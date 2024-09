Π. Μαρινάκης: Δικαιώνεται η επιλογή Μητσοτάκη για διάλογο χωρίς εκπτώσεις

Για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, με έμφαση στο χθεσινό τετ α τετ Μητσοτάκη-Ερντογάν, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, μίλησε την Τρίτη το πρωί ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στο Action24.

«Ήταν μια συνάντηση σε πραγματικά καλό κλίμα», σημείωσε ο Π. Μαρινάκης και συμπλήρωσε: «Η έκτη συνάντηση σε αυτόν τον κύκλο του διαλόγου στον οποίο επιμένουν και οι δύο χώρες με τις ξεκάθαρες διαφωνίες τους».

«Κάνουμε πολιτικό διάλογο με ουσία και επιχειρήματα, γιατί η επιλογή Μητσοτάκη να προχωρήσει τον διάλογο χωρίς να κάνει εκπτώσεις, ισχυροποιώντας την Ελλάδα, είναι μια επιλογή που δικαιώνεται», τόνισε.

Μεταναστευτικό

«Το μεταναστευτικό ήταν από τα κορυφαία ζητήματα στην ατζέντα και η αλήθεια είναι ότι είναι και από τις περιπτώσεις που αποδεικνύουν ότι αυτή η στρατηγική επιλογή του διαλόγου, χωρίς εκπτώσεις ή το να βάζεις στο ζύγι ζητήματα κυριαρχίας, δικαιώνεται. Γιατί; Γιατί συμφώνησαν ότι πρέπει να συνεχίσουν ακόμη πιο εντατικά τη συνεργασία Ελλάδας και Τουρκίας στην αντιμετώπιση των κυκλωμάτων λαθροδιακινητών».

Όσον αφορά στις ροές, είπε ότι «μαζί με το σκέλος της συνεργασίας με την Τουρκία και αν συμπεριλάβει κανείς συνολικά τη διαχείριση που κάνει η χώρα στο μεταναστευτικό, η Ελλάδα είναι η εξαίρεση, αν όχι η μοναδική, μια από τις λίγες εξαιρέσεις της Ευρώπης, όπου οι πολίτες δεν έχουν ως κορυφαίο πρόβλημα το μεταναστευτικό. Για να καταλάβουμε λίγο, μέσα σε πέντε χρόνια από 93.000 διαμένοντες στη χώρα, -παράνομοι μετανάστες, πρόσφυγες-, έχουμε φτάσει να είναι λίγο πάνω από 20.000».

Κυπριακό

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι στη συνάντηση τέθηκε και το Κυπριακό. «Και μάλιστα αυτή είναι και η καλύτερη απάντηση σε αυτούς που έλεγαν ότι «αφού είπε ο Ερντογάν για το ψευδοκράτος λίγη ώρα πριν, έπρεπε ο Πρωθυπουργός να μην πάει στη συνάντηση. Και ότι κακώς συμμετέχει σε τέτοιες συναντήσεις ο Πρωθυπουργός γιατί ο Ερντογάν λέει, παράδειγμα, για το ψευδοκράτος». Κάτι στο οποίο η Ελλάδα διαχρονικά είναι απέναντι [...]».

Επανέλαβε τη στάση της Ελλάδας: «Η άποψη είναι ξεκάθαρη. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να ξεκινήσουν οι συζητήσεις στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μέσω του Γενικού Γραμματέα. Η θέση η ελληνική είναι η θέση της Κύπρου. Δεν περιλαμβάνει και ποτέ δεν πρόκειται να περιλάβει τη λύση δύο κρατών, σε καμία περίπτωση. Ποτέ δεν πρόκειται η Ελλάδα να συζητήσει καν κάτι που να εμπεριέχει τον όρο για την αναγνώριση του ψευδοκράτους. Είναι κάτι λοιπόν, το οποίο είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να κάνουμε πολιτικό διάλογο με ουσία και επιχειρήματα, γιατί η επιλογή Μητσοτάκη να προχωρήσει τον διάλογο χωρίς να κάνει εκπτώσεις, ισχυροποιώντας την Ελλάδα, είναι μια επιλογή που δικαιώνεται».

ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα

«Για εμάς ατζέντα είναι μόνο ένα θέμα, μια διαφορά, ο καθορισμός ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. Κάτι το οποίο φαίνεται ότι ακούγεται. Προσέξτε, αυτό – το ξαναλέω- δεν περιμένουμε να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Και το είχαμε πει από την αρχή. Όμως τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, η θετική ατζέντα, η συνεργασία σε κρίσιμα ζητήματα… Ξέρετε, η γεωγραφία καθορίζει την ιστορία. Η γεωγραφία είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να μη λάβεις υπόψη σου όταν κάνεις εξωτερική πολιτική ή αντιμετώπιση του μεταναστευτικού».

Ντιμπέιτ ΠΑΣΟΚ

Όσον αφορά στο χθεσινό ντιμπέιτ των υποψηφίων για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ, ο Π. Μαρινάκης σημείωσε ότι «ήταν μια πάρα πολύ καλά οργανωμένη συζήτηση από τη δημόσια τηλεόραση» με εξαιρετικές ερωτήσεις από δύο πολύ έμπειρους δημοσιογράφους, τον κύριο Μαγγηριάδη και τον κύριο Κουβαρά», σχολιάζοντας ωστόσο ότι «δεν είδαμε απαντήσεις επί της ουσίας».

Δημοσκοπήσεις

Ο Π. Μαρινάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται ποτέ να απαξιώσει μια δημοσκόπηση, σημείωσε ότι «οι δημοσκοπήσεις λένε δύο πράγματα ταυτόχρονα που περιγράφουν και αυτό που θέλουμε να κάνουμε».

«Το ένα πράγμα που λένε είναι ότι υπάρχει ένας κόσμος που περιμένει να δει τι θα κάνουμε. Δηλαδή, βλέπουμε ότι δημοσκοπικά είμαστε πέριξ του 30%, 28-30%, με βάση και τις αναγωγές, άρα κάτω από την εκλογική δύναμη, άλλα με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστων και ένας κόσμος, ο οποίος περιμένει και λέει ταυτόχρονα, υπάρχουν μετρήσεις που το έχουνε δείξει αυτό, ότι περίπου ο κόσμος ψήφισε, γύρω στο 40% δηλαδή, το 2023, βλέπει επί της αρχής, θετικά αυτά τα οποία είπαμε στη ΔΕΘ. Αν τα βάλεις αυτά τα δύο μαζί είναι αυτό το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στη Θεσσαλονίκη.

