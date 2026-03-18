Eπίθεση στον Θύμιο Λυμπερόπουλο εξαπέλυσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης κλείνοντας τη συνεδρίαση της ακρόασης φορέων, λέγοντας ότι εκπροσωπεί τα συμφέροντα των εισαγωγέων αυτοκινήτων εσωτερικής καύσης και των «μαντράδων».

Όπως αποδεικνύεται από τις τοποθετήσεις όλων των φορέων, το υπουργείο δεν εκπροσωπεί τα συμφέροντα κανενός, είπε ο κ. Κυρανάκης απευθυνόμενος στον κ. Λυμπερόπουλο: Ίσα-ίσα, με έκπληξη μου, είδα πλήρη ταύτιση της τοποθέτησης του ΣΑΤΑ με την αμερικανική πολυεθνική εταιρεία LΥFT, υπογράμμισε ο αναπληρωτής υπουργός.

«Αποδείξατε σήμερα ότι εκπροσωπείτε συμφέροντα των εισαγωγέων αυτοκινήτων εσωτερικής καύσης, αποδείξατε ότι εκπροσωπείτε συμφέροντα των «μαντράδων» και αποδείξατε ότι δεν εκπροσωπείτε τα συμφέροντα των οδηγών ταξί στους οποίους ζητάτε ένα εξαντλητικό ενοίκιο» είπε ο κ. Κυρανάκης, με τον κ. Λυμπερόπουλο να σχολιάζει «αυτή είναι η Ομάδα Αλήθειας» και, λίγο αργότερα, να αποχωρεί από την αίθουσα φωνάζοντας «ντροπή».

Ακολούθως και αφού επανέλαβε ότι η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη, ακόμα και μέχρι την Ολομέλεια «να βρούμε μια ακόμη πιο ισορροπημένη λύση η οποία θα δίνει δουλειά σε όλους, και θα επιτρέπει σε όλους τους κλάδους, που έχουν επενδύσει, να μπορούν να κάνουν μεταφορικό έργο με δίκαιους όρους» ο κ. Κυρανάκης κατηγόρησε τον κ. Λυμπερόπουλο για «στοχοποίηση και της κυβέρνησης και δική μου προσωπικά. Εδώ απ' έξω υπάρχουν φυλλάδια με τη δική μου φωτογραφία, που παρακινούν σε βία, και μάλιστα σήμερα ακούσαμε τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ να λέει ότι θα μπουν και οι φωτογραφίες όλων των βουλευτών της ΝΔ στα ταξί, προφανώς με όρους στοχοποίησης και απειλών».

Από την πλευρά του, ο Θύμιος Λυμπερόπουλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιδιώκει να σπάσει τη δημόσια μεταφορά, υπέρ συγκεκριμένων συμφερόντων, αλλά «δεν θα τα καταφέρει. Θα περάσετε από τα κορμιά μας» είπε ο κ. Λυμπερόπουλος. Κλήθηκε μάλιστα από την πρόεδρο της επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, Φωτεινή Αραμπατζή να μην χρησιμοποιεί εκφράσεις όπως, ότι η κυβέρνηση έχει «χουντικές απόψεις».

Ο κ. Λυμπερόπουλος είπε ότι η κυβέρνηση δεν έκανε διαβούλευση με την κοινωνία των ταξιτζήδων, και ότι με την επιβολή της ηλεκτροκίνησης δεν θα μπορούν τα ταξί να κάνουν μεγάλες διαδρομές, όπως τον γύρο της Πελοποννήσου. Δεν μπορεί με το «αποφασίζω και διατάσσω» να επιβάλλεται αμέσως η ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα, όταν στην Ευρώπη το έχουν πάει στο 2035 είπε ο κ. Λυμπερόπουλος. Για τα ΕΙΧ με οδηγό, είπε ότι αυτό που θέλει είναι να τεθούν κανόνες και όχι έναν αθέμιτο ανταγωνισμό.

Εκ μέρους του ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Ταξί και Αγοραίων, Ελ. Πετράκης, είπε ότι προσήλθε στην κοινοβουλευτική επιτροπή για να εκπροσωπήσει τα 150 σωματεία και τους 28.000 ιδιοκτήτες ταξί σε όλη την Ελλάδα «και όχι για να κάνουμε φιέστα».

Αναφερόμενος στο άρθρο 52, είπε ότι ο κλάδος έχει τις περισσότερες ενστάσεις: «Το ιδανικό θα ήταν να αποσυρθεί και να γίνει μια προσπάθεια επίλυσης μέσα από ένα ειλικρινή διάλογο όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται στις μεταφορές. Πρέπει επιτέλους να γίνει ένα σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στο έργο των ταξί, των ΕΙΧ με οδηγό [. . .] Μέχρι όμως αυτό να γίνει, προτείνουμε να μην αλλάξει τίποτα σε ό,τι αφορά την ελάχιστη χρέωση, την ελάχιστη μίσθωση [. . .] και επίσης να προστεθεί η προκράτηση» είπε ο κ. Πετράκης.

Για την ηλεκτροκίνηση είπε ότι «λέμε ναι. Τη θέλουμε όμως ως επιλογή, όχι ως υποχρεωτική. Προτείνουμε μια εύλογη παράταση, ούτως ώστε να δημιουργηθούν υποδομές που προβλέπει το υπάρχον νομοσχέδιο, για σημεία φόρτισης σε πιάτσες ταξί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πουθενά, καμία. Παράλληλα, να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος για την κατάρτιση μηχανικών και συνεργείων που επίσης προβλέπεται στο υπάρχον νομοσχέδιο. Στο ίδιο διάστημα θα δρομολογηθεί και το πρόγραμμα επιδότησης που έχει εξαγγείλει ο υπουργός» είπε ο κ. Πετράκης, σημειώνοντας ότι «όλα αυτά θα κάνουν τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση πιο βατή για όλους τους αυτοκινητιστές».

Ο Πέτρος Τσίτσιος, νομικός εκπρόσωπος του Σωματείου Ταξί Περιχώρων Νομού Θεσσαλονίκης, είπε ότι στηρίζει ενεργά και χωρίς επιφυλάξεις την ηλεκτροκίνηση ως «απολύτως αναγκαία και ουσιαστική μεταρρύθμιση», με προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή της, την έμπρακτη υποστήριξη της Πολιτείας μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων για την ανανέωση του στόλου, την ανάπτυξη ενός αξιόπιστου και εκτεταμένου δικτύου φόρτισης, καθώς και τη διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού και λειτουργικού μεταβατικού πλαισίου που θα επιτρέψει τους επαγγελματίες να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις νέες απαιτήσεις.

Ο Κωνσταντίνος Ιωαννίδης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκμίσθωσης Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης με Οδηγό, είπε ότι αυτό που πραγματικά διαχωρίζει το μεταφορικό έργο των ΕΙΧ από αυτό των ταξί «είναι μόνο η προκράτηση. Για τον λόγο αυτό αποδεχόμαστε πανελλαδικά την προκράτηση των 30 λεπτών, απευθείας στο νόμο όμως, όπως στο αρχικό σχέδιο νόμου, ώστε να επιλυθεί οριστικά και αμετάκλητα το πρόβλημα του διαχωρισμού του έργου. Όλοι οι υπόλοιποι περιορισμοί [. . .] εξυπηρετούν μόνο συντεχνιακά συμφέροντα και μάλιστα σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος» είπε ο κ. Ιωαννίδης.

