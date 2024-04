Ν. Δένδιας: Συμμετοχή στις εκδηλώσεις «Τιμής και Μνήμης για τους Πεσόντες στην Εκστρατεία της Καλλίπολης»

O Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρέστη την Παρασκευή 26 Απριλίου 2024, ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης, στις εκδηλώσεις «Τιμής και Μνήμης για τους Πεσόντες στην Εκστρατεία της Καλλίπολης» που διοργανώθηκαν στη Λήμνο, από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σε συνεργασία με το Δήμο Λήμνου, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον Αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο, Γεώργιο Κωστίδη.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας παρακολούθησε την επιμνημόσυνη δέηση στο Κοινοπολιτειακό Κοιμητήριο Μούδρου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων τιμής και μνήμης και εν συνεχεία κατέθεσε στέφανο.

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν επίσης, ο Βουλευτής Λέσβου της ΝΔ Χαράλαμπος Αθανασίου, ως Εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων, ο Βουλευτής Λέσβου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, η Αντιστράτηγος ε.α της ΕΛ.ΑΣ Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, ως εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ο Έπαρχος Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου Απόστολος Κουτσογιάννης ως εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, η Δήμαρχος Λήμνου Ελεονώρα Γεώργα, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου κ.κ. Ιερόθεος Γ’, η Πρέσβης της Αυστραλίας στην Ελλάδα, Alison Duncan, η επίτιμη Πρόξενος Νέας Ζηλανδίας στην Ελλάδα, Ιωάννα Γκουβάτσου, ο Δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου Κωνσταντίνος Σινάνης, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και τοπικών αρχών και συλλόγων.

Στον χαιρετισμό του ο κ. Δένδιας ανέφερε:

«Σεβασμιώτατε, αγαπητέ κ. συνάδελφε, κ. Αθανασίου, εκπρόσωπε της Βουλής των Ελλήνων, αγαπητέ κ. συνάδελφε του ΠΑΣΟΚ κ. Παρασκευαΐδη, Στρατηγέ, εκπρόσωπε του ΣΥΡΙΖΑ κα. Τσιριγώτη, κα. Δήμαρχε, Εξοχότατη κα. Πρέσβη της Αυστραλίας στην Ελλάδα, κ. Αντιπεριφερειάρχη, κα. Επίτιμη πρόξενος της Νέας Ζηλανδίας στην Ελλάδα, κ. Αρχηγέ ΓΕΕΘΑ, κ. αρχηγέ ΓΕΣ, κυρίες, κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Αντιδήμαρχοι, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος, νιώθω ιδιαίτερη τιμή που βρίσκομαι σήμερα στην τελετή μνήμης των πεσόντων στην Εκστρατεία της Καλλίπολης, μία από τις πιο κρίσιμες μάχες στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στις 25 Απριλίου, οι συμμαχικές δυνάμεις αποβιβάστηκαν στη Χερσόνησο της Καλλίπολης έπειτα από μία αποτυχημένη ναυτική επίθεση των Βρετανικών κυρίως και μερικών Γαλλικών πλοίων στα στενά των Δαρδανελίων, η οποία λόγω της διστακτικότητας του Αγγλικού Στόλου να υποστεί και να αποδεχτεί θυσία πλοίων δεν επέτυχε. Επιχειρήθηκε λοιπόν το άνοιγμα των στενών από την στεριά, στην πραγματικότητα δηλαδή η διάνοιξη μιας οδού επικοινωνίας με την Ρωσία. Αυτό ήταν το μεγαλοφυές σχέδιο του Winston Churchill για την απεμπλοκή από το αδιέξοδο στο δυτικό μέτωπο, από τον πόλεμο των χαρακωμάτων.

Η Εκστρατεία της Καλλίπολης δεν πέτυχε τους στρατηγικούς της στόχους, άφησε όμως ένα ανεξίτηλο σημάδι ως μνημείο ανθρώπινης γενναιότητας και προσπάθειας και σφυρηλάτησε δεσμούς αίματος ανάμεσα στην Ελλάδα ιδιαίτερα στη Λήμνο και στο φιλόξενο λαό της, και στους στρατιώτες της Ινδίας, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας που βρέθηκαν εδώ.

Το μνημείο στο οποίο σήμερα απονέμουμε εκδηλώσεις τιμής, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι διακηρύττει τη σημασία μιας διαφορετικής θεώρησης της ανθρώπινης ζωής, η οποία χαρακτήριζε πολλούς νέους ανθρώπους, ανθρώπους που πίστεψαν ότι το συλλογικό υπερβαίνει το ατομικό, ότι η συντροφικότητα και η κοινή προσπάθεια υπερέχει της ατομικότητας, ότι το ένστικτο επιβίωσης είναι ευρύτερο, κοινωνικό και εθνικό και όχι ατομικό χαρακτηριστικό.

Η παρουσία μας λοιπόν εδώ σήμερα συνιστά απόπειρα διατήρησης του γεγονότος αυτού στη Συλλογική Μνήμη ιδίως μέσω του «Lemnos Remembrance Trail», η κυρία Δήμαρχος αναφέρθηκε σε αυτό, προς ένδειξη σεβασμού και αναγνώρισης σε αυτούς που ανεξαρτήτως υπηκοότητας έχουν θυσιαστεί για τα ευρύτερα ιδανικά της ανθρωπότητας.

Υπάρχει μια εξαιρετική ωδή στους πεσόντες ενός Άγγλου Ποιητή του Laurence Binyon:

“They shall grow not old, as we that are left grow old; Age shall not weary them, nor the years condemn”.

Σε μία ελεύθερη μετάφραση «Δεν θα γεράσουν, εμείς θα γεράσουμε που μείναμε και ο χρόνος δεν θα τους φθείρει ούτε τα χρόνια θα τους καταδικάσουν στη φθορά».

Σας ευχαριστώ πολύ.»