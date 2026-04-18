Ντ. Μπακογιάννη: Ο Μ. Λαζαρίδης θα έπρεπε να διευκολύνει την κυβέρνηση

Στο ζήτημα των επικρίσεων που δέχεται ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριος Λαζαρίδης, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης αναφέρθηκε το Σάββατο η βουλευτής της ΝΔ, Ντόρα Μπακογιάννη, σε συνέντευξη της στην τηλεόραση του Mega.

Η ίδια μεταξύ άλλων, πως ο Μακάριος Λαζαρίδης θα έπρεπε να διευκολύνει τον πρωθυπουργό και το κόμμα του.

Συγκεκριμένα σχολιάζοντας το θέμα του Μακάριου Λαζαρίδη η κυρία Μπακογιάννη είπε μεταξύ άλλων «η όλη ιστορία είναι πολύ άσχημη και έχει και κόστος για εμάς και μας έχει και πάρα πολύ στεναχωρήσει και σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας και σε επίπεδο κόμματος. Μιλάμε για κάτι που έγινε πριν από 20 χρόνια. Είναι σαφές ότι ήταν παράτυπο.

Νομίζω ότι αυτό το αποδέχονται σήμερα όλοι. Από εκεί και πέρα θα δούμε την εξέλιξη. Ο Μακάριος Λαζαρίδης είναι κομματικό στέλεχος πάρα πολλά χρόνια. Εγώ τον ξέρω από τότε που ήταν μικρό παιδί. Δεν πιστεύω ότι το χειρίστηκε καλά για τον εαυτό του.

Και πιστεύω ότι τώρα έτσι όπως έχουν φτάσει τα πράγματα θα έπρεπε να διευκολύνει τον πρωθυπουργό και το κόμμα».