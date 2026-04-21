Νέο πακέτο μέτρων ανακοινώνει αύριο ο πρωθυπουργός

Η επικείμενη ανακοίνωση της Eurostat που θα σφραγίσει το υπερπλεόνασμα του 2025 θα «ξεκλειδώσει» νέα μέτρα, όπως επιβεβαίωσε και ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίστηκε αισιόδοξος για το πλεόνασμα, υπογραμμίζοντας ότι σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί, τότε «ο πρωθυπουργός θα κάνει ανακοινώσεις για νέα μέτρα στήριξης, άμεσα».

«Αύριο θα γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις. Υπάρχει μια συγκροτημένη αισιοδοξία ότι θα έχουμε καλά νέα και αν επιβεβαιωθούν ο πρωθυπουργός θα κάνει ανακοινώσεις για νέα μέτρα στήριξης, άμεσα».

«Κάνουμε όσα παραπάνω μας επιτρέπεται», είπε σε δηλώσεις του στα «Παραπολιτικά 90,1».

Το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να διαμορφωθεί τελικά στο 4,8%-4,9% του ΑΕΠ, έναντι στόχου 3,7% που συνεπάγεται μία ποσοστιαία μονάδα «μαξιλαριού».

Παράλληλα, το συνολικό δημοσιονομικό πλεόνασμα αναμένεται να ανέλθει στο 1,6% του ΑΕΠ, έναντι στόχου 0,6%.

Είναι σαφές ότι ανοίγει ο δρόμος για την εφαρμογή έκτακτων μέτρων στο προσεχές διάστημα αλλά και για ένα πολύ ενισχυμένο πακέτο παροχών στη ΔΕΘ, με φοροελαφρύνσεις και άλλες παρεμβάσεις που θα ισχύσουν από το 2027.