Ο Μητσοτάκης τόλμησε, λελογισμένα! Η κοινωνία θα αποφασίσει…

Ο πρωθυπουργός δεν αποτόλμησε την ολομέτωπη αναμέτρηση με τις πελατειακές σχέσεις και το ρουσφέτι. Έκανε όμως ένα μεγάλο βήμα και έπιασε στον ύπνο, άλλη μια φορά, την άφωνη για τα θεσμικά θέματα Αντιπολίτευση. Αιφνιδίασε πιθανότατα και την Κοινοβουλευτική Ομάδα του. Δεν μπορεί να ακυρωθεί ως μικρής σημασίας η εξαγγελία του για το μερικό ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού. Ούτε και η πρόσθετη μείωση του αριθμού των βουλευτών, ώστε να μην ξεπερνούν τους 300 με τους πρόσθετους επιλαχόντες. Η πρόταση θα συζητηθεί στο πλαίσιο των συνταγματικών αλλαγών και εάν λάβει την έγκριση, δια της ψήφου, των πολιτών θα ισχύσει μετά τις εκλογές του 2027.

Θα περίμενε κανείς τέτοιου είδους σημαντικές καινοτομίες να παρουσιάζονται με προετοιμασία και οργάνωση αντάξιας της σημασίας τους. Η πρωινή ανακοίνωση του Κ. Μητσοτάκη υπαγορεύτηκε από την επείγουσα ανάγκη του Μαξίμου να απευθυνθεί στην κοινωνία για να διασκεδαστούν οι εντυπώσεις από τις αποκαλύψεις ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις καταγράφουν μικρές μόνο απώλειες και ψυχραιμία σε εκλογείς, οι οποίοι ήδη από το περασμένο καλοκαίρι είχαν πάρει την κρυάδα του σκανδάλου. Περίμεναν έναν ολόκληρο χρόνο από τον πρωθυπουργό την ανάληψη πρωτοβουλιών για να στεγανοποιηθούν οι παρεκτροπές βουλευτών και υπουργών.

Η αναμόρφωση του πολιτικού συστήματος εύκολα διατυπώνεται, δύσκολα πραγματοποιείται. Ο Κ. Μητσοτάκης μέτρησε τις αντοχές του, που δεν έχουν ανεξάντλητα όρια, και πήρε την απόφαση του. Επί της ουσίας ανακοίνωσε, μία απ’ όλες τις προτάσεις που, κατά καιρούς, έχουν συζητηθεί σχετικά με τη θεσμική θωράκιση του πολιτεύματος. Πρόθεση του είναι να ικανοποιήσει τους απαιτητικούς ψηφοφόρους του 40%, χωρίς να δυσαρεστήσει το κόμμα του. Δύσκολοι καιροί κάνουν δυσκολότερη την ισορροπία…

Το πολιτικό κεφάλαιο του πρωθυπουργού δεν είναι απεριόριστο. Καταλαβαίνει ότι πρέπει να ελιχθεί ανάμεσα σε πολίτες με αντίληψη ολιστικής αντιμετώπισης του ρουσφετιού και σε δύσθυμους βουλευτές που ζητούν κανάκεμα! Στη δήλωση του ήταν απόλυτα σαφής. Περιέγραψε το πρόβλημα, κήρυξε πόλεμο με το ονομαζόμενο «βαθύ» Κράτος, επεσήμανε την υποκρισία των πολιτικών του αντιπάλων και ανακοίνωσε τη βούληση του να διαχωρίσει το ρόλο του βουλευτή και του υπουργού. Η εξαγγελία θα τεθεί στην κρίση της κοινωνίας. Έτσι γίνεται σε μια δημοκρατική κοινωνία.

Ήδη, έχουν σχηματιστεί τα ανάλογα «στρατόπεδα» για την υπεράσπιση ή την κατάρριψη της πρωθυπουργικής ιδέας. Από το ιδεολογικό σκέλος έως τις απορίες σχετικά με πρακτικά θέματα στην εφαρμογή της ακούγονται ποικίλες προσεγγίσεις. Προϊόντος του χρόνου θα μαθαίνουμε και περισσότερα κι από τις δημοσκοπήσεις θα σχηματίσουμε εικόνα για το βαθμό αποδοχής της πρότασης.

Ως αίσθηση της στιγμής υποθέτουμε, ότι οι ακραιφνείς οπαδοί της ισοπέδωσης του πελατειακού κράτους δεν θα είναι ενθουσιασμένοι από την εξέλιξη. Θα νιώθουν ότι έχουν διαψευστεί από τον Κ. Μητσοτάκη, περιμένοντας από εκείνον ακόμη μεγαλύτερες αποφάσεις. Οι λάτρεις της πολιτικής παράδοσης θα συνεχίσουν να προσεγγίζουν με το επιχείρημα «ο υπουργός που δεν θα είναι βουλευτής, δεν θα κάνει ρουσφέτια;». Όσο για τον επιλαχόντα βουλευτή, αυτός θα παραδίδει την έδρα όταν θα επιστρέφει στη Βουλή ο πρώην υπουργός. Θα ακούσουμε πολλά μέχρι την αποσαφήνιση της πρότασης σε ειδικές εκδηλώσεις με σκοπό την ανάδειξη και προβολή των θέσεων για τις Συνταγματικές αλλαγές.

Τρίτη κατηγορία παραμένουν οι νουνεχείς πολίτες. Αν πάρουμε το θετικό σενάριο, οι συμπολίτες της κατηγορίας θα ισορροπήσουν σαν τον πρωθυπουργό, συμμεριζόμενοι την ανάγκη να αποκαταστήσει το απολεσθέν ηθικό της παράταξης. Και ταυτοχρόνως να συνεχίσει την προσπάθεια ώστε να μην διασαλευτεί η σταθερότητα στην Ελλάδα. Εδώ κατέτεινε η προτροπή του προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ολοκληρώσει «μια και έξω» τη δουλειά της. Η τμηματική αποστολή των φακέλων προκαλεί αχρείαστους συνειρμούς…

Θα ήταν καλό, για την Ελλάδα, το μεγαλύτερο κομμάτι του 40% να κινηθεί στο περιβάλλον της ψυχραιμίας και της λογικής. Ενδιαφερόμενοι να προκαλέσουν αναταραχή και να επιφέρουν εκλογική ζημία στον Μητσοτάκη αφθονούν. Εκείνος έδειξε ένα σημάδι αντίστασης στη φθορά. Απέφυγε το μέγιστο, προτίμησε λελογισμένη αντιπαράθεση με το πολιτικό σύστημα και την ανυπόληπτη Αντιπολίτευση, υποταγμένη στο ρουσφέτι.

Ο, τι και να λένε διάφοροι, ο πρωθυπουργός έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων.

Κι ένα ολόκληρο έτος μπροστά του να δείξει την αποτελεσματικότητα του…