Ο. Γεωργίου: Τα τελευταία τρία χρόνια η ΟΝΝΕΔ απέδειξε ότι μπορεί να είναι η γέφυρα ανάμεσα στη νεολαία και την πολιτική

Με την επετειακή ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 51 χρόνων από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της πρώτης ημέρας του 14ου Συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ «Η δική μας στιγμή».

Προηγήθηκαν οι ομιλίες του νυν και εκ νέου υποψηφίου Προέδρου της ΟΝΝΕΔ, Ορφέα Γεωργίου και του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, Νίκου Πατσέα.

Ο Ορφέας Γεωργίου στην ομιλία του ανέφερε:

«Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ και Πρόεδρε της Νέας Δημοκρατίας, αξιότιμοι Υπουργοί, αγαπητοί πρώην Πρόεδροι της ΟΝΝΕΔ, Νεοδημοκράτισες και Νεοδημοκράτες, ΟΝΝΕΔίτισες και ΟΝΝΕΔίτες, ΔΑΠίτισες και ΔΑΠίτες,

Με μεγάλη συγκίνηση αλλά και αίσθημα ευθύνης στέκομαι σήμερα μπροστά σας, στο βήμα του 14ου Τακτικού Συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ. Είναι μια στιγμή ξεχωριστή, που συνδυάζει απολογισμό και προοπτική.

Πριν ανέβω σε αυτό το βήμα, σκεφτόμουν πόσο δύσκολο είναι να αποτυπώσεις σε λίγες σελίδες όλα όσα ζήσαμε τα τελευταία τρία χρόνια στην ΟΝΝΕΔ. Τις αγωνίες, τις μάχες, τις επιτυχίες, αλλά πάνω απ’ όλα τους ανθρώπους που έδωσαν ψυχή και δύναμη σε αυτήν την Οργάνωση. Και γι’ αυτό, πριν μιλήσω για το παρελθόν όπως το ζήσαμε και για το μέλλον όπως το οραματιζόμαστε, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με ένα μεγάλο ευχαριστώ στους 2.554 συνέδρους μας, που με την παρουσία και τη συμμετοχή τους δίνουν ζωή και σε αυτό το Συνέδριο. Η ΟΝΝΕΔ σήμερα φτάνει να μετράει περισσότερα από 90.000 μέλη, με τα 25.000 να εγγράφηκαν μόλις τις τελευταίες 30 ημέρες.

Θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου στο Εκτελεστικό Γραφείο της ΟΝΝΕΔ. Χάρη σε αυτούς, με τη συχνά αθόρυβη, αλλά πάντα ουσιαστική δουλειά τους, η ΟΝΝΕΔ μπόρεσε να σταθεί δυνατή, εξωστρεφής και πρωταγωνιστική.

Ευχαριστώ τα στελέχη μας σε κάθε γωνιά της χώρας, που κρατούν την ΟΝΝΕΔ στην πρώτη γραμμή των τοπικών κοινωνιών, ειδικά σε μία εποχή που η ανάγκη ενίσχυσής τους είναι τόσο ουσιαστική.

Ένα από καρδιάς ευχαριστώ στη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, που με τρεις συνεχόμενες νίκες, παραμένει για 38 χρόνια πρώτη δύναμη μέσα στα Πανεπιστήμια και επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της φοιτητικής κοινότητας στις αρχές και στις προτάσεις μας.

Να ευχαριστήσω, επίσης, την Οργανωτική Επιτροπή και τον Πρόεδρό της, το Νίκο τον Πατσέα, που εργάστηκαν μεθοδικά για να πραγματοποιηθεί το Συνέδριο αυτό αλλά και όλους όσοι συμβάλλουν καθημερινά στην εξωστρέφεια, στις δράσεις και στην ανάπτυξη της ΟΝΝΕΔ.

Στην κορυφή της πυραμίδας ευχαριστιών βρίσκεται ένα ιδιαίτερο, θερμό και ειλικρινές ευχαριστώ στον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιατί στάθηκε δίπλα μας σε κάθε μας βήμα. Γιατί πίστεψε στις προτάσεις και τις αγωνίες της νέας γενιάς. Γιατί έδωσε χώρο και φωνή στους νέους, μετατρέποντας ιδέες σε πολιτικές που άλλαξαν την καθημερινότητά μας. Χωρίς αυτή τη στήριξη, τίποτα από όσα καταφέραμε δεν θα είχε την ίδια δύναμη, την ίδια απήχηση, την ίδια προοπτική.

Αύριο, η Νέα Δημοκρατία συμπληρώνει 51 χρόνια ζωής. 51 χρόνια ιστορίας, αγώνων, προσφοράς στην πατρίδα. Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, επέλεξε να γιορτάσει αυτήν την επέτειο όχι σε μια τυπική εκδήλωση, αλλά εδώ, μαζί μας, στο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ. Γιατί θέλει η Νέα Δημοκρατία να παραμένει πάντα νέα, να ανανεώνεται, να εμπνέει, να οδηγεί την Ελλάδα στο μέλλον. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη τιμή για εμάς.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Τα τελευταία τρία χρόνια, η ΟΝΝΕΔ απέδειξε ότι μπορεί, και είναι πολλά παραπάνω από απλή νεολαία κόμματος. Είναι η γέφυρα ανάμεσα στη νεολαία και την πολιτική, ένα διττό μητρώο στελεχών και ιδεών.

Για το μητρώο στελεχών, δεν χρειάζεται να πω πολλά. Η ίδια η πορεία ανθρώπων που πέρασαν από την ΟΝΝΕΔ, αποτελεί την πιο τρανή απόδειξη. Στελέχη της Οργάνωσης που βρίσκονται σήμερα σε καίριες θέσεις ευθύνης. Ο Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο Παύλος Μαρινάκης, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος αλλά και πολλά ακόμη στελέχη της Παράταξης, που υπηρετούν είτε στο Υπουργικό Συμβούλιο, είτε στη Βουλή των Ελλήνων, είτε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Οφείλεται τόσο στις δυνατότητες που έχουν οι άνθρωποί αυτοί όσο και στο χώρο που έχει επιλέξει η Νέα Δημοκρατία να δίνει σε νέα πρόσωπα, σε νέα στελέχη που προέρχονται από την ΟΝΝΕΔ. Γιατί πιστεύουμε ότι η ανανέωση δεν είναι σύνθημα, είναι πράξη, είναι επιλογή, είναι απόφαση. Και γι’ αυτό η ΟΝΝΕΔ είναι διαχρονικά το φυτώριο της Νέας Δημοκρατίας.

Και φυτώριο ιδεών. Ιδεών που γεννιούνται μέσα από τον διάλογο με τη νέα γενιά, που γίνονται προτάσεις πολιτικής, και αρκετές από αυτές βρίσκουν σήμερα εφαρμογή από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός είναι ο δεύτερος, εξίσου σημαντικός ρόλος μας. Να δίνουμε περιεχόμενο και λύσεις σε ζητήματα που απασχολούν τους νέους. Και εδώ, τα τελευταία τρία χρόνια, η ΟΝΝΕΔ έχει να παρουσιάσει έναν πλούσιο απολογισμό.

Από τις 5 Ιουνίου 2023 μέχρι σήμερα, η πορεία μας ήταν γεμάτη προκλήσεις και δράσεις:

– Με περιοδείες σε περισσότερους από 45 νομούς της χώρας και στους περισσότερους από αυτούς πάνω από μία φορά, είτε συνοδεύοντας τον Πρωθυπουργό είτε με δικά μας αυτόνομα κλιμάκια, βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή κάθε εκλογικής μάχης. Με περισσότερους από 5.000 εκλογικούς αντιπροσώπους στις εθνικές εκλογές του 2023, που ανέδειξαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για δεύτερη φορά Πρωθυπουργό και έφεραν για πρώτη φορά τη Νέα Δημοκρατία πρώτη δύναμη στους νέους 17-24 ετών, μέχρι τις ευρωεκλογές – όπου στελέχη μας συμμετείχαν και στο ψηφοδέλτιο, ενώ οι 15 και πλέον Οργανώσεις Ελλήνων του Εξωτερικού της ΟΝΝΕΔ πρωταγωνίστησαν στην καμπάνια ενημέρωσης και εγγραφής στην επιστολική ψήφο και τις αυτοδιοικητικές εκλογές, όπου συμμετείχαν με περισσότερους από 370 υποψηφίους στα ψηφοδέλτια, αποδείξαμε στην πράξη ότι είμαστε η πιο ενεργή πολιτική νεολαία της χώρας.

– Μέσα από περισσότερες από 10 πολιτικές ακαδημίες και συνεχείς καμπάνιες στα κοινωνικά δίκτυα, αναδείξαμε το κυβερνητικό έργο και τις μεταρρυθμίσεις που άλλαξαν και αλλάζουν την καθημερινότητα μας. Αποκορύφωμα αυτής της προσπάθειας, αποτέλεσε το ηλεκτρονικό περιοδικό της ΟΝΝΕΔ, «OnSide», μια φωνή διαλόγου και ενημέρωσης, του οποίου τις σελίδες του δεύτερου τεύχους, τίμησε με άρθρο του και ο Πρωθυπουργός. Στην ευρύτερη προσπάθειά μας να επενδύσουμε περαιτέρω στην ψηφιακή επικοινωνία, μόνο στο TikTok ξεπεράσαμε τα 3 εκατομμύρια προβολές, ενώ το podcast μας «Εγώ θα κάτσω με τη Νεολαία» στο YouTube και το Spotify έγινε χώρος ανοιχτής συζήτησης πάνω σε πληθώρα επίκαιρων θεματικών.

– Σε διεθνές επίπεδο, η ΟΝΝΕΔ σήκωσε ψηλά όχι μόνο την ελληνική σημαία, αλλά και τις αρχές και τις αξίες της Παράταξής μας. Διοργανώσαμε ένα βασικό event της Νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Αθήνα, φιλοξενήσαμε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στα Χανιά, και εκπροσωπήσαμε τη χώρα σε όλα τα συνέδρια των οργανώσεων YEPP, EDS και IYDU, καθώς και σε εκδηλώσεις κομμάτων όπως η CDU. Σήμερα, ΟΝΝΕΔίτες κατέχουν θέσεις ευθύνης στην ηγεσία αυτών των Οργανώσεων, από την αντιπροεδρία του YEPP, μέχρι την γενική γραμματεία στο IYDU και την αντιπροεδρία στο EDS, φέρνοντας πάντα μαζί τους τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΝΕΔ.

– Παράλληλα, δεν ξεχάσαμε τον κοινωνικό μας ρόλο. Αναδασώσεις και καθαρισμοί, street works, αιμοδοσίες, η ετήσια συνεργασία μας με το Make a Wish Ελλάδας. Όλα είχαν έναν σκοπό. Να δείξουμε ότι μία πολιτική νεολαία εκτός από τη δύναμη που έχει να μιλά, έχει ακόμη περισσότερη δύναμη να προσφέρει.

– Καταθέσαμε περισσότερες από 12 ολοκληρωμένες προτάσεις σε 10 διαφορετικά υπουργεία. Προτάσεις για την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας, για τη στήριξη των νέων αγροτών, για την ψυχολογική στήριξη των νέων γονέων, για τη βελτίωση της ασφάλειας στα τρένα, για φορολογικά κίνητρα στους νέους επαγγελματίες. Και πολλές από αυτές τις προτάσεις βρήκαν τον δρόμο τους στο κυβερνητικό έργο.

– Δεν μπορώ να μην σταθώ στη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, που για τρεις συνεχόμενες χρονιές κέρδισε τις εκλογές στα Πανεπιστήμια και μέτρησε την 38η της νίκη. Με εθνική συνδιάσκεψη 1.200 φοιτητών, με 7 στοχευμένες καμπάνιες και 23 προτάσεις για την καθημερινότητα των φοιτητών, έδειξε πως οι ιδέες της Παράταξής μας έχουν μεγάλο εκτόπισμα και μέσα στα αμφιθέατρα.

– Και φυσικά, υπήρξαν δράσεις-ορόσημα. Η καμπάνια «Άσε τη δουλειά σου να μιλήσει», το European Youth Day με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού, η σειρά εκδηλώσεων «Anti-SOS» με θέματα που μας ζήτησαν οι ίδιοι οι νέοι, το φεστιβάλ για τα 50 χρόνια της ΟΝΝΕΔ. Και πάνω από όλα, η καμπάνια για την αποκέντρωση «Όλη η Ελλάδα, ένας τόπος» που συγκέντρωσε 1.500 απαντήσεις από νέους, οδήγησε σε περιοδείες σε κάθε γωνιά της χώρας και γέννησε 12 στοχευμένες προτάσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε περιφέρειας.

Η πορεία μας δεν θα ήταν ίδια χωρίς τη στήριξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί οι μεταρρυθμίσεις αυτών των ετών δεν έμειναν σε υποσχέσεις, έγιναν πράξεις που άλλαξαν την καθημερινότητα όλων των Ελλήνων πολιτών. Πράξεις που πολλές γενιές νέων ζητούσαν αλλά δεν είχαν δει ποτέ: να γίνουμε εμείς, οι νέοι, ο πυρήνας της πολιτικής.

– Φορολογικές ελαφρύνσεις για τους νέους έως 30 ετών, που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, μετά τη μείωση συνολικά 80 φόρων, από 1/1/26, όλοι οι βασικοί φορολογικοί συντελεστές μειώνονται επιπλέον κατά 2 μονάδες, κανείς εργαζόμενος έως 25 ετών δεν θα πληρώνει φόρο εισοδήματος, ενώ από 25 έως 30 θα φορολογούνται με 9 αντί 22%.

– 5 αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, που πλέον βρίσκεται στα 880 ευρώ και φτάνει τα 950 με την προοπτική του 2027.

– Η ανεργία στη χώρα μας να καταγράφει ιστορικό ποσοστό της τάξης του 8,3, ενώ αναμένεται να διαμορφωθεί στο 7,9.

– Προγράμματα όπως το «Σπίτι μου» Ι και ΙΙ, που δόθηκε για πρώτη φορά σε χιλιάδες νέους η δυνατότητα να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι με προνομιακούς όρους.

– Η μεγάλη τομή με τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, μια ιδέα που γεννήθηκε πολλά χρόνια πριν από τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και την ΟΝΝΕΔ, και που πήρε σάρκα και οστά, στο ευρύτερο πλαίσιο μεταρρυθμίσεων στην Παιδεία, επί των ημερών της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

– Ουσιαστικές παρεμβάσεις στην υγεία, με έμφαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα, την ψηφιοποίηση υπηρεσιών και την ενίσχυση των νέων γιατρών και νοσηλευτών.

– Δημιουργία ενός σύγχρονου, ψηφιακού κράτους, που δίνει λύσεις με ένα κλικ.

Και το πιο σημαντικό: ο Πρωθυπουργός δεν διστάζει να κοιτάξει τους νέους κατευθείαν στα μάτια. Να πει την αλήθεια. Να παραδεχθεί ότι υπάρχουν ακόμα προβλήματα, ότι δεν έγιναν όλα, ότι υπάρχει δρόμος μπροστά. Και να μας καλέσει να είμαστε μαζί του σε αυτή την πορεία. Αυτή η ειλικρίνεια αξίζει για τη γενιά μας περισσότερο από κάθε νόμο.

Και μιας και μιλάμε για ειλικρίνεια, ας ρίξουμε μια ματιά και στο πολιτικό τοπίο γύρω μας. Η αντιπολίτευση, εξακολουθεί να κινείται με την συνηθισμένη, τοξική νοοτροπία. Αλλάζουν αρχηγούς, αλλάζουν συνθήματα, αλλάζουν κομματικά χρώματα, αλλά στο μόνο που δεν αλλάζουν είναι στη λογική τους. Τη λογική του «όχι σε όλα», του εύκολου λαϊκισμού, της άρνησης για κάθε βήμα προόδου. Ένα χάος που ζουν πρώτα μέσα στο κόμμα τους και που προσπαθούν, μάταια, να το μεταφέρουν και στη χώρα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, αντί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, παρακολουθεί αμήχανα τον Αλέξη Τσίπρα να επιχειρεί επιστροφή με νέο κόμμα. Και τι έχει να πει; Ότι θέλει να ξαναγράψει την ιστορία. Μόνο που η ιστορία του είναι γνωστή και πονάει: οι κλειστές τράπεζες, τα capital controls, η φυγή χιλιάδων νέων στο εξωτερικό, η τοξικότητα και ο διχασμός, η Ελλάδα στο περιθώριο της Ευρώπης. Και τώρα, ο ίδιος που βύθισε τη χώρα στα αδιέξοδα, εμφανίζεται να δίνει διαλέξεις για την οικονομία και να κουνάει το δάχτυλο. Αυτό δεν είναι απλώς αντίφαση. Είναι ειρωνεία και εμπαιγμός. Η ιστορία, όμως, δεν ξαναγράφεται. Ο κ. Τσίπρας έχει ήδη καταγραφεί εκεί που ανήκει: στο χθες.