Έχουμε ακόμα τρία χρόνια μπροστά μας, να εφαρμόσουμε όλα όσα είπαμε το ’23. Έχουμε εφαρμόσει αρκετά και αυτά να τα δει ο κόσμος στην πράξη. Ο κόσμος λοιπόν, περιμένει. Καταλαβαίνει ότι προχωράμε, αλλά περιμένει να προχωρήσουμε πλήρως. Το παράδειγμα με το ποτήρι θα το πω για ακόμα μία φορά. Το ποτήρι ήταν άδειο σε αυτή τη χώρα. Αυτή η χώρα ήταν στον πάτο. Ήταν στον πάτο στην οικονομία, στο διαθέσιμο εισόδημα, πηγαίναμε εκτός συνόρων και ήτανε, αυτό που νιώθαμε πολλές φορές, ότι μας κορόιδευαν. Τώρα η Ελλάδα πρωταγωνιστεί. Το ποτήρι όμως δεν έχει γεμίσει πλήρως. Ο κόσμος θέλει και άλλα. Τι είπαμε; Ένα πράγμα θα σας πω. Είπαμε 1500 ευρώ μέσο μισθό. Είμαστε εκεί; ‘Όχι. Πού ήμασταν; Στα 1.046. Πού είμαστε; Στα 1.300. Τι είπαμε; Θα σταματήσουν οι νέοι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα κάθε τους συζήτηση να ξεκινάει με το που θα βρω δουλειά και σε ποια χώρα θα πάω. Δημιουργήσαμε 500.000 θέσεις εργασίας. Αρκούν; Θα δημιουργήσουμε κι άλλες, αλλά μισό εκατομμύριο άνθρωποι, με βάσει τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ, όχι τα στοιχεία που λέω εγώ ή ο Πρωθυπουργός, η Νέα Δημοκρατία, βρήκαν δουλειά και βρήκαν δουλειά με βάσει τα στατιστικά, με καλύτερους μισθούς.

Ξέρουμε ότι πολύ μεγάλο μέρος αυτών των αυξήσεων, τα απορροφάει ακρίβεια. Και εκεί όμως, εμείς δεν είμαστε μαθητευόμενοι μάγοι. Αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα, προσπαθούμε…».

Ρεύμα

Για τους λογαριασμούς του ρεύματος, σημείωσε ότι «έχει τεράστια σημασία και θα επιμείνουμε πολύ συνολικά ως χώρα και η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός και το αρμόδιο υπουργείο. Η προσπάθεια γίνεται για να αντιμετωπιστεί αυτή η πρωτοφανής στρέβλωση με τις τιμές της χονδρικής για της χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», και πρόσθεσε:

«Στην προσεχή Σύνοδο Κορυφής, στην παρουσία του Πρωθυπουργού, θα είναι από τα κορυφαία θέματα τα οποία θα θέσει προσωπικά ο ίδιος. Είναι ενθαρρυντική η απάντηση της κυρίας φον ντερ Λάιεν, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να δούμε ουσία σε αυτό. Γιατί μόλις δούμε ουσία σε αυτό, θα συζητάμε και το ρεύμα λιγότερο απ’ ότι το συζητούσαμε..».

Αναλυτικά, η συνέντευξη του Π. Μαρινάκη

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Καλωσορίζουμε τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη. Είμαστε μια ημέρα μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη- Ερντογάν και θέλουμε να μας πείτε καταρχήν, πώς πήγε αυτή η συνάντηση; Και στα πρακτικά ζητήματα, στο μεταναστευτικό για παράδειγμα, που η Γερμανία το έχει «φουντώσει» το τελευταίο διάστημα, ήταν ένα ζήτημα στο οποίο κατάφεραν να συμφωνήσουν;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Καταρχάς, ήταν μια συνάντηση σε πραγματικά καλό κλίμα. Η έκτη συνάντηση σε αυτόν τον κύκλο του διαλόγου στον οποίο επιμένουν και οι δύο χώρες με τις ξεκάθαρες διαφωνίες τους. Το μεταναστευτικό ήταν από τα κορυφαία ζητήματα στην ατζέντα και η αλήθεια είναι ότι είναι και από τις περιπτώσεις που αποδεικνύουν ότι αυτή η στρατηγική επιλογή του διαλόγου, χωρίς εκπτώσεις ή το να βάζεις στο ζύγι ζητήματα κυριαρχίας, δικαιώνεται. Γιατί; Γιατί συμφώνησαν ότι πρέπει να συνεχίσουν ακόμη πιο εντατικά τη συνεργασία Ελλάδας και Τουρκίας στην αντιμετώπιση των κυκλωμάτων λαθροδιακινητών. Η αλήθεια είναι ότι μαζί με το σκέλος της συνεργασίας με την Τουρκία και αν συμπεριλάβει κανείς συνολικά τη διαχείριση που κάνει η χώρα στο μεταναστευτικό, η Ελλάδα είναι η εξαίρεση, αν όχι η μοναδική, μια από τις λίγες εξαιρέσεις της Ευρώπης, όπου οι πολίτες δεν έχουν ως κορυφαίο πρόβλημα το μεταναστευτικό. Για να καταλάβουμε λίγο, μέσα σε πέντε χρόνια από 93.000 διαμένοντες στη χώρα, -παράνομοι μετανάστες, πρόσφυγες-, έχουμε φτάσει να είναι λίγο πάνω από 20.000.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ναι, αλλά υπάρχει μια αυξητική τάση, το λέει και ο κ. Παναγιωτόπουλος. Και το ερώτημα είναι αν δεσμεύτηκε για κάτι ο Ερντογάν;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Εμείς και από άποψη αρχών, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούμε να μεταφέρουμε ή να ερμηνεύουμε τι λέει η άλλη πλευρά. Κατάλαβα, από αυτά που νομίζω ότι μπορώ να μεταφέρω, ότι εκεί- όπως έχει αποδειχθεί και τον προηγούμενο καιρό, υπάρχει συνεργασία, επανεπιβεβαιώθηκε στο μεταναστευτικό η διάθεση συνεργασίας και περαιτέρω ενεργειών ώστε να αντιμετωπίζονται πιο αποτελεσματικά τα κυκλώματα αυτά.

Από εκεί και πέρα ετέθησαν και άλλα ζητήματα από τον Πρωθυπουργό, όπως το Κυπριακό. Και μάλιστα αυτή είναι και η καλύτερη απάντηση σε αυτούς που έλεγαν ότι «αφού είπε ο Ερντογάν για το ψευδοκράτος λίγη ώρα πριν, έπρεπε ο Πρωθυπουργός να μην πάει στη συνάντηση. Και ότι κακώς συμμετέχει σε τέτοιες συναντήσεις ο Πρωθυπουργός γιατί ο Ερντογάν λέει, παράδειγμα, για το ψευδοκράτος». Κάτι στο οποίο η Ελλάδα διαχρονικά είναι απέναντι. Και αναρωτιέμαι. Έστω ότι ο Πρωθυπουργός δεν συμμετείχε σε αυτή τη συνάντηση, θα άλλαζε την άποψή της η Τουρκία; Δεν έπρεπε να ακουστεί η δική μας θέση, που είναι και η θέση της Κύπρου, που είναι ξεκάθαρη και δεν έχει καμία σχέση με το ψευδοκράτος; Είναι κάτι το οποίο ουδέποτε πρόκειται να συζητήσουμε. Δεν έπρεπε να ακουστεί, όπως και ακούστηκε στη συνάντηση, η θέση της Ελλάδας και της Κύπρου για την επίλυση του Κυπριακού; Ακούστηκε και ακούστηκε καθαρά.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ποια ήταν αυτή η άποψη;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Η άποψη είναι ξεκάθαρη. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να ξεκινήσουν οι συζητήσεις στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μέσω του Γενικού Γραμματέα. Η θέση η ελληνική είναι η θέση της Κύπρου. Δεν περιλαμβάνει και ποτέ δεν πρόκειται να περιλάβει τη λύση δύο κρατών, σε καμία περίπτωση. Ποτέ δεν πρόκειται η Ελλάδα να συζητήσει καν κάτι που να εμπεριέχει τον όρο για την αναγνώριση του ψευδοκράτους. Είναι κάτι λοιπόν, το οποίο είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να κάνουμε πολιτικό διάλογο με ουσία και επιχειρήματα, γιατί η επιλογή Μητσοτάκη να προχωρήσει τον διάλογο χωρίς να κάνει εκπτώσεις, ισχυροποιώντας την Ελλάδα, είναι μια επιλογή που δικαιώνεται. Γιατί αν δεν είχαμε τη δυνατότητα να διατυπώνουμε καθαρά και δυνατά τις θέσεις μας, απλά θα ακούγονταν οι άλλες θέσεις. Και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να απαντήσουμε σε συνεχόμενες περιπτώσεις παραβιάσεων κάτι το οποίο, ξέρετε, δεν είναι μια κουβέντα εδώ σε ένα πάνελ. Έχει να κάνει και με τις Ένοπλες Δυνάμεις μας οι οποίες τα προηγούμενα χρόνια είχαν πολύ αυξημένη δυσκολία στη διαχείριση- με πολύ μεγάλη επιτυχία πάντοτε και επαγγελματισμό. Ο εκμηδενισμός των παραβιάσεων είναι ένα από τα αποτελέσματα αυτού του διαλόγου. Αν με ρωτάτε αν πιστεύω ότι αύριο το πρωί θα περάσουμε στην επόμενη ή στη μεθεπόμενη φάση η απάντηση είναι ότι είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν απαντάμε. Γιατί δεν είναι εύκολο, δεν είμαστε εκεί ακόμα. Ούτε έχουμε αυταπάτες ότι επειδή βρέθηκαν έξι φορές οι δύο ηγέτες την έβδομη ή την όγδοη φορά…

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Άρα, αυτό πιστεύετε ότι θέλει χρόνο;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Θέλει χρόνο. Βέβαια, ακούστηκε από την άλλη πλευρά η ανάγκη επίλυσης της μόνης διαφοράς, κάτι το οποίο διαχρονικά το λέει η Ελλάδα. Και εδώ ανοίγω μια παρένθεση, θυμάστε τι ακούγαμε από τους κινδυνολόγους; «Και αν τεθεί και κάτι άλλο; Και κάτι περισσότερο;» Η απάντηση που δίναμε ήταν ότι δεν πρόκειται να τεθεί όταν έρθει εκείνη η ώρα του Διεθνούς Δικαστηρίου. Γιατί για να πας στο Διεθνές Δικαστήριο, πρέπει η ατζέντα να είναι ρητώς συμφωνημένη και από τις δύο πλευρές. Για εμάς ατζέντα είναι μόνο ένα θέμα, μια διαφορά, ο καθορισμός ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. Κάτι το οποίο φαίνεται ότι ακούγεται. Προσέξτε, αυτό – το ξαναλέω- δεν περιμένουμε να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Και το είχαμε πει από την αρχή. Όμως τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, η θετική ατζέντα, η συνεργασία σε κρίσιμα ζητήματα… Ξέρετε, η γεωγραφία καθορίζει την ιστορία. Η γεωγραφία είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να μη λάβεις υπόψη σου όταν κάνεις εξωτερική πολιτική ή αντιμετώπιση του μεταναστευτικού.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Καταρχήν, τώρα καταλάβαμε πώς περάσατε το χθεσινό σας βράδυ. Βλέπατε το ντιμπέιτ του ΠΑΣΟΚ. Η ατάκα ότι δεν έπρεπε να πάει ο Μητσοτάκης ήταν ατάκα που προέκυψε από εκεί. Ήταν του κυρίου Κατρίνη.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Προφανώς και είδα ένα πολύ μεγάλο μέρος. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για το τρίτο τη τάξει κοινοβουλευτικά κόμμα και δημοσκοπικά το δεύτερο. Καταρχάς, ήταν μια πάρα πολύ καλά οργανωμένη συζήτηση από τη δημόσια τηλεόραση. Είδαμε εξαιρετικές ερωτήσεις από δύο πολύ έμπειρους δημοσιογράφους, τον κύριο Μαγγηριάδη και τον κύριο Κουβαρά, δεν είδαμε απαντήσεις επί της ουσίας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Δεν φταίνε οι δημοσιογράφοι…

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Το αντίθετο λέω. Είδαμε εξαιρετικές ερωτήσεις με πολιτικό ενδιαφέρον. Για παράδειγμα δεν ακούσαμε συγκεκριμένες απαντήσεις στο ασφαλιστικό όταν έγινε μια ερώτηση. Δεν θέλω να κατηγοριοποιήσω τους υποψηφίους γιατί είναι εντελώς αντιθεσμικό να πάρω θέση…

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Από κανέναν δηλαδή δεν ακούσατε…

