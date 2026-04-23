Λάουρα Κοβέσι: Διαφθορά υπάρχει παντού - Το «αγκάθι» της ανανέωσης της θητείας των Ελλήνων εισαγγελέων

«Δεν υπάρχει καμία απολύτως “καθαρή” χώρα, η διαφθορά υπάρχει παντού», υπογράμμισε η Ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι, μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, τονίζοντας την ανάγκη επιτάχυνσης των ερευνών και κάνοντας λόγο για θετική συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, με φόντο υποθέσεις υψηλού πολιτικού ενδιαφέροντος.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι η διαφθορά και η απάτη δεν αποτελούν φαινόμενα που περιορίζονται σε συγκεκριμένες χώρες, επισημαίνοντας πως το γεγονός ότι δεν εντοπίζονται ή δεν ερευνώνται επαρκώς δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν. «Όταν κρύβεις τη βρωμιά κάτω από το χαλάκι, δεν σημαίνει ότι είσαι καθαρός», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι τα επίπεδα διαφθοράς μπορεί να διαφέρουν, αλλά το φαινόμενο είναι παγκόσμιο.

Αναφερόμενη στην Ελλάδα, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, σημειώνοντας ότι έχουν σημειωθεί θετικές εξελίξεις. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στα στελέχη της υπηρεσίας στην Αθήνα, τα οποία χαρακτήρισε «πολύ καλά», εξαίροντας το θάρρος, την αποφασιστικότητα και τη δραστηριότητά τους.

Η κ. Κοβέσι στάθηκε επίσης στην ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών, ειδικά σε υποθέσεις που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, επισημαίνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έλαβε πρόσφατα απάντηση από το Κοινοβούλιο για τις άρσεις ασυλίας, την οποία χαρακτήρισε «πολύ καλή». Όπως είπε, αυτό δείχνει ότι υπάρχει βούληση να διερευνηθεί τι έχει συμβεί και συμμερίστηκε την άποψη του πρωθυπουργού ότι οι διαδικασίες διερεύνησης πρέπει να επιταχυνθούν.

Παράλληλα, επανέλαβε την κριτική της για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον οποίο χαρακτήρισε «συνώνυμο της διαφθοράς», υπενθυμίζοντας ότι είχε εκφράσει ανάλογες απόψεις ήδη από τον Οκτώβριο, κατά προηγούμενη επίσκεψή της στην Ελλάδα.

Νωρίτερα, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ανακοίνωσε ότι εντός των επόμενων 10 έως 15 ημερών θα κατατεθεί διάταξη για την επιτάχυνση των διαδικασιών σε υποθέσεις που αφορούν βουλευτές των οποίων έχει αρθεί η ασυλία, όπως είχε αναγγείλει ο πρωθυπουργός.

Η κ. Κοβέσι έδειξε να συμμερίζεται αυτή την ανάγκη, αναφέροντας επίσης ότι οι επαφές της με τους υπουργούς Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας ήταν θετικές, επιβεβαιώνοντας το καλό επίπεδο συνεργασίας.

Σε ερώτηση για την κριτική που δέχεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ακόμη και από μέλη της κυβέρνησης για τμηματική διαβίβαση της δικογραφίας, η ίδια απέρριψε κάθε τέτοια κατηγορία.

«Αγκάθι» εξακολουθεί να παραμένει η διάσταση απόψεων μεταξύ της Ευρωπαίας εισαγγελέως και της ελληνικής κυβέρνησης σχετικά με την αρμοδιότητα ανανέωσης της θητείας των Ελλήνων δικαστικών λειτουργών. Η κ. Κοβέσι επέμεινε στο ότι αυτό αποτελεί αρμοδιότητα του Κολεγίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συμπληρώνοντας: «Αν κάποιος πιστεύει ότι το Κολέγιο δεν πήρε τη σωστή απόφαση, να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο. Αλλιώς, δεν υπάρχει λόγος».

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος μιλώντας στο ακριβώς επόμενο πάνελ στο περιθώριο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών άφησε «αιχμές» κατά της Κοβέσι.

Ειδικότερα, σε συζήτηση που είχε με τον πρόεδρο του ΣΦΕΕ, Ολύμπιο Παπαδημητρίου, ο κ. Γεωργιάδης αμφισβήτησε τον «μύθο» ότι η Ελλάδα δαπανά λιγότερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες για φάρμακα, υποστηρίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται κοντά ή και πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Σε εκείνο το σημείο ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ παρενέβη λέγοντας: «να ρωτήσω κάτι;», με τον κ. Γεωργιάδη να σχολιάζει πως «βεβαίως, δημοκρατία έχουμε, όσο μας επιτρέπει ακόμα η κ. Κοβέσι έχουμε δημοκρατία».