Ο Κυρ. Μητσοτάκης στην COP28 - Προσπάθειες για μια κλιματικά βιώσιμη ανάπτυξη

Στη σύνοδο της 28ης Διάσκεψης του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (COP28) συμμετέχει σήμερα, 1η Δεκεμβρίου, και αύριο, 2 Δεκεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκτός από τον πρωθυπουργό, η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί σε υψηλότατο επίπεδο, και τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρο Σκυλακάκη, τον υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για θέματα οικονομικής διπλωματίας και εξωστρέφειας, Κώστα Φραγκογιάννη και την υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου.

Βασικός στόχος της Ελλάδας στο πλαίσιο της 28ης Διάσκεψης του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (COP28), που πραγματοποιείται στο Ντουμπάι έως και τις 12 Δεκεμβρίου 2023, είναι ενίσχυση των προσπαθειών σε παγκόσμιο επίπεδο, για μία κλιματικά ανθεκτική και βιώσιμη ανάπτυξη, που θα συγκρατεί την αύξηση της θερμοκρασίας στον 1,5 βαθμό C.

Ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg και στη δημοσιογράφο Francine Lacqua, την Παρασκευή, στις 11:30 ώρα Ελλάδας. Στις 12:15 θα εγκαινιάσει το ελληνικό περίπτερο, στις 12:30, θα συμμετάσχει στην εκδήλωση «9th Our Ocean Conference 2024: Priorities and Opportunities» και στις 14:30 στην εκδήλωση «Unveiling the next GR -Eco Island», που διοργανώνονται από την ελληνική αντιπροσωπεία.

Το πρωί του Σαββάτου ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην ολομέλεια της συνόδου.

Ειδικότερα, στη μία εκ των δύο εκδηλώσεων στο Ελληνικό Περίπτερο, ο Κυριάκος Μηταοτακης, μαζί με τον Ειδικό Απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών για το κλίμα Τζον Κέρι, θα παρουσιάσει το Συνέδριο «Our Ocean Conference», τη διοργάνωση του οποίου για το 2024 έχει αναλάβει η χώρα μας. Το Συνέδριο, που θα διεξαχθεί τον Απρίλιο στην Αθήνα, επικεντρώνεται στην προστασία των ωκεανών του πλανήτη και των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων.

Στη δεύτερη εκδήλωση ο πρωθυπουργός, μαζί με τον πρόεδρο της COP28 και Ειδικό Απεσταλμένο για την Κλιματική Αλλαγή των ΗΑΕ, Σουλτάν Αλ Τζάμπερ, θα τιμήσουν με την παρουσία τους την ειδική εκδήλωση για την αποκάλυψη του επόμενου νησιού που θα ενταχθεί στην πρωτοβουλία των GR-Eco Islands, μετά την Αστυπάλαια και τη Χάλκη.

Τα βασικά ζητήματα της COP28 είναι:

Η συμφωνία για σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων.

Η εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης για μια δίκαιη μετάβαση.

Η διατήρηση του στόχου για την υπερθέρμανση του πλανήτη που προτείνει η επιστήμη.

Η εξομάλυνση της αυξανόμενης έλλειψης εμπιστοσύνης στις δεσμεύσεις των κυβερνήσεων, καθώς και μεταξύ των πλούσιων χωρών και του παγκόσμιου Νότου.

Η συνάντηση, που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, έρχεται τη στιγμή που οι ειδικοί της διπλωματίας για το κλίμα θεωρούν απαραίτητο να «διορθώσουν την κατεύθυνση» της τρέχουσας δράσης και των επιλογών για το κλίμα. Ιδιαίτερα μετά την αποκάλυψη από την Global Review – μια έκθεση του ΟΗΕ που δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο – ότι οι δράσεις και οι επιλογές για το κλίμα, είναι πολύ πίσω.

Ως άμεση προτεραιότητα τίθεται να μην ξεπεραστεί το όριο ασφαλείας που έχει θεσπίσει η επιστήμη για ένα αποδεκτό μέλλον για το κλίμα.

Η Ελλάδα αποφασισμένη να αντιμετωπίσει τις περιβαλλοντικές προκλήσεις

Όπως αναφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Ελλάδα έχει δεσμευτεί να επιτύχει κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στην προσέγγισή της για την οικονομική ανάπτυξη και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Η δέσμευση της χώρας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι σημαντική, με τις ΑΠΕ να καλύπτουν σχεδόν το 50% της εγχώριας ζήτησης έως το 2023 και με στόχο την επίτευξη κάλυψης 80% έως το 2030.

Η μετάβαση αυτή όχι μόνο μετριάζει την κλιματική αλλαγή, αλλά και προωθεί την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας. Ωστόσο, η Ελλάδα αντιμετωπίζει περιβαλλοντικές προκλήσεις λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα οικοσυστήματα και τα μέσα διαβίωσης, όμως η χώρα είναι αποφασισμένη να ενισχύσει την ανθεκτικότητα έναντι των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και να υποστηρίξει ολοκληρωμένες παγκόσμιες στρατηγικές.

Ως εκ τούτου συμμετέχει ενεργά στην 28η Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, θεωρώντας την ως ένα καίριο βήμα για την προώθηση και την ενίσχυση των παγκόσμιων προσπαθειών για το κλίμα.

Να σημειωθεί πως οι χώρες που συμμετέχουν στην COP28 ενέκριναν χθες, επίσημα, συμφωνία για τη δημιουργία ταμείου για τις κλιματικές καταστροφές.

Οι δράσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος

Στο Ελληνικό περίπτερο, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει προγραμματίσει περισσότερα από 30 εκδηλώσεις, όπου θα αναπτυχθεί όλο το εύρος της ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας. Οι εκδηλώσεις οργανώνονται σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς και εταιρείες και θα προβάλλονται και μέσω live streaming από την ιστοσελίδα της ελληνικής συμμετοχής (www.greeceincop.gr).