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Υπήρχαν πάρα πολύ συγκεκριμένες, αυτό που λέμε to the point ερωτήσεις, όπως «τι πιστεύετε για τα όρια ηλικίας» στον έναν, «τι πιστεύετε για τη φορολογία των τραπεζών». Για τη φορολογία ρωτούσε ο κ. Κουβαράς, για τα μερίσματα απαντούσε ο ένας υποψήφιος. Άλλα ρωτούσαν οι δημοσιογράφοι και πάρα πολύ σωστά- και to the point επαναλαμβάνω, απαντήσεις συγκεκριμένες εγώ δεν είδα. Και ξέρετε, εδώ είναι και η ουσία, νομίζω, της όλης συζήτησης. Ο κόσμος προφανώς θα αποφασίσει αυτόν που πιστεύει καλύτερο ή καλύτερη. Είναι μια επιλογή που είναι αποκλειστική των μελών ενός κόμματος. Μακριά εμείς από τις συγκρίσεις για το ποιος είναι καλύτερος και ποιος χειρότερος, από πολλές απόψεις. Όμως στο τέλος της ημέρας αυτό που περίμεναν οι πολίτες είναι να δούνε μια εναλλακτική, να δούνε πέντε πράγματα που μπορεί να συμφωνούμε και δέκα που σίγουρα θα διαφωνούμε. Για παράδειγμα, δεν μπορούμε να συζητάμε στην Ελλάδα του 2024 αν θα πρέπει σε λίγους μήνες από τώρα να μπορεί να επιλέξει, - γιατί τότε θα έχουν αρχίσει να ιδρύονται, πλέον επιτρέπονται-, ένας νέος να σπουδάσει και στη χώρα του όπως μπορεί και στο εξωτερικό σε ένα μη κρατικό πανεπιστήμιο. Δεν μπορεί να ακούμε ότι στην Ελλάδα πλέον δεν λειτουργούν τα σχολεία και τα πανεπιστήμια ενώ έχουμε τη χρονιά που ξεκινούν τα σχολεία με τους περισσότερους διορισμούς, με τα λιγότερα κενά, ακόμα υπάρχουν κάποια, αλλά είναι λιγότερα από ποτέ, με 37.500 διορισμούς.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αυτό ποιος το είχε κάνει;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Ακούστηκε από υποψήφια.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Η κ. Διαμαντοπούλου δεν το είπε;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Η κ. Διαμαντοπούλου, η οποία είπε ότι δεν λειτουργούν τα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Και αναρωτιέμαι, επειδή πράγματι έχει κάνει καλά η κ. Διαμαντοπούλου στην Παιδεία και όπως, ας πούμε, ο Νόμος της σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό υιοθετήθηκε και από εμάς και είχε ψηφιστεί τότε, και υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Διοίκησης τώρα. Δηλαδή, δεν χαίρεται η κ. Διαμαντοπούλου που, επιτέλους, πλέον, όταν έχουμε μια κατάληψη σε ένα πανεπιστήμιο η Αστυνομία επεμβαίνει; Θέλουμε να επιστρέψουμε στις εποχές που ήταν κι εκείνη Υπουργός, που όταν ακούγαμε «κατάληψη» κοιτάγαμε το ταβάνι και κάναμε ότι δεν καταλαβαίναμε τι γίνεται; Ή που τότε ξεκινούσαν τα σχολεία με πολύ σημαντικά κενά και με τα βιβλία να μην είναι στην ώρα τους; Δεν είναι σημαντικό τώρα, ας πούμε, επί ημερών Κυριάκου Μητσοτάκη με Υπουργό την Νίκη Κεραμέως και τώρα τον Κυριάκο Πιερρακάκη, με ακόμη περισσότερους καθηγητές και με τα βιβλία στην ώρα τους; Δηλαδή, τι θέλω να πω;

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Μάλιστα. Ξέρετε τι θα πουν τώρα, έτσι; Ότι ο Μαρινάκης βάζει απέναντι και ανοίγει διάλογο με την Διαμαντοπούλου, άρα για μια ακόμη φορά η Κυβέρνηση έχει προτίμηση…

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Το αντίθετο. Όχι, καμία προτίμηση δεν έχουμε. Για αυτό και είμαι πολύ προσεκτικός. Το Ασφαλιστικό ήταν μια απάντηση ενός υποψηφίου. Η φορολογία των τραπεζών, η απάντηση άλλου υποψηφίου. Αυτό που είπατε για τον κ. Κατρίνη, που ήταν νομίζω και το πιο ακραίο, από την άποψη: Να σηκωθεί να φύγει ο Πρωθυπουργός, επειδή ακούστηκε κάτι από την άλλη πλευρά; Και να μην απαντήσει ουσιαστικά. Αλλά…

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αυτό το μοντέλο debate τώρα, -επειδή πήγατε στο debate κι έχουμε άλλες ερωτήσεις για τα ελληνοτουρκικά-, εσείς θα το ενσωματώνατε στο κλασικό, σαν μια κλασική διαδικασία, η οποία θα γίνεται μεταξύ των πολιτικών αρχηγών όταν έχουμε εθνικές εκλογές; Σας άρεσε;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Πάντοτε εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Δηλαδή, όσο πιο ζωντανός είναι ένας διάλογος, τόσο το καλύτερο. Δεν μπορούμε να βάλουμε στο ίδιο ζύγι μια εσωκομματική διαδικασία με μια διαδικασία εθνικών εκλογών. Αυτό που μπορώ να πω σίγουρα, και το έχουμε αποδείξει με πρώτο τον Πρωθυπουργό και εγώ εκ του ρόλου μου, είναι ότι δεν υπάρχει ερώτηση που να μην απαντάμε. Όσοι συνάδελφοί σας συμμετέχουν και στις ενημερώσεις…

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Η διαδικασία σας άρεσε; Θα την προτιμούσατε από αυτή που υπάρχει μέχρι τώρα;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Η διαδικασία των κύκλων είναι η διαδικασία που ακολουθείται και σε όλα τα debates.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Που ο ένας μπορεί να ρωτάει τον άλλον;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Είναι μια πολύ καλή διαδικασία, θα μπορούσαν να γίνουν, -θα πω εγώ- και περισσότερες ερωτήσεις, αλλά σίγουρα, το ξαναλέω, και το επίπεδο της διοργάνωσης και το επίπεδο των ερωτήσεων από δημοσιογραφικής πλευράς, εγώ θα πω και το επίπεδο του διαλόγου, του πολιτικού διαλόγου: Πρέπει να επιστρέψουμε όλοι, εμείς δεν φύγαμε ποτέ, στον πολιτικό διάλογο. Τι λέει ο καθένας ως προς την ουσία του διαλόγου, οι πολίτες το αξιολογούν.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Άρα, λέτε ναι σε έναν ζωντανό, σε έναν ανοιχτό διάλογο, να ακούγονται όλες οι απόψεις και, φυσικά, να υπάρχουν και οι ερωτήσεις…

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Και το κυριότερο, πέραν του αν αυτό λέγεται debate ή αν αυτό λέγεται συνέντευξη, τι απαντάς; Όταν σε ρωτάνε π.χ. για τον Α’ φόρο, να απαντάς για τον Α’ φόρο. Και το κυριότερο αυτού, δηλαδή, ως επί της διαδικασίας, αλλά την ουσία της διαδικασίας, είναι να σταματήσουμε πλέον το «όχι σε όλα», να καταλάβουμε, -δεν κάνω μαθήματα, μπορεί να κάνω εγώ λάθος, αλλά από την όποια εμπειρία έχω-, νομίζω ότι ο κόσμος δεν θέλει από εμάς να πανηγυρίζουμε, σίγουρα, αλλά το τελευταίο που θέλει από μια Αντιπολίτευση είναι να μηδενίζει. Δηλαδή, δεν μπορεί, ούτε η Ελλάδα είναι παράδεισος, πρώτος το λέω εγώ και το έχει πει πάρα πολλές φορές ο Πρωθυπουργός, πριν από εμάς, αλλά προσέξτε: Από την άλλη άκρη της Αντιπολίτευσης, της μαύρης πραγματικότητας, το ότι αυτή η Κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα, ότι δεν έπρεπε να ψηφίσει την επιστολική ψήφο, δεν έπρεπε να ψηφίσει τα μη κρατικά πανεπιστήμια, δεν έπρεπε να ψηφίσει το οικονομικό πρόγραμμα. Τις αυξήσεις στους πολίτες, στους δημοσίους υπαλλήλους και στον ιδιωτικό τομέα, το οποίο το είδα σε μεγάλο βαθμό να αναπαράγεται και χτες, δεν περπατάει.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πάμε λιγάκι τώρα γιατί μετά την κίνηση των 11 που είχαμε και το ερώτημα το οποίο έθεσαν στον κ. Χατζηδάκη, ακούγεται έντονα ότι και άλλοι βουλευτές θα μπουν σε αυτή την διαδικασία να καταθέσουν ερωτήματα προς Υπουργούς για βασικά θέματα που αφορούν την κοινωνία μας, θέλοντας έτσι με έναν τρόπο να κινητοποιήσουν την Κυβέρνηση ότι λιγάκι έχει ξεχάσει τα θέματα τα οποία αφορούν τον πολίτη και τον ενδιαφέρουν. Αυτό σας προβληματίζει καθόλου, το οποίο έχει ξεκινήσει να γίνεται; Σας ανησυχεί καθόλου;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Έχουν γίνει 6.300 ερωτήσεις από βουλευτές της Ν.Δ. σε Υπουργούς της Κυβέρνησης, της Κυβέρνησης της Ν.Δ., από το 2019 μέχρι σήμερα. Έχουν γίνει 9.200 μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου, έχουν ασκηθεί ερωτήσεις, αναφορές. Μία εξ αυτών των ερωτήσεων για ένα πολύ σοβαρό θέμα ήταν και η περιβόητη ερώτηση των 11, που μας έδωσε την δυνατότητα να κάνουμε κάτι πάρα - πάρα πολύ κρίσιμο, να δούμε στην λογική της λογοδοσίας με αυτούς που μας ακούνε, που είναι οι πολίτες που μας ψηφίζουν ή δεν μας ψηφίζουν, τι έχουμε κάνει ρε παιδί μου σε αυτό το θέμα και τι είδαμε: ότι δήθεν η ανάλγητη Κυβέρνηση Μητσοτάκη, σε αντίθεση με την φιλολαϊκή Κυβέρνηση Τσίπρα ή άλλες κεντροαριστερές κυβερνήσεις: «Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη» και τα σχετικά, πήρε τα κόκκινα δάνεια στο 40% και τα πήγε στο 7,5%. Πήρε τα κόκκινα δάνεια στα 92 δισεκατομμύρια και τα ληξιπρόθεσμα και τα πήγε στα 70 δισεκατομμύρια.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Δεν το ξέρουν οι βουλευτές σας αυτό;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Προσέξτε, οι βουλευτές μας, το ξέρουν πάρα πολύ καλά…

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Τότε γιατί κάνουν αυτή την ερώτηση, η οποία είχε επιθετικούς τόνους προς τον Υπουργό Οικονομίας;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Το ξέρουν πάρα πολύ καλά, γιατί και εκείνοι, μαζί με τους υπόλοιπους βουλευτές της Ν.Δ. ψήφισαν έξι διαφορετικές νομοθετικές παρεμβάσεις με κορυφαία την έκτη της δεύτερης τετραετίας, που υποχρεώνει τους servicers και τα σχετικά ιδρύματα να δεχθούν την απόφαση του εξωδικαστικού μηχανισμού, κάτι που δεν ίσχυε στην Ελλάδα, που κυβέρνησαν πολλοί αριστεροί, κεντροαριστεροί, «φιλολαϊκοί». Και κάτι άλλο…

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Τότε γιατί το έκαναν; Αφού ήξεραν…

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Θα σας απαντήσω. Ψήφισαν, επίσης, να υποχρεώνονται, μάλιστα με πρόστιμο που φτάνει μέχρι τα 500.000 ευρώ, που επίσης δεν υπήρχαν σε αυτή την χώρα, να δίνουν στους δανειολήπτες, στους ευάλωτους, ακριβείς λεπτομέρειες για τις δόσεις και το υπόλοιπο. Τι θέλουν οι βουλευτές; Κι εγώ αυτό το καταλαβαίνω. Γιατί, ξέρετε, οι κυβερνήσεις βασίζονται στις κοινοβουλευτικές ομάδες που τις στηρίζουν, και λογοδοτούν σε αυτές. Ακόμη περισσότερο…

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Άρα, τι θέλουν;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Θέλουν να εφαρμοστούν όλα αυτά ακόμη πιο έντονα, θέλουν ακόμη περισσότερα, να ρωτάνε για τους συμπολίτες τους να πάρουν απαντήσεις για τα στατιστικά στοιχεία. Έτσι λειτουργούν οι δημοκρατίες.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Άρα δεν εφαρμόζονται αυτά;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα, ότι οι βουλευτές απαιτούν, αυτά τα οποία έχουν ψηφίσει, ρωτάνε τον υπουργό, τι ισχύει, πόσες είναι οι αποφάσεις που έχουν εγκριθεί. Απάντησε ο κ. Χατζηδάκης, ότι είναι 22.000 οι ρυθμίσεις που έχουν γίνει στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Απάντησε ο κ. Χατζηδάκης ότι έχουμε καταφέρει και έχουμε μειώσει, όπως σας είπα, από 40 στο 7,5%. Για να δοθούν απαντήσεις, πρέπει να γίνουν ερωτήσεις. Οι βουλευτές δεν είναι χειροκροτητές. Οι βουλευτές είναι οι πιο σημαντικοί πυλώνες του πολιτεύματός μας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Οι υπουργοί θα ενημερώνουν από εδώ και στο εξής τους βουλευτές και πιο εντατικά και πιο επισταμένως, αυτό ισχύει; Δηλαδή μέχρι τώρα δεν συνέβαινε, δηλαδή θα αλλάξει αυτή η εικόνα;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Κοιτάξτε, εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου, γιατί τα δύο χρόνια που είχα την τιμή να είμαι ο νεότερος γραμματέας της μεγαλύτερες παράταξης της μεταπολίτευσης, που είναι η Νέα Δημοκρατία, μου έμαθαν πάρα πολλά. Το πρώτο πράγμα που έκανα όταν πήγαινα σε οποιαδήποτε περιοχή και, δόξα τω θεώ μαζί με τους συνεργάτες μας και τις περισσότερες φορές με τον πρόεδρο, πήγαμε σε όλη την Ελλάδα, όχι προεκλογικά μόνο, καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διετίας, αυτό το οποίο έμαθα είναι ότι ξεκινάς από αυτούς που ψηφίζει ο κόσμος, που είναι βουλευτές, που είναι δήμαρχοι, που είναι περιφερειάρχες και ακούς τα αρνητικά. Πηγαίναμε σε όλη την Ελλάδα, για να ακούσουμε τα αρνητικά και μετά απαντούσαμε με το τι έχουμε κάνει. Αυτή είναι η λειτουργία της Νέας Δημοκρατίας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Μισό λεπτάκι, αυτή είναι η λειτουργία της δημοκρατίας, αλλά για να μπορέσει….

