, του απάντησε εκ νέου ο πρωθυπουργός, τονίζοντας για άλλη μια φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Μεγαλύτερο πρόβλημα για τον κ. Ανδρουλάκη από το ίδιο του το αίτημα είναι ότι το διατυπώνει χωρίς να το συνοδεύει από δύο κρίσιμες απαντήσεις: πώς, δηλαδή, με ποιο πρόγραμμα, συγκεκριμένο και κοστολογημένο, θα κυβερνήσει και με ποιους» τόνισε σε συνέντευξή του στην Real News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Σεβόμαστε απόλυτα την δικαιοσύνη και κάθε απόφασή της και συνειδητά δεν σχολιάζουμε δικαστικές κρίσεις. Το αίτημα του πρωθυπουργού εδράζεται στην ανάγκη για ταχεία διαλεύκανση όλων των πτυχών της υπόθεσης, την αποφυγή διαρροών που δημιουργούν, πολλές φορές, λάθος εντυπώσεις στην κοινωνία, αφού όσα ακούγονται ίσως να διαφέρουν από την πραγματικότητα και στην αποφυγή κατάτμησης των δικογραφιών» σχολίασε απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Για την νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Δικαιοσύνης, που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, ο κ. Μαρινάκης είπε: «Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε μια νομοθετική πρωτοβουλία ανάλογη του Ν.4022/2011, ο οποίος προέβλεπε πως η ανάκριση, ο ορισμός δικασίμου και η εισαγωγή της υπόθεσης σε δευτεροβάθμιο δικαστήριο, για υποθέσεις που αφορούν κρατικούς αξιωματούχους, πολιτικούς, υποθέσεις μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος, μείζονος δημοσίου συμφέροντος και διαφθοράς, γίνονται κατ' απόλυτη προτεραιότητα. Η διάταξη αυτή καταργήθηκε με τον αλήστου μνήμης ποινικό κώδικα για την ψήφιση του οποίου ο ΣΥΡΙΖΑ κράτησε τη Βουλή ανοιχτή λίγο πριν τις εθνικές εκλογές».

Για την οικονομική στήριξη των νοικοκυριών, καθώς υπάρχει αβεβαιότητα γύρω από την τελική έκβαση του πολέμου, ο κ. Μαρινάκης είπε: «Έχουμε τονίσει πως δεν θα αφήσουμε τους πολίτες απροστάτευτους απέναντι σε εξωγενείς κρίσεις, κάτι για το οποίο, άλλωστε, έχουμε δώσει δείγματα γραφής και στο παρελθόν».

Σε ερώτηση για την τουρκική ηγεσία που βάζει στο στόχαστρο της τη συμμαχία Ελλάδος Κύπρου και Ισραήλ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι η Ελλάδα ήταν, είναι και θα είναι δύναμη ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή. «Μια δύναμη σταθερότητας που λειτουργεί με βάση τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και τους προασπίζεται. Κάθε συμφωνία και κάθε συμμαχία της χώρας μας έχει ειρηνικούς σκοπούς και δεν στρέφεται εναντίον τρίτων» σημείωσε.

«Η εξωτερική μας πολιτική διαμορφώνεται, όπως και κάθε κυρίαρχου κράτους, ανεξάρτητα και δεν δεχόμαστε υποδείξεις, ούτε οφείλουμε εξηγήσεις σε κανέναν» πρόσθεσε.

Τέλος για την περιπέτεια της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε: «Κάθε στιγμή προσευχόμαστε ο Γιώργος Μυλωνάκης να γυρίσει σύντομα κοντά μας και πάνω απ' όλα δίπλα στην αγαπημένη του οικογένεια. Είναι δυνατός και θα τα καταφέρει».

«Από εκεί και πέρα, έστω και με τεράστια καθυστέρηση, ας αναλογιστούν όλοι όσοι ζουν και αναπνέουν για να 'δολοφονούν χαρακτήρες', είτε χρησιμοποιώντας τις 'κουκούλες' του διαδικτύου, είτε παριστάνοντας τους σατιρικούς, είτε στο όνομα της ελευθερίας του Τύπου της οποίας κάνουν κατάχρηση, πόσο ολέθριες είναι μερικές φορές οι συνέπειες του βούρκου στον οποίο θέλουν να κυλήσουν τη χώρα» σημείωσε.