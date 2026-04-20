Κυβερνητικές πηγές κατά Ανδρουλάκη: Αδικαιολόγητος ο εκνευρισμός στην τελευταία ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Σαφείς αιχμές προς τον Νίκο Ανδρουλάκη με αφορμή ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, με την οποία επιτήθεται σε στελέχη της ΝΔ, αλλά και το ταξίδι του προέδρου του κόμματος στην Ισπανία αφήνουν κυβερνητικές πηγές.

Συγκεκριμένα αναφέρουν:

«Αδικαιολόγητος ο εκνευρισμός στην τελευταία ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Έχουν κατηγορήσει για τα πάντα την κυβέρνηση, αλλά φανταζόμαστε ότι δεν ευθύνεται και για το γεγονός ότι ο κ. Ανδρουλάκης μετέβη στη Βαρκελώνη για τη σέλφι και το βιντεάκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να κάνει ομιλία».