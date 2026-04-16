Κυρ. Μητσοτάκης σε Ζ. Κωνσταντοπούλου: Ήσασταν η μόνη πολιτική αρχηγός που υιοθέτησε τις αθλιότητες για την κόρη μου

Στην τριτολογία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στράφηκε κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το Κράτος Δικαίου με αφορμή τη θέση που είχε πάρει για το δημοσίευμα που υποστήριζε ότι η κόρη του πρωθυπουργού επέστρεψε από το Ντουμπάι με ιδιωτικό τζετ κατά τη διάρκεια των επιθέσεων του Ιράν.

«Μιλήσατε για άθλια τοξικότητα κ. Κωνσταντοπούλου. Όταν κάποιοι διακίνησαν το άθλιο σενάριο για την κόρη μου η μόνη πολιτική αρχηγός που υιοθέτησε αυτό το άθλιο σενάριο ήσασταν εσείς. Είστε γνωστή για το ύφος και το ήθος σας».

Νωρίτερα, στη δευτερολογία του ο πρωθυπουργός άσκησε σκληρή κριτική στη Ζωή Κωνσταντοπούλου λέγοντας ότι δεν είπε ούτε μια λέξη για τον κ. Μυλωνάκη, ενώ συνέχισε σε υψηλούς τόνους, παραπέμποντας στις δηλώσεις του προέδρου Δικαστών και Εισαγγελέων κατά της προέδρου της «Πλεύσης Ελευθερίας».

Αναφερόμενος στο θέμα των Τεμπών, είπε ότι κατέρρευσε η θεωρία της συγκάλυψης, μαζί με τα «χαμένα βαγόνια» και προσέθεσε ότι «δεν υπάρχετε έξω από το πλαίσιο της δίκης των Τεμπών κ. Κωνσταντοπούλου. Η δικαιοσύνη δεν εκβιάζεται. Είναι πολύ σημαντική η δίκη των Τεμπών για να αφεθεί στις δικές σας ορέξεις».