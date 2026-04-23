Κυβερνητικές πηγές: Κάποιος να ενημερώσει τον κ. Ανδρουλάκη ότι θεμέλιο του κράτους δικαίου είναι η ύπαρξη του τεκμηρίου αθωότητας

Κυβερνητικές πηγές απαντώντας σε δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή σχετικά με τη συμμετοχή στις εκλογές των βουλευτών που ήρθη η ασυλία τους αναφέρουν ότι «θεμέλιο του κράτους δικαίου είναι η ύπαρξη του τεκμηρίου αθωότητας», ενώ κατηγορούν τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων.

Αναλυτικά αναφέρουν:

«Κάποιος να ενημερώσει τον μονίμως θυμωμένο κ. Ανδρουλάκη ότι θεμέλιο του κράτους δικαίου είναι η ύπαρξη του τεκμηρίου αθωότητας. Ωστόσο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σκοπίμως προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις, αν και είναι παραπάνω από προφανές, ότι η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου αφορούσε την περίπτωση που οι εκλογές λάβουν χώρα πριν την έκβαση των υποθέσεων σε πρώτο βαθμό. Αυτός, άλλωστε, είναι και ο λόγος που ζητάμε από τη Δικαιοσύνη την ταχύτερη δυνατή εκκαθάρισή τους».