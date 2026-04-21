Ορκίστηκε ο νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθ. Καββαδάς

Χρέη υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναλαμβάνει ο Αθανάσιος Καββαδάς ο οποίος ορκίστηκε με θρησκευτική τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο Αθανάσιος Καββαδάς ορκίστηκε υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη.

Το βιογραφικό του Αθ. Καββαδά

Ο Αθανάσιος Καββαδάς, γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Κατωχώρι Λευκάδας και είναι πατέρας δύο παιδιών.

Αποφοίτησε από τη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.)

το 1983, ενώ είναι κάτοχος τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Φιλοσοφία και Διοίκηση-Management από το Τμήμα Φιλοσοφίας και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από το 1983 έως και το 2006 υπηρέτησε από θέσεις ευθύνης στην Πολεμική Αεροπορία και αποστρατεύτηκε ως αξιωματικός.

Το 1987 δημιούργησε την επιχείρηση «Εμπόριο Ποτών Καββαδάς». Την περίοδο 2006 – 2010 διετέλεσε πρόεδρος της ομάδας μπάσκετ ανδρών «Δόξα Λευκάδας», επιτυγχάνοντας, μαζί με τους συνεργάτες του, την άνοδό της στην Α2 Εθνική. Το 2010, στην πρώτη του υποψηφιότητα σε δημοτικές εκλογές, εξελέγη πρώτος δημοτικός σύμβουλος από τον συνδυασμό των «Ενεργών Πολιτών».

Κατά τα έτη 2011 – 2014 διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας. Από το 2013 έως και το 2021 κατείχε την θέση του Αντιπρόεδρου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πρέβεζας-Λευκάδας.

Το 2014 στις δημοτικές εκλογές, επανεκλέγεται πρώτος σε ψήφους από όλους τους συνδυασμούς και τον Ιανουάριος 2015 θέτει για πρώτη φορά υποψηφιότητα στις Εθνικές Εκλογές.

Τον Σεπτέμβριο του 2015 εκλέγεται για πρώτη φορά Βουλευτής, όντας μάλιστα ο μοναδικός Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Το 2016 ανακηρύσσεται τακτικό μέλος της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος.