Κωνσταντίνος Τασούλας: Θα συμμετάσχει στην εκδήλωση της ΕΛ.ΑΣ και στο συνέδριο Επιτροπής Ανταγωνισμού

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, θα έχει διπλή παρουσία το διήμερο 19 και 20 Οκτωβρίου, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σε Αθήνα και Μέγαρο Μουσικής.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα:
- Αύριο, Κυριακή 19 Οκτωβρίου, θα παραστεί στις 20:00, στην εκδήλωση της Ελληνικής Αστυνομίας, με αφορμή τον εορτασμό του προστάτη του Σώματος Αγίου Αρτεμίου και της «Ημέρας Ελληνικής Αστυνομίας», στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
- Τη Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου, στις 9:30, θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών του διεθνούς συνεδρίου «Η Εξέλιξη της Πολιτικής και της Εφαρμογής του Δικαίου Ανταγωνισμού - Εθνικές και Διεθνείς Προοπτικές» που διοργανώνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την ίδρυσή της, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία