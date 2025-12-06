Μ. Χαρακόπουλος: Έκκληση στους αγρότες να μη χάνουν το δίκιο τους με ακραίες συμπεριφορές

«Εύχομαι να δείξουν κατανόηση όλοι και κυρίως να απευθύνω μία έκκληση προς τους αγρότες να μη χάνουν το δίκιο τους με ακραίες συμπεριφορές, όπως αυτές που είδαμε στη Θεσσαλονίκη, στην απόπειρα κατάληψης του αεροδρομίου, με συμπεριφορές που μπορεί να οδηγήσουν σε ατυχήματα εντός εισαγωγικών», ανέφερε ο γγ της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λάρισας, Μάξιμος Χαρακόπουλος, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ACTION 24.

Ο κ. Χαρακόπουλος σημείωσε, επίσης, πως «εδώ και καιρό επισημαίνω ότι υπάρχει πολύ "εύφλεκτη ύλη" στον κάμπο και γενικότερα στον αγροτικό κόσμο. Έχουμε από τη μία τη σκανδαλώδη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που προκαλεί κάθε έντιμο αγρότη και κτηνοτρόφο. Έχουμε τις παρενέργειες του σκανδάλου, τις καθυστερήσεις δηλαδή στις καταβολές των κοινοτικών ενισχύσεων στους αγρότες, και ταυτόχρονα το γεγονός ότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έχουμε κατάρρευση στις τιμές των περισσότερων βασικών αγροτικών προϊόντων και επιπλέον έχουμε την ευλογιά, η οποία έχει δημιουργήσει μείζον πρόβλημα στον κτηνοτροφικό κόσμο».

Μία νέα σελίδα για τον αγροτικό κόσμο

Παράλληλα, ο Θεσσαλός πολιτικός αναγνώρισε ότι «η πληρωμή έχει γίνει με καθυστέρηση. Η προκαταβολή, το 70% του λεγόμενου τσεκ των κοινοτικών ενισχύσεων, δινόταν μέχρι του Αγίου Δημητρίου και η εξόφληση γινόταν πριν από τα Χριστούγεννα. Καθυστέρησε έναν μήνα αυτή η πληρωμή. Είχαμε κάποια υπόλοιπα καθυστερήσεων επίσης από εκκρεμότητες του Daniel. Αυτά είναι αλήθεια. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, αλλά υπήρχαν αντικειμενικές δυσκολίες, λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και της αλλαγής του τρόπου καταβολής, της μετάβασης. Αυτή η περίοδος, αυτός ο μήνας, θα είναι ένα ναρκοπέδιο, αλλά πιστεύω ότι από το νέο έτος, μετά την Πρωτοχρονιά και όταν ολοκληρωθεί η μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, θα έχουμε μια νέα σελίδα στον αγροτικό κόσμο».

Εξόφληση αγροτών

Όσον αφορά στην εξόφληση των αγροτών, τόνισε ότι «η εξόφληση γινόταν πάντοτε πριν από τα Χριστούγεννα. Θα γίνει πριν από τα Χριστούγεννα, όπως διαβεβαιώνει η ηγεσία του αρμόδιου υπουργείου. Όλα αυτά τελούν υπό την υψηλή εποπτεία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, του Κωστή Χατζηδάκη, που ενεπλάκη ουσιαστικά για να μπορέσουν να ξεμπλοκαριστούν, γιατί υπήρξε ένα action plan προς την ΕΕ, προαπαιτούμενα που έπρεπε να είχαν γίνει. Αλλά να αναγνωρίσουμε και τα σημαντικά που έχουν γίνει για πρώτη φορά, το λεγόμενο Μέτρο 23 δίνει χρήματα για απώλεια εισοδήματος. Μέχρι την άλλη εβδομάδα, απ' ότι πληροφορούμαι, θα πληρωθούν αυτά, γιατί πέρυσι είχαμε και κατάρρευση τιμών και χαμηλές παραγωγές σε βασικά αγροτικά προϊόντα. Να αναγνωρίσουμε, επίσης, το γεγονός ότι για την ευλογιά δίδονται, πέρα από την αποζημίωση για το ζωικό κεφάλαιο που καταστράφηκε, 70 ευρώ το κεφάλι για κάθε προβατίνα ως απώλεια εισοδήματος για να μπορέσει ο κτηνοτρόφος να συντηρήσει την οικογένειά του. Δόθηκε αποζημίωση για τη θανάτωση των ζώων και υπάρχει και δέσμευση της ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ότι θα υπάρξει και πρόγραμμα για την ανασύσταση του κοπαδιού. Γιατί θα είναι κρίμα οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι επλήγησαν, ένα σημαντικό μέρος αυτών, να μην ξανακάνει τα κοπάδια του. Αυτό θα έχει δραματικές συνέπειες στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων και στην εκτίναξη των τιμών. Θα το νιώσει, δηλαδή, και ο καταναλωτής στο ράφι».

Αλλάζουμε επίπεδο στον τρόπο πληρωμών

Ακολούθως, ο κ. Χαρακόπουλος επεσήμανε ότι «όλα αυτά γίνονται γιατί είχαμε έναν Οργανισμό ο οποίος χρεοκόπησε, ο οποίος ήταν προβληματικός. Επειδή κάθε χρόνο τέτοια εποχή έχουμε αγροτικές κινητοποιήσεις, εγώ εκείνο που θέλω είναι από αυτήν την αγροτική κινητοποίηση να βγει κάτι καλό για τον αγροτικό κόσμο. Λοιπόν, πέρα από τις καθυστερήσεις, οι πληρωμές θα γίνουν. Το θετικό είναι ότι αλλάζουμε επίπεδο. Φεύγουμε από τον αμαρτωλό ΟΠΕΚΕΠΕ, πάμε σε ένα άλλο σύστημα καταβολής των ενισχύσεων. Δεν θα υπάρχει ο ιδιώτης, ο τεχνικός σύμβουλος, που απομυζούσε εκατομμύρια από τον Οργανισμό. Εκείνο που θέλω να δούμε είναι τι ουσιαστικά μπορούμε να κάνουμε για το κόστος παραγωγής. Αυτή η κυβέρνηση επανέφερε το "αγροτικό πετρέλαιο" που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε καταργήσει. Να κάνουμε κάτι επιπλέον, επίσης, για το αγροτικό ρεύμα. Λάβαμε πρωτοβουλίες με το πρόγραμμα "ΓΑΙΑ". Να δούμε εάν μπορεί να υπάρξει παράταση του προγράμματος και για τα επόμενα χρόνια που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους αγρότες».

Τέλος, αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, υπογράμμισε: «Επειδή επιχειρήθηκε ένας παραλληλισμός του με τον εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμανλή, ο Καραμανλής γύρισε μετά από 11 χρόνια αυτοεξόριστος από τη Γαλλία ως παράκλητος του ελληνικού λαού με το "έρχεται". Σήμερα ο κ. Τσίπρας επιχειρεί ένα come back δύο χρόνια μετά την τρίτη ήττα που είχε υποστεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχασε με 17% και εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις με ποσοστά περί το 17 ή και λιγότερο. Μακάρι, λοιπόν, να κάνει το κόμμα ο κ. Τσίπρας που επιχειρεί να εμφανιστεί ως ο Οδυσσέας που αναζητεί την Ιθάκη, αλλά στην ουσία ο ελληνικός λαός αντιλαμβάνεται, γιατί δεν είναι λωτοφάγοι οι Έλληνες, ότι ηγήθηκε περισσότερο των Λαιστρυγόνων και των Κυκλώπων που επιχείρησαν να ρίξουν την Ελλάδα στα βράχια.

Σήμερα δεν μπορεί να εμφανιστεί ως λευκή περιστερά. Ποιος οδήγησε στα capital controls; Ποιος οδήγησε στις κλειστές τράπεζες; Ποιος οδήγησε στο Υπερταμείο; Ποιος οδήγησε στο τρίτο και άχρηστο μνημόνιο; Ο κ. Τσίπρας πέταξε ως σαβούρα τους πρώην συνεργάτες του στον εξώστη. Δεν ήθελε να τους βγάλει στη μαρκίζα, στην πρώτη σειρά, δείχνοντας ότι αυτοί φταίνε για τη χρεοκοπία, το Υπερταμείο, τα capital controls, την πορεία της χώρας και όχι ο ίδιος που ηγήθηκε αυτής της κυβέρνησης του τσούρμου των ατάκτων. Δηλαδή, βγάζει στα αζήτητα κάποιους, κάποιους άλλους τους βάζει σε δεύτερες θέσεις, τους κρύβει, και επιχειρεί να εμφανιστεί ως κάτι νέο; Ο κ.Τσίπρας επιδιώκει επανεμφάνιση κι αυτό σε μεγάλο βαθμό οφείλεται και στο γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να αναπτύξει μια δυναμική, εμφανίζεται να είναι με "κολλημένη τη βελόνα", όπως λέει ο κ. Γερουλάνος», κατέληξε ο γγ της ΚΟ της ΝΔ.