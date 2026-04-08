Live: Tο νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα social media

Τo νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα social media, παρουσιάζεται αυτή την ώρα από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρη Παπαστεργίου και τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο.

«Λίγες φορές στην Ευρώπη εφαρμόζεται μια τέτοια παρέμβαση. Είναι αναγκαία και κρίσιμη. Πρόκειται για ένα κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συνεργαστήκαμε με όλα τα υπουργεία, προκειμένου να προσεγγίσουμε το ζήτημα απ' όλες τις πλευρές.

Μιλάμε για θέματα ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών μας. Απαιτούνται λύσεις. Πρέπει να δούμε το ζήτημα των αποτελεσματικών ελέγχων και κυρώσεων, ώστε το πλαίσιο που θα φέρει προς ψήφιση η κυβέρνηση να είναι αποτελεσματικό», είπε ο υπουργός Επικρατείας, κ. Σκέρτσος.

Υπογράμμισε ότι το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της βίας των ανηλίκων, «για ένα κράτος που φροντίζει την ανηλικότητα και την οικογένεια από νέες προκλήσεις και απειλές».

Νωρίτερα σήμερα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε την απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ανηλίκους κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Όπως γνωστοποίησε και στο βίντεο, το οποίο ξεκίνησε με τη viral κίνηση «6-7», η ρύθμιση θα έρθει μέσα στο καλοκαίρι του 2026 και θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Δείτε το LIVE: