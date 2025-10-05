Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 14ου Τακτικού Συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ «Η δική μας στιγμή» (pics)

Με τις ομιλίες των Συνέδρων στις θεματικές ενότητες «Όλη η Ελλάδα ένας τόπος – οι μειώσεις φόρων ως μοχλός περιφερειακής ανάπτυξης» και «Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στη νέα εποχή της τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της δεύτερης ημέρας του 14ου Τακτικού Συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ, ενώ με την θεματική ενότητα με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη, οι προκλήσεις του μέλλοντος» ξεκίνησαν οι εργασίες της τρίτης και τελευταίας ημέρας του 14ου Τακτικού Συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ.

Τη δεύτερη μέρα των εργασιών, χαιρετισμό απεύθυναν εκπρόσωποι των Νεολαιών του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, εκπρόσωποι διεθνών Νεολαιών, Οργανισμών και Ιδρυμάτων, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών & Υποδομών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης, ο Ισίδωρος Μάδης, Δήμαρχος Παιανίας και ο Κώστας Τσιαγκλιώτης, Συντονιστής Διατομεακού Οργάνου ΝΔ και εκπρόσωπος της ΟΝΝΕΔ στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ.

Το πρωί της τρίτης ημέρας πραγματοποιήθηκε δράση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων, μια δράση ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τη σημασία προστασίας των ζώων, την υπεύθυνη υιοθεσία και την τη φροντίδα των αδέσποτων.

Με το πέρας των εργασιών του Συνεδρίου, αναγνώστηκε το κείμενο με τα συμπεράσματα του Συνεδρίου.

Παράλληλα ξεκίνησε η διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των μελών της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ, αλλά και των εκπροσώπων της ΟΝΝΕΔ στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας.

Κατά τη διάρκεια των τριήμερων εργασιών του συνεδρίου, το «παρών» έδωσαν ο Χάρης Θεοχάρης, Υφυπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Παπανικολάου, Δήμαρχος Γλυφάδας και πρώην Πρόεδρος ΟΝΝΕΔ, ο Σάκης Ιωαννίδης, πρώην Πρόεδρος ΟΝΝΕΔ και ο Βασίλης Γεωργιάδης, Υποδιοικητής ΔΥΠΑ και πρώην Πρόεδρος ΟΝΝΕΔ.

Ακολουθούν δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης & Υπουργού Επικρατείας, του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας & Υπουργού Υγείας, των πρώην προέδρων της ΟΝΝΕΔ και των στελεχών της κεντρικής διοίκησης της Νέας Δημοκρατίας:

Κωστής Χατζηδάκης (Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης & Υπουργός Επικρατείας): «Στην κυβέρνηση υλοποιούμε μια σειρά από πρωτοβουλίες από τις οποίες βγαίνουν κερδισμένοι οι νέοι. Πετύχαμε, ανάμεσα στα άλλα, να περιορίσουμε την ανεργία από το 18% στο 8% και σε μια χώρα 10,5 εκατομμυρίων, μέσα σε 6 χρόνια, να δημιουργήσουμε μισό εκατομμύριο νέες δουλειές. Αυτή είναι κοινωνική πολιτική στην πράξη. Πρόσφατα πετύχαμε οι νέοι από 25 μέχρι 30 χρονών να πληρώνουν τον μισό φόρο. Και οι νέοι από 20 μέχρι 25 χρονών να μην πληρώνουν καθόλου φόρο. Αυτό έχει την υπογραφή Νέα Δημοκρατία, Κυριάκος Μητσοτάκης.».

