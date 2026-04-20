Νέο ιατρικό ανακοινωθέν για τον Γ. Μυλωνάκη: Παραμένει διασωληνωμένος και σε σταθερή κατάσταση

Σταθερή παραμένει η κατάσταση υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, σύμφωνα με το νέο ιατρικό ανακοινωθέν, με τον υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ να παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού.

«Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή».

Ο Γιώργος Μυλωνάκης είναι διασωληνωμένος για 5η μέρα, μετά από τη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου, την οποία υπέστη το πρωί της περασμένη Τετάρτης (15/4).

Η τρέχουσα εβδομάδα είναι η πολύ κρίσιμη, καθώς η έκτη και η έβδομη ημέρα της νοσηλείας του στη ΜΕΘ είναι οι ημέρες στις οποίες θα κορυφωθεί το ενδεχόμενο ο ίδιος να εκδηλώσει το απευκταίο μαζικό εγκεφαλικό οίδημα, ενώ ο κίνδυνος να αναπτύξει δευτερογενές ισχαιμικό επεισόδιο φτάνει ακόμη και μέχρι τη 14η ημέρα της νοσηλείας του στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού».

Κάθε ημέρα, την οποία ο Γιώργος Μυλωνάκης περνά χωρίς μείζονες επιπλοκές στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού» αποτελεί κέρδος για τον ίδιο και την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του, ενώ δίνεται επίσης ο αναγκαίος χρόνος στον ασθενή, προκειμένου ο εγκέφαλός του να απορροφήσει την υπαραχνοειδή αιμορραγία, η οποία έχει προκληθεί από τη ρήξη του εγκεφαλικού ανευρύσματος.

Καθημερινά στο πλάι του κ. Μυλωνάκη βρίσκονται συγγενείς και φίλοι. Tις τελευταίες ημέρες, τόσο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και στενοί του συνεργάτες, τον επισκέπτονται προκειμένου να ενημερωθούν για το πώς εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας του.