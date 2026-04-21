Οι προτάσεις του Χρ. Δήμα στο Συμβούλιο Μεταφορών της ΕΕ για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Στην άτυπη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών του Συμβουλίου Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συγκλήθηκε εκτάκτως από την Κυπριακή Προεδρία, συμμετείχε σήμερα ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, αναδεικνύοντας τις επιπτώσεις της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή στο σύνολο των μεταφορών (οδικών, αεροπορικών, σιδηροδρομικών, ναυτιλίας) και της λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και τα μέτρα αντιμετώπισης τους.

Κατά την παρέμβασή του, ο Έλληνας Υπουργός υπογράμμισε ότι η κρίση πλήττει οριζόντια όλα τα μέσα μεταφοράς, με κύρια αιχμή την εκτόξευση του ενεργειακού κόστους και τη διατάραξη των εφοδιαστικών αλυσίδων. Επεσήμανε ότι Ελλάδα και Κύπρος βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των ανατολικών συνόρων της Ένωσης, γεγονός που καθιστά τις επιπτώσεις της κρίσης ακόμη πιο άμεσες και έντονες.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε:

στις σοβαρές πιέσεις στον αεροπορικό τομέα, με αύξηση του κόστους καυσίμων και ακυρώσεις πτήσεων,

στους αυξημένους κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα και την εφοδιαστική αλυσίδα,

στις επιπτώσεις στις οδικές μεταφορές και στα δημόσια έργα λόγω της ανόδου των τιμών καυσίμων,

καθώς και στη σημασία διατήρησης της συνδεσιμότητας, ιδίως για τις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, δεδομένης της έντονης νησιωτικότητας της χώρας.

Η Ελλάδα τόνισε την ανάγκη για ισχυρό ευρωπαϊκό συντονισμό, προκειμένου να αποφευχθεί ο κατακερματισμός των εθνικών πολιτικών και να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού.

Σε επίπεδο προτεραιοτήτων, ο υπουργός κ. Δήμας πρότεινε: