Π. Μαρινάκης: Αν δεν πετύχουμε αυτοδυναμία, μόνο με το ΠΑΣΟΚ μπορούμε να συζητήσουμε

«Δεν έχουμε πει στο ΠΑΣΟΚ ελάτε να συγκυβερνήσουμε αλλά αν δεν πέτυχουμε αυτοδυναμία με το μόνο κόμμα που μπορούμε να συζητήσουμε, που έχει δείξει σοβαρότητα και έχει βάλει τη χώρα πάνω από το κόμμα, είναι το ΠΑΣΟΚ», ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Παύλος Μαρινάκης.

«Εμείς ζητάμε αυτοδυναμία» ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ενώ ερωτηθείς για το συνέδριο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχολίασε πάντως ότι «χρειάζεται εγκράτεια και φειδώ στο πόσο σηκώνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τη σημαία των καθαρών χεριών».

«Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Μια αντίθετη απόφαση θα ήταν ανεύθυνη», ξεκαθάρισε παράλληλα και τόνισε ότι η «κυβέρνηση κατάφερε ξεκάθαρη αλλαγή της χώρας στο εξωτερικό και σταθεροποίηση της οικονομίας υπογραμμίζοντας ότι κάποιοι ζητάνε αυτό να το εκχωρήσουμε».

Για τη δίκη στα Τέμπη παραδέχθηκε ότι «η εικόνα που δημιουργήθηκε ήταν κακή καθώς δεν υπήρξε μέριμνα να υπάρχουν δεσμευμένες θέσεις για όσους έχουν άμεση σχέση με τη δίκη» και πρόσθεσε ότι πλέον υπάρχει συνεννόηση σε επιχειρησιακό επίπεδο μεταξύ της αστυνομίας και δικαστών για να καθίσουν στις θέσεις τους οι κατηγορούμενοι, οι συνήγοροι και οι διάδικοι.

Επανέλαβε ότι η στήριξη στην Δικαιοσύνη «όποια απόφαση και να λαμβάνει είναι αυτονόητη προϋπόθεση για τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος».

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η συμπεριφορά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου δεν παραπέμπει σε σεβασμό του θεσμού.

Σχετικά με τις αιχμές του Αντώνη Σαμαρά για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στην Κύπρο και την αποστολή δυνάμεων στο νησί ο κ. Μαρινάκης σχολίασε ότι «την ιστορία την γράφεις με πράξεις...».

«Η χώρα έστειλε μήνυμα αυτοπεποίθησης και όχι εμπλοκής», σημείωσε προσθέτοντας ότι δεν θυμάται πρώην πρωθυπουργό να προχωρά σε μια τέτοια ενέργεια περαιτέρω αποστολής βοήθειας.