Άδωνις Γεωργιάδης (Αντιπρόεδρος ΝΔ & Υπουργός Υγείας): «Η παράταξη που ίδρυσε πριν από 51 χρόνια ο αείμνηστος Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής εξελίχθηκε όπως ακριβώς την ονειρεύτηκε. Μία παράταξη από τη δεξιά μέχρι τις παρυφές της κεντροαριστεράς που κρατάει την Ελλάδα σταθερά στην πλευρά της δύσης στην οποία ο ίδιος είπε στη Βουλή των Ελλήνων ότι ανήκουμε πολιτιστικά, στρατιωτικά, οικονομικά και θεσμικά. Είμαι υπερήφανος που υπηρετώ την παράταξή αυτή ως βουλευτής, ως Αντιπρόεδρος και ως Υπουργός της Κυβέρνησή της. Κρατάμε την Ελλάδα όρθια στις δυσκολότερές της στιγμές και την κάνουμε ολοένα και καλύτερη. Δεν θα τα είχαμε καταφέρει αν τότε, δεν είχε ιδρυθεί αυτή η παράταξη. Η παράταξη της Ευρώπης υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.».

Παύλος Μαρινάκης (Υφυπουργός παρά των Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): «ΟΝΝΕΔίτης είναι τίτλος τιμής. Η ΟΝΝΕΔ δημιουργεί χαρακτήρες που μεταφέρουν στο κόμμα τις εμπειρίες και τις αγωνίες της κοινωνίας. Και όλα αυτά, στο τέλος της ημέρας, γίνονται πολιτικές με θετικό αντίκρισμα για όλους. Αυτόν τον ενάμιση χρόνο, μέχρι τις εκλογές, όλες και όλοι εμείς μαζί, όπου και να βρισκόμαστε, θα πρέπει να βγούμε μπροστά για να μην χαθούν όλα όσα πετύχαμε αυτά τα έξι χρόνια. Οι μάχες που δώσαμε είναι μάχες για τις οποίες δεν θα μετανιώσουμε ποτέ. Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έκανε πράξη όνειρα ανθρώπων που ξεκίνησαν να τα εκφράζουν ακόμα και τη δεκαετία του ‘80».

Κώστας Δέρβος (πρώην Πρόεδρος ΟΝΝΕΔ): «Ήταν για εμένα μεγάλη τιμή να απευθύνω χαιρετισμό στο 14ο Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ ανήμερα των 51ων γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας, της μεγάλης φιλελεύθερης δημοκρατικής παράταξης που ίδρυσε ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής. Της παράταξης που διαχρονικά είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας, που πάντα είναι παρούσα στις μεγάλες αποφάσεις που καθορίζουν τις τύχες του τόπου μας και που η μοίρα της είναι συνυφασμένη με την πρόοδο και την ευημερία της πατρίδας μας. Σήμερα είδα νέες και νέους από κάθε γωνιά της Ελλάδας και νιώθω υπερήφανος για καθεμία και καθέναν ξεχωριστά. Γιατί ξέρω πως όλες και όλοι είναι το έμψυχο δυναμικό της παράταξης, είναι η καρδιά και το μυαλό της. 51 χρόνια Νέα Δημοκρατία!».

Χρήστος Κουρούσης (πρώην Πρόεδρος ΟΝΝΕΔ): «Το Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ αποτελεί πάντα ένα ορόσημο για την πορεία των στελεχών μας. Η δημιουργία πολιτικής, η παραγωγή θέσεων και ριζοσπαστικών προτάσεων είναι έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες με την πορεία της νεολαίας μας. Είκοσι τέσσερα χρόνια μετά την εκλογή μου στη θέση του Προέδρου, η συγκίνηση και η περηφάνεια συνυπάρχουν με την αισιοδοξία και την πεποίθηση ότι τα νέα στελέχη συνεχίζουν τη μακρά και δημιουργική ιστορία της Οργάνωσής μας. Στηρίζουμε τη σημερινή ΟΝΝΕΔ, έχοντας εμπιστοσύνη στη σημερινή ηγεσία και τα στελέχη της, ότι θα παραμείνουν πάντα το πιο υγιές και δημιουργικό κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας.».

Γιάννης Κουλιζάκος (πρώην Πρόεδρος ΟΝΝΕΔ): «Η νεολαία είχε μια τεράστια συμμετοχή αυτά τα 51 χρόνια στην προσπάθεια της παράταξης. Ήταν η ραχοκοκαλιά της, η συνείδησή της».