Και το ΠΑΣΟΚ; Ο κ. Ανδρουλάκης εξακολουθεί να ψάχνει τον βηματισμό του, ενώ το κόμμα του παραμένει εγκλωβισμένο σε μια «επιλεγμένη αφωνία». Σε κρίσιμα ζητήματα έδειξε ξανά κατώτερο των περιστάσεων. Στην επιστολική ψήφο, ένα αυτονόητο μέτρο για τους Έλληνες του εξωτερικού, είπε «όχι». Στα μη κρατικά πανεπιστήμια, αντί να σταθεί στο πλευρό μιας μεταρρύθμισης που σπάει δεκαετίες υποκρισίας, είπε…και πάλι «όχι». Στη φορολογία, στη δημόσια ασφάλεια, στο μεταναστευτικό, αντί για προτάσεις, ακούμε γενικόλογα λόγια και εύκολες καταγγελίες.

Η εικόνα είναι καθαρή: Από τη μία, μια κυβέρνηση που προχωρά, που μεταρρυθμίζει, που δίνει λύσεις. Και από την άλλη, μια αντιπολίτευση εγκλωβισμένη στο χθες, διχασμένη, χωρίς πυξίδα.

Ο απολογισμός των τελευταίων ετών μας γεμίζει περηφάνια. Το βλέμμα μας στο αύριο μας γεμίζει ευθύνη. Γιατί η ΟΝΝΕΔ δεν είναι μια οργάνωση που επαναπαύεται. Είναι μια δύναμη που εξελίσσεται, ανανεώνεται και προχωρά. Η επόμενη μέρα για εμάς δεν είναι μια απλή συνέχεια, αλλά μια νέα σελίδα που θα γραφτεί με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα.

Η ΟΝΝΕΔ θα είναι, όπως πάντα, παρούσα σε κάθε εκλογική μάχη, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε κάλπη. Στο πλευρό των πολιτών, με προτάσεις που αφορούν τους νέους. Θα φροντίσουμε να μεταφέρουμε το μήνυμα της Παράταξής μας σε κάθε χώρο, σε κάθε γενιά, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Θα αναδείξουμε ακόμη πιο στοχευμένα το κυβερνητικό έργο που αφορά τη νέα γενιά. Γιατί γνωρίζουμε καλά ότι η γενιά μας θέλει αλήθεια και περιεχόμενο, όχι συνθήματα και κενά λόγια. Θα δείξουμε πώς η διακυβέρνηση 2019-2025 άλλαξε ήδη τη ζωή μας, πώς δημιούργησε προοπτικές, πώς έδωσε λύσεις.

Οι πολιτικές μας προτάσεις θα είναι ακόμη πιο συστηματικές. Για την παιδεία, για την εργασία, για την επιχειρηματικότητα, για το περιβάλλον, για την καθημερινότητα της γενιάς μας. Προτάσεις τεκμηριωμένες, εφαρμόσιμες, ουσιαστικές. Θα συνεχίσουμε να είμαστε συνδιαμορφωτές πολιτικής.

Την επόμενη μέρα της ΟΝΝΕΔ, ο εθελοντισμός και η κοινωνική αλληλεγγύη θα παραμείνουν στον πυρήνα της δράσης μας. Δεν μας αρκεί να μιλάμε για κοινωνία, θέλουμε να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Θέλουμε να συνεχίσουμε να χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με φορείς, να διοργανώνουμε δράσεις στο πεδίο, να κάνουμε πράξη τις αξίες μας.

Και βέβαια, η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, η αιχμή του δόρατος στα Πανεπιστήμια μας, θα συνεχίσει να είναι πρωτοπόρα. Με νέες προτάσεις για την παιδεία, με καινοτόμες δράσεις στα πανεπιστήμια, να κερδίζει μάχες και να ανοίγει δρόμους για τις επόμενες γενιές. Γιατί το Πανεπιστήμιο είναι ο χώρος που διαμορφώνει το αύριο της χώρας, και εκεί θέλουμε να έχουμε τη μεγαλύτερη, την πιο δυνατή φωνή.

Φίλες και φίλοι.

Η ΟΝΝΕΔ της επόμενης τριετίας δεν θα είναι απλώς μια συνέχεια. Θα είναι η ανανέωση, η τόλμη, η νέα ενέργεια που χρειάζεται η Παράταξη μας. Και το ταξίδι αυτό έχει έναν ακόμη σκοπό: την εθνική εκλογική αναμέτρηση του 2027. Να σταθούμε ξανά στην πρώτη γραμμή, με ακόμα μεγαλύτερη δυναμική, με τη Νέα Δημοκρατία πρώτη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ξανά Πρωθυπουργό. Κύριε Πρόεδρε, δώστε μας ακόμη μεγαλύτερη δύναμη, με ακόμη περισσότερους νέους στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας.

Γιατί η δική μας γενιά, η γενιά της ΟΝΝΕΔ, δεν στέκεται απλώς θεατής. Παίρνει την ευθύνη και γράφει ιστορία!

Για όλους αυτούς τους λόγους, για όλα όσα πετύχαμε μαζί αλλά και για όλα όσα έχουμε μπροστά μας, από αυτό εδώ το βήμα ανακοινώνω ότι θα είμαι ξανά υποψήφιος για την Προεδρία της ΟΝΝΕΔ.

Όμως, δεν το κάνω μόνος μου. Δεν θα μπορούσα άλλωστε να το κάνω μόνος μου. Το κάνω μαζί σας, με όλους σας! Γιατί η ΟΝΝΕΔ είναι μια μεγάλη οικογένεια. Γιατί μόνο όλοι μαζί μπορούμε να χτίσουμε το αύριο που μας αξίζει. Και γι’ αυτό σας θέλω όλους δίπλα μου, σε αυτήν τη μάχη, σε αυτήν την προσπάθεια, σε αυτό το κοινό μας ταξίδι.

Ξέρετε, μιλάμε συχνά για οικογένεια μέσα στην Παράταξη. Για μένα η οικογένεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι το στήριγμά μας στη ζωή και στην πορεία μας. Οι δικοί μας άνθρωποι, όσοι βρίσκονται σήμερα εδώ αλλά και όσοι δεν είναι πια κοντά μας, έχουν πάντα τον δικό τους ξεχωριστό ρόλο. Είναι η δύναμή μας, η μνήμη και η παρουσία τους μας συνοδεύουν σε κάθε βήμα. Μας δυναμώνουν! Γιατί μας θυμίζουν ότι τίποτα δεν χαρίζεται. Ότι όλα κερδίζονται με αγώνα, με αξίες, με πίστη και με αλήθεια.

Και έτσι, με αυτές τις αξίες, με αυτήν την ενότητα, ξεκινάμε αυτό το Συνέδριο πιο δυνατοί από ποτέ. Ένα συνέδριο που δεν είναι απλώς μια διαδικασία. Είναι το ξεκίνημα μιας νέας πορείας. Είναι το μήνυμα μιας γενιάς που δεν περιμένει. Μιας γενιάς που διεκδικεί!

Φίλες και φίλοι,

Σας το λέω από καρδιάς, με όλη μου τη δύναμη.

Τώρα είναι η δική μας στιγμή!

Τώρα σηκωνόμαστε πιο δυνατά!

Τώρα προχωράμε πιο ενωμένοι!

Τώρα γράφουμε τη δική μας ιστορία!

Εύχομαι σε όλες και όλους καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου μας!

Σας ευχαριστώ πολύ!».