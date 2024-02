Κυρ. Μητσοτάκης για πόλεμο στην Ουκρανία: Ο γενναίος ουκρανικός λαός συνεχίζει να αγωνίζεται

«Θα τους συμπαρασταθούμε για όσο χρειαστεί» αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την επέτειο από τα δύο χρόνια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Ο πρωθυπουργός εξάρει το σθένος των Ουκρανών λέγοντας «ο γενναίος ουκρανικός λαός συνεχίζει να αγωνίζεται για να υπερασπιστεί την ελευθερία του» και εκφράζει τη συνέχιση συμπαράσταση και υποστήριξη της Ελλάδας στον αγώνα τους.

«Σήμερα συμπληρώνονται δύο χρόνια πολέμου στην Ευρώπη. Ο γενναίος ουκρανικός λαός συνεχίζει να αγωνίζεται για να υπερασπιστεί την ελευθερία του και τις κοινές μας αξίες στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Θα τους συμπαρασταθούμε για όσο χρειαστεί», αναφέρει στην ανάρτησή του.

Today marks two years of war in Europe. The brave Ukrainian people continue to fight to defend their freedom and our common values in the European family. We will stand by them for as long as it takes.