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Και της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν λειτουργούν έτσι όλα τα κόμματα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αλλά, για να μπορέσει το μήνυμα να φτάσει στους υπουργούς, οι υπουργοί πρέπει να έχουν ανοιχτά τα τηλέφωνα και να τα απαντάνε και ανοιχτές της πόρτες των γραφείων για να βλέπουν βουλευτές.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Σας είπα πριν ότι δεν θα κρύψω τα λόγια μου. Κατά καιρούς και σε Κοινοβουλευτικές Ομάδες, εκφράζονται τέτοια παράπονα. Και ο πρόεδρος είναι ο πρώτος που αυτά τα παράπονα τα ακούει.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Άρα δεν υπήρχε επικοινωνία όπως θα έπρεπε να υπάρχει;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Θεωρώ ότι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό υπάρχει και μάλιστα αυτή η επικοινωνία έχει οδηγήσει και σε επίλυση πολλών θεμάτων. Πάρα πολλές φορές βλέπεις βουλευτές, μετά από ερωτήσεις που κάνουν, επειδή σημειακά παρατηρήθηκε ένα πρόβλημα, να λύνεται πανελλαδικά ένα πρόβλημα. Αυτό είναι προς τιμήν και των βουλευτών και των υπουργών. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις, σίγουρα υπάρχουν και περιπτώσεις, που υπάρχουν παράπονα. Οφείλουν οι υπουργοί, αν δεν υπήρχαν οι βουλευτές – αν, ξεκινάμε λίγο με τα βασικά…

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Τι οφείλουν οι υπουργοί;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Ξεκινάμε από τα βασικά. Αν ο κόσμος δεν ψηφίσει έναν πρόεδρο να γίνει πρωθυπουργός, με μια συγκεκριμένη Κοινοβουλευτική Ομάδα να δίνει ψήφο εμπιστοσύνης σε μία κυβέρνηση, άρα εμένα εν προκειμένω και όλους τους υπόλοιπους, δεν με επιλέξει, εν προκειμένω ο Κ. Μητσοτάκης και δεν μου δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης, όπως και στους υπόλοιπους, οι βουλευτές, εγώ δεν θα κάθομαι σε αυτή την καρέκλα. Το πρώτο. Το δεύτερο, σε αυτή την καρέκλα, όλοι μας, είμαστε προσωρινοί. Πρέπει να καταλάβουμε, λοιπόν, ότι είναι υποχρέωση, δεν είναι δυνατότητα, να ακούμε την κάθε ερώτηση, να ακούμε το κάθε παράπονο και όταν έχουμε τον χρόνο, το συντομότερο δυνατό -και ο κ. Χατζηδάκης το έκανε σε λίγες ημέρες-, να απαντάμε με στοιχεία. Και ναι, η απάντηση που δόθηκε, δείχνει ότι έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα. Περιμένουμε και τις επόμενες ερωτήσεις, οι οποίες σας το ξαναλέω είναι 6.300 από το 2019 μέχρι σήμερα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Εμένα μου ακούγεται καμπανάκι αυτό για κάποιους. Δηλαδή, όλοι είμαστε προσωρινοί, στη θέση των υπουργών και ανοίξτε τις πόρτες σας στους βουλευτές για να μαθαίνετε τι γίνεται στην κοινωνία.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Δεν είναι καμπανάκι. Την απάντηση ότι είμαστε όλοι προσωρινοί και ότι όλοι κρινόμαστε καθημερινά, την έχω δώσει, -και φαντάζεστε δεν την έχω δώσει από το μυαλό μου-, είναι κάτι που το βιώνω κάθε μέρα με τον συγκεκριμένο Πρωθυπουργό, ο οποίος πριν και πάνω απ’ όλα αξιολογεί την δική του δουλειά - και την δική του δουλειά αξιολογούν οι πολίτες -καθημερινά. Προφανώς είμαστε προσωρινοί και προφανώς αξιολογούμαστε καθημερινά και έχουμε καθήκον να απαντάμε σε κάθε ερώτηση. Αλίμονο.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Να πάμε λιγάκι για τις δημοσκοπήσεις. Το 28% των ευρωεκλογών, βλέπουμε κ. Υπουργέ έχει παγιωθεί. Δηλαδή το ένα εκατομμύριο ψηφοφόροι, οι οποίοι έφυγαν από εσάς, δεν φαίνεται, τουλάχιστον δημοσκοπικά και αυτή την ώρα που μιλάμε, να έχουν επιστρέψει σε εσάς και αυτή η απόσταση κάπως να παγιώνεται. Αυτό σας ανησυχεί, σας προβληματίζει;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Καταρχάς, μας προβληματίζει κάθε δημοσκοπικό εύρημα. Το τελευταίο πράγμα που θα ακούσετε από εμάς, από την Κυβέρνηση Μητσοτάκη, είναι κατηγορίες για μια δημοσκόπηση ή απαξίωση μιας δημοσκόπησης. Οι δημοσκοπήσεις, λένε δύο πράγματα ταυτόχρονα που περιγράφουν και αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Το ένα πράγμα που λένε είναι ότι υπάρχει ένας κόσμος που περιμένει να δει τι θα κάνουμε. Δηλαδή, βλέπουμε ότι δημοσκοπικά είμαστε πέριξ του 30%, 28-30%, με βάση και τις αναγωγές, άρα κάτω από την εκλογική δύναμη, άλλα με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστων και ένας κόσμος, ο οποίος περιμένει και λέει ταυτόχρονα, υπάρχουν μετρήσεις που το έχουνε δείξει αυτό, ότι περίπου ο κόσμος ψήφισε, γύρω στο 40% δηλαδή, το 2023, βλέπει επί της αρχής, θετικά αυτά τα οποία είπαμε στη ΔΕΘ. Αν τα βάλεις αυτά τα δύο μαζί είναι αυτό το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε ακόμα τρία χρόνια μπροστά μας, να εφαρμόσουμε όλα όσα είπαμε το ’23. Έχουμε εφαρμόσει αρκετά και αυτά να τα δει ο κόσμος στην πράξη. Ο κόσμος λοιπόν, περιμένει. Καταλαβαίνει ότι προχωράμε, αλλά περιμένει να προχωρήσουμε πλήρως. Το παράδειγμα με το ποτήρι θα το πω για ακόμα μία φορά. Το ποτήρι ήταν άδειο σε αυτή τη χώρα. Αυτή η χώρα ήταν στον πάτο. Ήταν στον πάτο στην οικονομία, στο διαθέσιμο εισόδημα, πηγαίναμε εκτός συνόρων και ήτανε, αυτό που νιώθαμε πολλές φορές, ότι μας κορόιδευαν. Τώρα η Ελλάδα πρωταγωνιστεί. Το ποτήρι όμως δεν έχει γεμίσει πλήρως. Ο κόσμος θέλει και άλλα. Τι είπαμε; Ένα πράγμα θα σας πω. Είπαμε 1500 ευρώ μέσο μισθό. Είμαστε εκεί; ‘Όχι. Πού ήμασταν; Στα 1.046. Που είμαστε; Στα 1.300. Τι είπαμε; Θα σταματήσουν οι νέοι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα κάθε τους συζήτηση να ξεκινάει με το που θα βρω δουλειά και σε ποια χώρα θα πάω. Δημιουργήσαμε 500.000 θέσεις εργασίας. Αρκούν; Θα δημιουργήσουμε κι άλλες, αλλά μισό εκατομμύριο άνθρωποι, με βάσει τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ, όχι τα στοιχεία που λέω εγώ ή ο Πρωθυπουργός, η Νέα Δημοκρατία, βρήκαν δουλειά και βρήκαν δουλειά με βάσει τα στατιστικά, με καλύτερους μισθούς. Ξέρουμε ότι πολύ μεγάλο μέρος αυτών των αυξήσεων, τα απορροφάει ακρίβεια. Και εκεί όμως, εμείς δεν είμαστε μαθητευόμενοι μάγοι. Αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα, προσπαθούμε…

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ακρίβεια, ακρίβεια, αλλά πέντε χρόνια ζούμε το ίδιο έργο.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Να σας πω κάτι ..

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Εγώ δεν λέω ότι δεν κάνετε προσπάθειες, αλλά ξέρετε ο επιθετικός κρίνεται από το αν θα βάλει την μπάλα στα δίχτυα.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Θα σας πω κάτι. Σίγουρα από αυτό κρίνεται και δεν μπορεί να πει κανείς ότι αντιμετωπίσαμε 100% το μεγαλύτερο πληθωριστικό κύμα των τελευταίων δεκαετιών. Δύο περιπτώσεις για να μην πάμε σε όλες. Ρεύμα, που για μένα είναι και η πηγή και των υπόλοιπων προβλημάτων. Ποια χώρα έδωσε τα περισσότερα λεφτά, συναρτήσει και του ΑΕΠ της για τη στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων και νοικοκυριών; Η Ελλάδα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Γιατί εξακολουθούμε να έχουμε ακριβό ρεύμα;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Μισό λεπτό. Έχουμε αυτή τη στιγμή με βάση τα επίσημα στοιχεία, μετά τις παρεμβάσεις με τα πολύχρωμα τιμολόγια, το χαμηλότερο ρεύμα από αυτό το οποίο είχαμε όταν ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια και επιστρέφουμε στα προ κρίσης επίπεδα για τα νοικοκυριά. Μεγαλύτερη έμφαση δίνεται, το καταλαβαίνω, στις επιχειρήσεις, αλλά έχουμε επιστρέψει σε τιμές προ κρίσης. Τον Αύγουστο που ξέφυγαν λίγο οι τιμές και εδώ είναι η μεγάλη κουβέντα που και εκεί η διεθνής παρουσία του Πρωθυπουργού, παίζει ρόλο για τη χονδρική τιμή, αλλά για τη λιανική μιλάω, τον Αύγουστο, που ξέφυγαν οι τιμές, στηρίχτηκαν τα νοικοκυριά. Super market. Έχουμε για 4 συνεχόμενους μήνες, έστω και 2% με βάσει τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, αποκλιμάκωση τιμών; Έχουμε; Αρκεί; Όχι. Γιατί ήταν σωρευτικά. Έχεις 30% πληθωρισμό τροφίμων, αυτό το δυο, δυο, δυο τοις εκατό για να φανεί, θέλει κι άλλους μήνες, όμως το να λες, ότι η προσπάθεια αυτή πέφτει στο κενό, ενώ φαίνεται ότι έχεις αποκλιμάκωση, είναι μηδενιστικό.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Μάλιστα. Ωραία.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Ως προς το ρεύμα, κάτι σημαντικό. Έχει τεράστια σημασία και θα επιμείνουμε πολύ συνολικά ως χώρα και η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός και το αρμόδιο υπουργείο. Η προσπάθεια γίνεται για να αντιμετωπιστεί αυτή η πρωτοφανής στρέβλωση με τις τιμές της χονδρικής για της χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Καταλαβαίνω ότι ο κόσμος αυτό το βλέπει ως μια τεχνική πρωτοβουλία, είναι, όμως …

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ακριβώς. Ο κόσμος βλέπει τον λογαριασμό.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Είναι, όμως, εμβληματική πρωτοβουλία. Γιατί; Γιατί όσο και να προσπαθεί μία κυβέρνηση να στηρίζει τις τιμές και να τις μειώνει, ουσιαστικά, να στηρίζει, δηλαδή, τους καταναλωτές, σε αυτό που λέμε, στον λογαριασμό, στη λιανική, χρειάζεται, - και αυτό το έκανε πρώτος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν το έκανε κάποιος άλλος, όπως το έκανε και με το Ταμείο Ανάκαμψης και με το πιστοποιητικό εμβολιασμού –, να αλλάξει λίγο αυτή η κατάσταση, γιατί δεν μπορεί να την πληρώνουν οι φτωχότερες χώρες στην Ευρώπη, χωρίς να φταίνε, - δεν κάναμε κάτι για να την πληρώσουμε, δεν πληρώνουμε μία κρίση που δημιουργήσαμε -, επειδή ο τρόπος διασύνδεσης επιβαρύνει περισσότερο την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία. Στα προσεχώς θα δείτε πολύ σημαντικές εξελίξεις σε αυτό, να το γνωρίζετε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πείτε μας μια κουβέντα γι’ αυτό.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Στην προσεχή Σύνοδο Κορυφής, στην παρουσία του Πρωθυπουργού, θα είναι από τα κορυφαία θέματα τα οποία θα θέσει προσωπικά ο ίδιος. Είναι ενθαρρυντική η απάντηση της κυρίας φον ντερ Λάιεν, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να δούμε ουσία σε αυτό. Γιατί μόλις δούμε ουσία σε αυτό, θα συζητάμε και το ρεύμα λιγότερο απ’ ότι το συζητούσαμε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Χθες ανακοίνωσε ο κ. Χατζηδάκης κάποια στοιχεία της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού. Το πρωτογενές πλεόνασμα θα είναι παραπάνω από αυτό το οποίο περιμέναμε και περιμένατε. Το ερώτημα είναι το εξής: Από τις τελευταίες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, υπήρχαν κάποιες ομάδες οι οποίες γκρίνιαξαν, περίμεναν παραπάνω πράγματα. Οι ένστολοι είναι κάποιοι από αυτούς. Οι βελτιωμένες επιδόσεις της οικονομίας, αφήνουν περιθώρια αυτές οι κοινωνικές ομάδες κάτι να πάρουν ακόμα;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Εννιακόσια εκατομμύρια προστέθηκαν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα οποία δεν είναι λεφτά που πάνε στους πλούσιους. Πάνε κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε μια σειρά από άλλες παρεμβάσεις. Όπως, επίσης, το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι για τους λίγους. Αρχίζουμε και το βιώνουμε. Δηλαδή, τα νοσοκομεία που αναβαθμίζονται, το Εθνικό Πρόγραμμα «Προλαμβάνω». Θα σας πω κάτι. Σίγουρα πιο δημοφιλείς είναι οι ανακοινώσεις των παροχών. Δηλαδή, για άλλη μια χρονιά που θα αυξηθούν οι μισθοί, όσο περισσότερο μπορούμε, γιατί τα λεφτά είναι συγκεκριμένα, οι συντάξεις για ακόμα μια χρονιά. Αλλά κάτι το οποίο δεν αναδείχθηκε τόσο, είναι οι δώδεκα επιπλέον μειώσεις φόρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ύψους 900 εκατομμυρίων ευρώ. Παράδειγμα, ο φόρος που μηδενίζεται για ασφάλιση υγείας για παιδιά μέχρι 18 ετών.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Απλά οι ένστολοι σε αυτό που στάθηκαν είναι το 20% στα νυχτερινά, που σου λέει 12 ευρώ το μήνα. Άρα, επί της ουσίας δεν είναι τίποτα.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Κατ’ αρχάς, η απάντηση η γενική είναι ότι εμείς έχουμε μία κορυφαία δέσμευση ότι θα πάμε τον μέσο μισθό στα 1.500, θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε τις συντάξεις και τους μισθούς και θα προσπαθήσουμε να πάμε, τουλάχιστον, με την ταχύτητα, θα πάμε σίγουρα με την ταχύτητα που λέει το πρόγραμμά μας και ίσως και μεγαλύτερη. Εννοείται πώς όσο καλύτερα πηγαίνει η οικονομία, αυτή η ταχύτητα θα αυξάνεται, ούτως ώστε το 1.500 ίσως το δούμε και το συντομότερο δυνατό. Αλλά ο στόχος είναι το 2027. Αυτή είναι η δέσμευσή μας με τους πολίτες. Ένστολοι: Κανείς δεν είπε ότι με αυτή την ανακοίνωση λύθηκαν τα προβλήματα των ανθρώπων. Αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να δώσουμε περισσότερα. Ήταν τα μόνα που δώσαμε ή δίνουμε; Όχι. Πήραν τις αυξήσεις που πήραν συνολικά οι δημόσιοι υπάλληλοι από 1/1/2024, αυτό τον έναν επιπλέον μισθό. Δεν είναι για να πανηγυρίζει κανείς. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν δώσει μάχη και ειδικά στις πιο μάχιμες υπηρεσίες. Πήραν τις αυξήσεις όσοι είναι γονείς στα επιδόματα τέκνων επιπλέον. Πήραν τις αυξήσεις θέσης ευθύνης, όπως στην περίπτωση των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, είναι αυτοί που έχουν έναν βαθμό συγκεκριμένο.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Άρα;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Παίρνουν επιπλέον και το νυχτερινό, το οποίο δεν είναι κάτι φοβερό. Και θα συνεχίσουν να παίρνουν και οι ίδιοι τις αυξήσεις που παίρνουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Άρα, η Ελλάδα ήταν μία χώρα που κάποιοι το ανακάλυψαν …

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Άρα, δεν θα περιμένουμε κάτι επιπλέον.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Προσέξτε. Θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας και κάθε φορά που βλέπουμε ότι μπορούμε να παρέμβουμε πιο γρήγορα, θα επισπεύδουμε κάποιες κινήσεις, αλλά στη λογική όχι την επιδοματική. Τα επιδόματα τα οποία είναι ιερά και τα στηρίζουμε πολύ, είναι τα προνοιακά. Παράδειγμα, οι νέες γυναίκες αγρότισσες, ελεύθερες επαγγελματίες, ιδιωτικές υπάλληλοι, από εκεί που έπαιρναν ένα επίδομα 800 ευρώ, παίρνουν 10.000 τώρα που κάνουν παιδί. Κάτι το οποίο δεν είναι, το ξαναλέω …

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Άρα, οι ένστολοι να μην περιμένουν κάτι άμεσα; Αυτό ρωτήσαμε.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Εμείς δεν πρόκειται αυτή τη στιγμή να ανοίξουμε το ταμείο, που λέμε, και να δώσουμε κάτι πρόσκαιρο. Θα κάνουμε, με τον ταχύτερο δυνατό χρόνο, υλοποίηση του προγράμματός μας, ούτως ώστε χρόνο με τον χρόνο οι άνθρωποι να βλέπουν ουσιαστικές αυξήσεις, όπως βλέπουν ήδη τα τελευταία χρόνια, οι οποίες απορρόφησαν μεγάλο μέρος των αυξήσεων, και όσο πηγαίνουμε σε αποκλιμάκωση των τιμών, θα τις καταλάβουν και περισσότερο. Δεν ζούμε σε άλλον κόσμο. Εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας από τότε που πήρα το πτυχίο μου. Αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι ο κόσμος σου λέει: Ναι, ρε παιδί μου, ok, έχω δει μία αύξηση, έχετε αυξήσει τους μισθούς, αλλά η ακρίβεια μου το τρώει.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Και μετά από τόσα χρόνια κιόλας για τα Σώματα Ασφαλείας.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Η Κυβέρνηση αυτή έχει καταφέρει να έχει τον μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ευρώπη. Προσέξτε, όμως, ρυθμό. Ακόμα δεν είμαστε εκεί που θέλουμε να πάμε. Έχουμε τρία χρόνια. Θα κριθούμε αυστηρά, αλλά είμαστε στον σωστό δρόμο.