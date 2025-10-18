Κωνσταντίνος Τασούλας: Θα συμμετάσχει στην εκδήλωση της ΕΛ.ΑΣ και στο συνέδριο Επιτροπής Ανταγωνισμού

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, θα έχει διπλή παρουσία το διήμερο 19 και 20 Οκτωβρίου, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σε Αθήνα και Μέγαρο Μουσικής.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα: