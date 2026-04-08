Οι αιματοβαμμένοι «πολεμιστές» του Αλλάχ 

Η αιματηρή επίθεση στο ισραηλινό προξενείο στην περιοχή Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη, με έναν νεκρό και τέσσερις τραυματίες, ήταν ο απλώς ο πλέον πρόσφατος αλλά δεν θα είναι ο έσχατος κρίκος μιας αιματηρής αλυσίδας ισλαμιστικών τρομοκρατικών επιθέσεων που έχουν αφήσει πίσω τους χιλιάδες νεκρούς.

Στην χθεσινή επίθεση, σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών, ο ένας εκ των τρομοκρατών «είχε διασυνδέσεις με τρομοκρατική οργάνωση που εκμεταλλεύεται θρησκευτικά στοιχεία».

Είναι αυτό που δεν κατανοούν οι δυτικοί, οι οποίοι αποδίδουν τις τρομοκρατικές επιθέσεις μόνο στην απελπισία και τον πόνο των Παλαιστινίων. Απελπισία όμως έχουν και οι Ουκρανοί, όπως και εκδικητική διάθεση λόγω της απάνθρωπης ρωσικής επίθεσης, με τις εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους, τις ασύλληπτες καταστροφές πόλεων και των υποδομών, το παιδομάζωμα, τη θηριωδία των Ρώσων και τη δυστυχία που επέφερε.

Εκδικητική διάθεση και, ίσως δικαιολογημένο, μίσος εναντίον των Δυτικών είχαν και οι Σέρβοι για την επίθεση που δέχτηκαν.

Όμως ούτε οι Σέρβοι ούτε οι Ουκρανοί οργάνωσαν ένοπλες ομάδες, ούτε συγκρότησαν ομάδες αυτοκτονίας προκειμένου για να επιτεθούν σε διπλωματικές αποστολές εκτός των εδαφών τους.

Οι Ουκρανοί διαδήλωσαν κατά ρωσικών Πρεσβειών στη Δύση, αλλά αρκέστηκαν σε συγκεντρώσεις με πανό και συνθήματα, κάποιες εκτοξεύσεις μπογιάς και αυγών, και καταγγελίες στα social media.

Όχι, δεν είναι εξ ορισμού καλύτεροι άνθρωποι, ούτε είναι γνώστες του Διεθνούς Δικαίου που χαρακτηρίζει τις επιθέσεις σε τέτοιες αποστολές ως παραβίαση των κανόνων του. Απλώς είναι άνθρωποι δυτικής κουλτούρας. Η θρησκεία τους σε όποια εκδοχή, δόγμα ή αίρεση, δεν τους εντέλει να σκοτώνουν άοπλους ανθρώπους επειδή ανήκουν στην εθνικότητα του εχθρού.

Αντιθέτως οι τζιχαντιστικές ομάδες υπό το πρόσχημα της Παλαιστίνης, και έχοντας ερμηνεύσει την Τζιχάντ αποκλειστικά ως ένοπλο αγώνα κατά των απίστων, επιδίδονται σε θανάσιμο «ακτιβισμό» - ακόμη και εναντίον και άλλων μουσουλμάνων, όπως έδειξε το Ισλαμικό Κράτος.

Η ιδεολογία τους εμπεριέχει τον αντιδυτικισμό, αλλά περισσότερο ως θυματοποιημένη μνήμη για τις σταυροφορίες (σε αυτές τις κοινωνίες αυτή η μνήμη είναι ζώσα και καλλιεργείται), και ως τιμωρητικό της διεφθαρμένης άπιστης Δύσης, παρά ως στρατηγική πολιτικού αντι-ιμπεριαλισμού, όπως το φαντασιώνεται η δυτική Αριστερά.

Η κινητήριος αιτία που τους ωθεί να μην λογαριάζουν τη ζωή, είναι η ένδυση της ιδιότητας του «Μάρτυρα» για τη δόξα του Αλλάχ. Πιστεύουν ότι καταλήγουν μετά δόξης και τιμής στον παράδεισό τους, την «Τζάννα», έναν τόπο αιώνιας χαράς και ειρήνης. Εκεί τους περιμένουν όμορφοι ειρηνικοί κήποι με ποτάμια, άφθονα βουνά πιλάφια, και εβδομήντα δύο παρθένες με πανέμορφα μάτια (Ουρί).

Στο διάβα του χρόνου έχουν καταγραφεί χιλιάδες επιθέσεις εναντίον δυτικών αποστολών. Ξεκινούν από βομβιστικές επιθέσεις, περνούν από ομηρίες και καταλήγουν σε σφαγές. Φυσικά και πέραν των Πρεσβειών και προξενείων, τον τρόμο και τον θάνατο της θεοκρατικής βαρβαρότητας έχουν δεχθεί απλοί και αμέτοχοι δυτικοί πολίτες.

Σημείο αιχμής οι Δίδυμοι Πύργοι στη Νέα Υόρκη με τους κοντά 3.000 νεκρούς, η σφαγή στο σχολείο Μπεσλάν στη Ρωσία με τους 334 νεκρούς (και μεταξύ τους 186 παιδιά), οι επιθέσεις στη Γαλλία στο θέατρο Μπατακλάν, σε καφετέριες και πλησίον του Σταντ ντε Φρανς, με τους 130 νεκρούς.

Επίσης στη Μουμπάι της Ινδίας σε ξενοδοχείο, σιδηροδρομικό σταθμό και εβραϊκό κτήριο με 166 νεκρούς, στα τρένα της Ισπανίας με 283 νεκρούς, στην Σρι Λάνκα σε εκκλησίες και ξενοδοχεία με 269 νεκρούς, και άλλες ων ουκ έστιν αριθμός.

Για τις τελευταίες στη Σρι Λάνκα, η «πολιτική ορθότητα» του Μπαράκ Ομπάμα και της Χίλαρι Κλίντον τους απαγόρευσε να μιλήσουν για θύματα - Χριστιανούς, για να μην δυσαρεστήσουν τους μουσουλμάνους. Έκαναν λόγο για «Προσκυνητές του Πάσχα»!

Οι διπλωματικές αποστολές Ισραήλ και ΗΠΑ είχαν το δικό τους μερτικό στην προσφορά αίματος. Αντιπαρερχόμαστε τις επιθέσεις που έγιναν εντός Αραβικών κρατών, όπου υπήρχε η δικαιολογία της «κατοχής».

Επιθέσεις υπήρξαν σε πρεσβείες ΗΠΑ στην Κένυα και την Τανζανία με 224 νεκρούς. Όσον αφορά τις επιθέσεις κατά ισραηλινών στόχων, χαρακτηριστική είναι η επίθεση της Χεσμπολάχ στο μακρινό Μπουένος Άιρες της Αργεντινής με 29 νεκρούς και 242 τραυματίες.

Στην Αργεντινή πάλι, επίθεση στο εβραϊκό κέντρο ΑΜΙΑ το 1994, είχε ως αποτέλεσμα 85 νεκρούς. Το ίδιο έτος στην Παραγουάη, δυο ένοπλοι της Φατάχ εισέβαλαν στην Πρεσβεία και άνοιξαν πυρ με αποτέλεσμα μια νεκρή γραμματέα.

Επιθέσεις προετοιμάστηκαν και στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης το 2012, στο Παρίσι, στην Ινδία στο Νέο Δελχί, στη Γεωργία στην Τιφλίδα, την Λευκωσία, και αλλού.

Στην αιματηρή αλυσίδα ας προστεθεί και η σφαγή των 11 Ισραηλινών αθλητών κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, από τον Μαύρο Σεπτέμβρη.

Αυτές οι δράσεις εκλαμβάνονται από την δυτική Αριστερά ως δικαιολογημένος αντι-δυτικισμός και ενεργός αντι- ιμπεριαλισμός. Είναι η ενσάρκωση του χρήσιμου ηλίθιου - κατά τον Λένιν.

Είναι οι άθεοι και οι αγνωστικιστές που δικαιολογούν τους θεοκράτες δολοφόνους.