Κώστας Σκρέκας (Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής ΝΔ): «Νιώθω περήφανος για αυτό που αντικρίζω, γιατί συναντώ εκατοντάδες πρόσωπα καθαρά, με ζωντάνια, που στο βλέμμα τους διακρίνει κανείς την αναζήτηση του ονείρου και του οράματος για μια καλύτερη Ελλάδα. Εσείς ΟΝΝΕΔίτισσες και ΟΝΝΕΔίτες αποτελείτε τη μεγαλύτερη ελπίδα της χώρας. Εσείς θα σηκώσετε την Ελλάδα στους ώμους σας και την ανυψώσετε στη θέση που της αξίζει.».

Γιάννης Σμυρλής (Γενικός Διευθυντής ΝΔ): «⁠Σήμερα, στο 14ο Τακτικό Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ, η Νέα Δημοκρατία γιορτάζει 51 χρόνια ιστορίας και προσφοράς στην Πατρίδα. ⁠Η Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική δύναμη που από το 1974 μέχρι σήμερα, πορεύεται με σταθερές αξίες και αρχές και αγωνίζεται για το καλό όλων των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Δεν σταμάτησε να σχεδιάζει πολιτικές που βελτιώνουν τη ζωή και την καθημερινότητα. Όλες και όλοι εσείς οι ΟΝΝΕΔίτισσες και οι ΟΝΝΕΔίτες, οι ΔΑΠίτισσες και οι ΔΑΠίτες, συνεχίστε να μεταφέρετε τις αρχές και τις αξίες της Παράταξής μας, από γωνιά σε γωνιά, σε όλη την Ελλάδα. Αυτή είναι η δική σας στιγμή. Να στείλετε σε όλη την Ελλάδα το μήνυμα ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει σχεδιάσει και κάνει πράξη ολοκληρωμένες πολιτικές για τη νέα γενιά, όπως η μηδενική φορολόγηση για τους νέους έως 25 ετών και η μειωμένη για τους νέους έως 30 ετών, και τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2. ⁠Όλοι μαζί, τους επόμενους 18 μήνες θα μεταφέρουμε το μήνυμα της σταθερότητας και της ανάπτυξης σε κάθε πόλη και σε κάθε χωριό, για να ξανά κάνουμε τη Νέα Δημοκρατία Κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη Πρωθυπουργό. Είστε η γενιά που δε φοβάται! Η γενιά που τολμά!».

Στέλιος Κονταδάκης (Διευθυντής Γραφείου Προέδρου ΝΔ): «Σήμερα συμπληρώνονται 51 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. 51 χρόνια αγώνων και προσφοράς στην πατρίδα μας. Το συνέδριο της ΟΝΝΕΔ μας δίνει την ευκαιρία, κάνοντας αναδρομή στο παρελθόν, να διαπιστώσουμε ότι έχει σταθεί πρωτοπόρος στους αγώνες της νεολαίας και έχει αναδείξει ηγέτες, στελέχη και επιστήμονες που συνέβαλαν καθοριστικά στην πρόοδο της πατρίδας μας. Εσείς και πάλι θα πάρετε τον πυρσό των ιδεών μας και των αξιών μας και θα τον μεταλαμπαδεύσετε και στις επόμενες γενιές. Η πολιτική δεν είναι υπόθεση λίγων, αλλά δικαίωμα και ευθύνη όλων μας. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί για να πάμε την Ελλάδα μας ακόμη πιο ψηλά! Ζήτω η ΟΝΝΕΔ, Ζήτω η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, Ζήτω η Νέα Δημοκρατία».

Αλεξάνδρα Σδούκου (Εκπρόσωπος Τύπου ΝΔ): «Μην ψάχνετε για έναν ασφαλή, χαρτογραφημένο δρόμο. Αυτός ο δρόμος δεν υπάρχει πια. Η εποχή σας δεν ζητά υπαλλήλους. Ζητά εξερευνητές. Δεν ζητά followers. Ζητά πρωτοπόρους. H επιτυχία δεν θα κριθεί από ποιο πτυχίο θα πάρετε. Θα σας κριθεί από το αν θα μείνετε απαθείς θεατές καθώς ο κόσμος αλλάζει, ή αν ορμήσατε μέσα στην αρένα για να τον διαμορφώσετε. Η εύκολη επιλογή ασφαλώς, είναι να κουνήσετε το κεφάλι, να πείτε «τι να κάνω εγώ;» και να συνεχίσετε το scrolling στο κινητό σας. Είναι και αυτό μια απόφαση, αλλά είναι η χειρότερη δυνατή. Το ερώτημα δεν είναι αν η προηγούμενη γενιά σας παραδίδει έναν τέλειο κόσμο. Καλός… κακός… Δεν έχει σημασία. Είναι ο παλιός κόσμος. Ο δικός σας είναι διαφορετικός και με προκλήσεις πρωτόγνωρες για την ανθρωπότητα. Το πραγματικό ερώτημα είναι τι θα κάνετε εσείς με αυτόν; Η ευθύνη είναι δική σας και μην κάνετε το λαός την εκχωρήσετε σε άλλους. Πάρτε την στα χέρια σας. Η Ελλάδα δεν περιμένει. Η Ιστορία δεν περιμένει. Και η αλλαγή, σίγουρα, δεν περιμένει κανέναν.».

Χάρης Χατζηχαραλάμπους (Διευθυντής Γραφείου Τύπου ΝΔ): «Ανεβαίνω και πάλι στο βήμα του Συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ, μετά από δύο δεκαετίες, με συναισθήματα χαράς, ευγνωμοσύνης και μεγάλης τιμής. ΟΝΝΕΔίτισες και ΟΝΝΕΔίτες, ακόμα και αν δεν το έχετε ακόμα συνειδητοποιήσει, είμαι βέβαιος ότι νιώθετε το μεγάλο ιστορικό σας χρέος. Να είστε η γενιά εκείνη που δεν θα επιτρέψει να βυθιστεί η Ελλάδα μας ποτέ ξανά στο σκοτάδι του λαϊκισμού. Βοηθήστε μας να γινόμαστε και εμείς καλύτεροι. Να κρατήσετε δυνατή τη φλόγα του γαλάζιου πυρσού που καίει στις καρδιές όλων μας! Και πάμε, όλοι μαζί, σε 1,5 χρόνο από σήμερα, να γράψουμε ιστορία. Να πετύχουμε άλλη μια νίκη, στη μεγαλύτερη μάχη της ζωής μας. Να βάλουμε το λιθαράκι μας στην εξασφάλιση της τρίτης τετραετίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στο τιμόνι της Πατρίδας μας! Καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας. Χρόνια πολλά Νέα Δημοκρατία.».

Νίκος Παπουτσής (Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ΝΔ): «Για μένα, η ΟΝΝΕΔ δεν ήταν ποτέ απλώς μια οργάνωση. Υπηρέτησα την ΟΝΝΕΔ από πολλά μετερίζια: ως μέλος, αλλά και ως Διευθυντής, από την επανίδρυσή της έως το 2022, δίπλα στον Κώστα Δέρβο και τον Παύλο Μαρινάκη. Ήταν τα χρόνια που δώσαμε ξανά στην ΟΝΝΕΔ φωνή, σχέδιο, παρουσία στην κοινωνία. Και είμαι υπερήφανος που είδα αυτήν την προσπάθεια να συνεχίζεται και να μεγαλώνει. Εδώ είναι που παλέψαμε ώστε οι ιδέες μας να γίνουν πράξη, εδώ μάθαμε τι σημαίνει συλλογικότητα και ευθύνη. Εδώ κάναμε φιλίες που αντέχουν στον χρόνο. Και μια από αυτές, για μένα, είναι και ο Ορφέας Γεωργίου, ο μέχρι τώρα Πρόεδρος και εκ νέου υποψήφιος. Και κάτι ακόμα: ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο Πρωθυπουργός που δίνει πραγματική βάση στη νέα γενιά. Το είδαμε ξεκάθαρα και στην τελευταία Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου ανακοίνωσε γενναία μέτρα για τους νέους. Γιατί πιστεύει ότι η νέα γενιά δεν είναι το μέλλον, είναι το παρόν που μπορεί να αλλάξει τη χώρα.».