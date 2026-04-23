Λέσβος: Στοιχεία για εμβολιασμούς και άμεσες αποζημιώσεις ζητά απ' την Κομισιόν ο Φαραντούρης

Με νέα γραπτή ερώτησή του προς την Κομισιόν σε συνέχεια της επίσκεψή του στη Λέσβο, ο ευρωβουλευτής και μέλος των επιτροπών Προϋπολογισμού, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας Τροφίμων Νικόλας Φαραντούρης, ζητά στοιχεία για εμβολιασμούς και αποζημιώσεις για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού και των συνεπειών του.

Όπως επισημαίνει, το νησί της Λέσβου αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής κτηνοτροφικής παραγωγής, με ζωικό κεφάλαιο που υπερβαίνει τα 420.000 αιγοπρόβατα και σημαντική παραγωγή γάλακτος και τυροκομικών προϊόντων. Από τα μέσα Μαρτίου 2026, όταν καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα αφθώδους πυρετού, το νησί αντιμετωπίζει σοβαρή υγειονομική κρίση με σημαντικές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία και στην αγροτική παραγωγή.

Οι εθνικές αρχές επέβαλαν lockdown στη διακίνηση κτηνοτροφικών προϊόντων με αποτέλεσμα την ουσιαστική αναστολή της εμπορικής δραστηριότητας των παραγωγών. Μόνο την πασχαλινή περίοδο έμειναν αδιάθετα 70.000 ζώα. Επιπλέον, φορείς και κτηνοτρόφοι εκφράζουν σοβαρές περιβαλλοντικές ανησυχίες, καθώς δεν υπάρχουν επαρκείς χώροι ή μηχανισμοί υγειονομικής ταφής για τους 250 τόνους γάλακτος ημερησίως και τα 10.000 θανατωμένα ζώα, με κίνδυνο μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα και του νησιωτικού περιβάλλοντος.

Με την ερώτησή του, ο Έλληνας ευρωβουλευτής ζητά από την Κομισιόν να αποσαφηνίσει:

α) Σε ποιες χώρες έχει εφαρμοστεί εμβολιασμός κατά του αφθώδους πυρετού και ποια τα αποτελέσματα του.

β) Εάν διαθέτει επαρκή αποθέματα εμβολίων και προτίθεται να τα διαθέσει για την εφαρμογή στοχευμένων εμβολιασμών σε ζώνες επιτήρησης.

Ο Νικόλας Φαραντούρης ζητά επίσης από την Κομισιόν να ενεργοποιήσει έκτακτους μηχανισμούς οικονομικής στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής ή άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων για την άμεση αποζημίωση των πληγέντων παραγωγών και την αποτροπή περιβαλλοντικής και υγειονομικής κρίσης.

«Δεν μπορούμε να αφήσουμε τη Λέσβο να καταστραφεί. Απαιτείται άμεση ευρωπαϊκή στήριξη για τους κτηνοτρόφους μας και προστασία του περιβάλλοντος του νησιού», ανέφερε σε δήλωσή του απ' τις Βρυξέλλες και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «να ανταποκριθεί άμεσα, ενεργοποιώντας όλους τους διαθέσιμους μηχανισμούς για την υποστήριξη των πληγέντων παραγωγών και την αποφυγή περιβαλλοντικής καταστροφής».