Σχετικά με τις ιδιωτικές μεταφορές που εκτελούνται από ΕΙΧ με οδηγό, η Χαρίκλεια Νικολοπούλου, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, είπε ότι ο εξορθολογισμός του σχετικού θεσμικού πλαισίου που επιχειρεί το νομοσχέδιο, είναι «ευπρόσδεκτος και απαραίτητος»

Εκ μέρους του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, ο Νικόλαος Ρώμπαπας είπε ότι η πρόβλεψη για ρύθμιση μέσω υπουργικών αποφάσεων ως προς την ελάχιστο τιμή, την ελάχιστη διάρκεια και την προκράτηση που αφορά τα ΕΙΧ με οδηγό «προκαλεί τεράστια αβεβαιότητα». Η καλύτερη λύση για τα ΕΙΧ με οδηγό, «είναι η άρση όλων των περιορισμών με εξαίρεση το ελάχιστο τίμημα, που προτείνουμε να παραμείνει λίγο υψηλότερο από το ταξί για κάποια χρόνια» είπε ο κ. Ρώμπαπας.

Τόνισε μάλιστα, ότι εάν «οι ταξιτζήδες αντιδράσουν, όπως ακούγεται με μακρόχρονες απεργίες, κλείσιμο λιμανιών ή ακόμα και καταστροφές αυτοκινήτων ανταγωνιστών όπως έκαναν πριν λίγα χρόνια στη Ρόδο, η Βουλή θα πρέπει να προχωρήσει στην πλήρη απελευθέρωση της αγοράς όπως προτείνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, προχωρώντας όμως ένα ακόμα βήμα: επιτρέποντας σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες που δεν έχουν ποινικό μητρώο, να παρέχουν υπηρεσίες ΕΙΧ με το αυτοκίνητό τους».

Ο Δημήτριος Κωσταβάρας, πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου Επαγγελματιών Επιβατικών Οχημάτων με Οδηγό, είπε ότι η κυβέρνηση δίδει προτεραιότητα σε αυτούς που έχουν επενδύσει να αγοράσουν μία άδεια ταξί. Σημείωσε ωστόσο, ότι η ελληνική νομολογία είναι στην αντίθετη κατεύθυνση: «Οι ρόλοι είναι ξεκάθαροι και διακριτοί, και χρειάζεται να γίνει αντιληπτό πως είναι αδύνατο να αντιστραφούν, όπως επιθυμείται (από ορισμένους), ώστε τα μεταφορικά μέσα των τουριστικών επιχειρήσεων να λειτουργήσουν ως 'ακολούθημα' των ταξί, και μάλιστα με μοναδικό κριτήριο την αξία της άδειας..»

Εκ μέρους της πλατφόρμας "Free Now by Lyft", η γενική διευθύντρια της εταιρείας Ασπασία Τοπαλίδη, είπε ότι χρειάζονται σαφείς φορολογικοί κανόνες για όλες τις πλατφόρμες, «έτσι ώστε η αγορά να μην λειτουργεί χωρίς έλεγχο και εις βάρος του υγιούς ανταγωνισμού». Για τα ΕΙΧ με οδηγό είπε ότι για να λειτουργήσει δίκαια και αποτελεσματικά η αγορά, είναι απαραίτητο το νομοσχέδιο να διασφαλίζει την ισορροπία ανάμεσα στην καθημερινότητα των μόνιμων κατοίκων και τις ανάγκες των επισκεπτών, όπως εξάλλου κάνει η Ιταλία και η Ισπανία, χώρες με παρόμοια χαρακτηριστικά. Πρότεινε συγκεκριμένα, τον καθορισμό ανώτατων ορίων οχημάτων ανά περιοχή, με βάση τις πραγματικές αντοχές υποδομών κάθε περιοχής. «Χωρίς γεωγραφικά και πληθυσμιακά κριτήρια, ο κίνδυνος υπερκορισμού είναι ορατός» είπε η κα Τοπαλίδου.

Ο Γεώργιος Μπάτσος, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Σωματείου Οδηγών Ταξί Αττικής, εξέφρασε την ανησυχία του για την ηλεκτροκίνηση, καθώς «δεν υπάρχει κανένας φορτιστής σε νόμιμη πιάτσα ταξί».