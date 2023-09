Σύνοδος υπουργών Γεωργίας ΕΕ

«Η Ευρώπη πρέπει να δείξει αντανακλαστικά, επιβάλλεται να κινηθεί γρήγορα» τόνισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρης Αυγενάκης προσερχόμενος στο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας στις Βρυξέλλες. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη να αυξηθεί το ποσό το οποίο προβλέπεται στο γεωργικό αποθεματικό.

«Προβλέπονται 450 εκατομμύρια, ελάχιστα χρήματα μπροστά στις ανάγκες που διαρκώς ξεδιπλώνονται. Από αυτό το ποσό για το 2024, ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου η νέα περίοδος, η χώρα μας θα διεκδικήσει το μεγαλύτερο δυνατό ποσό ώστε να καταφέρει να κλείσει ένα μέρος των πληγών» σημείωσε ο κ. Αυγενάκης.

Τέλος, ανέφερε ότι «η κυβέρνηση συνολικά και πρώτα απ’ όλα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει αποφασίσει να γίνουν τα πάντα σωστά και γρήγορα σε όλα τα επίπεδα, τόσο σε επίπεδο αποζημιώσεων όσο και σε επίπεδο ενός ενιαίου σχεδιασμού για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας».

Arrival and doorstep by @l_avgenakis, Minister of Rural Development and Food of #Greece, at the #AGRIFISH Council taking place on 18 September 2023 in #Brussels.https://t.co/m9rvQV4hl9