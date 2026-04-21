Συνάντηση Κυρ. Μητσοτάκη με Έντι Ράμα αύριο το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο Τετάρτη 22 Απριλίου στις 11.00 θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στις 19.00 ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Συνάντηση Κυρ. Μητσοτάκη με τον πρίγκιπα Αλβέρτο Β' του Μονακό

Υπενθυμίζεται ότι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα με τον πρίγκιπα Αλβέρτο Β΄ του Μονακό, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ελλάδα για την υπεύθυνη διαχείριση και προστασία των ωκεανών και των θαλασσών.

Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον πρίγκιπα Αλβέρτο Β΄ του Μονακό για τη δημιουργία δύο νέων εθνικών θαλάσσιων πάρκων, στο Ιόνιο Πέλαγος και στο Αιγαίο Πέλαγος (Νότιες Κυκλάδες).

Σημειώνεται ότι, ο πρίγκιπας του Μονακό βρίσκεται στη χώρα μας με αφορμή αφενός τη συμμετοχή του στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και αφετέρου για τα εγκαίνια του προξενείου της χώρας του στην Αθήνα.

Μετά τη συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό ο πρίγκιπας του Μονακό μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο για συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Μάλιστα, κατά τον διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες ο Έλληνας Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε στον καλεσμένο του ότι «η Ελλάδα σέβεται το διεθνές δίκαιο» συμπληρώνοντας πως «προσβλέπω στη συνεργασία μας ώστε η συνέχιση των προκλήσεων να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο τρόπο».

Από την πλευρά του ο πρίγκιπας Αλβέρτος επισήμανε ότι «Ελλάδα και Μονακό έχουν σχέσεις που υπάρχουν εδώ και αιώνες παρά ότι οι διπλωματικές σχέσεις ξεκίνησαν το 2008».

Πηγή: ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

