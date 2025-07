Ο Νόαμ Κατζ για τους Ισραηλινούς στη Σύρο: Ευχαριστώ όσους στάθηκαν απέναντι στον εκφοβισμό

Μήνυμα κατά του «εκφοβισμού των Ισραηλινών τουριστών» στη Σύρο έστειλε την Παρασκευή ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Νόαμ Κατζ, εκφράζοντας παράλληλα τις ευχαριστίες τους για όσους «εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην απόπειρα να υπονομευθούν οι ισχυρές σχέσεις μεταξύ των λαών μας».

Ο κ. Κατζ υπογραμμίζει παράλληλα πως οι Ισραηλινοί τουρίστες «ταξιδεύουν συχνά, ξοδεύουν γενναιόδωρα και ενισχύουν τον τοπικό τουρισμό».

I want to thank those who spoke out against the attempt to harm the strong relations between our peoples, and to intimidate Israeli tourists coming to the island of Syros.

Israeli visitors consistently choose Greece as a top holiday destination - for its beauty, culture and warm…