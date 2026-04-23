Κοβέσι: Έχουμε υποστήριξη από τις ελληνικές Αρχές για τις έρευνές μας - Επιμένει στην τμηματική διαχείριση των υποθέσεων

Η Ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι, μιλώντας στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών είπε μεταξύ άλλων ότι στην Ελλάδα υπάρχουν ικανοί εισαγγελείς και δημόσιοι λειτουργοί, κάτι που, όπως είπε, αποδεικνύεται καθημερινά. Επισήμανε επίσης πως οι ελληνικές Αρχές στηρίζουν το έργο τους, τονίζοντας ότι το γραφείο τους έλαβε όλη την απαραίτητη βοήθεια, ενώ πρόσθεσε ότι καμία από τις 24 χώρες δεν είναι απολύτως «καθαρή».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην έρευνα που διεξάγει σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνοντας ότι ο ρόλος των εισαγγελέων είναι να διασφαλίζουν πως όλοι αντιμετωπίζονται ισότιμα απέναντι στον νόμο. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι χωρίς την άρση ασυλίας δεν είναι εφικτή η διενέργεια ανακρίσεων.

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ακρωνύμιο της διαφθοράς και του νεποτισμού»

Όπως ανέφερε, όποιος διαφωνεί με αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Ερωτηθείσα, μάλιστα, για την κριτική που δέχεται η Υπηρεσία — ακόμη και από κυβερνητικά στελέχη — περί «σαλαμοποίησης», απέφυγε να σχολιάσει τις τοποθετήσεις πολιτικών προσώπων.

Τόνισε ότι απορρίπτει πλήρως τις σχετικές κατηγορίες και εξέφρασε τη στήριξή της προς τους δικαστικούς λειτουργούς, υπογραμμίζοντας ότι οι ισχυρισμοί αυτοί δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Σύμφωνα με την ίδια, ο έντονος αυτός θόρυβος επιχειρεί να απομακρύνει την προσοχή από την ουσία της υπόθεσης, η οποία — όπως είπε — δεν αφορά την ανανέωση της θητείας της Εισαγγελίας, αλλά τα όσα έχουν συμβεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπενθύμισε, δε, ότι ήδη από τον Οκτώβριο, κατά την παρουσία της στην Ελλάδα, είχε χαρακτηρίσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως σύμβολο διαφθοράς και νεποτισμού, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι Έλληνες πολίτες μπορούν να εστιάσουν στα πραγματικά ζητήματα.

Κλείνοντας, επισήμανε ότι διαθέτει τριακονταετή εμπειρία στον χώρο της Δικαιοσύνης και έχει έρθει αντιμέτωπη με φαινόμενα όπως η διαφθορά, η απάτη και η κατάχρηση εξουσίας — πράξεις που αποτελούν εγκλήματα σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογράμμισε, τέλος, ότι κανείς δεν μπορεί να την πείσει πως τέτοιες πρακτικές αποτελούν μέρος της πολιτικής δραστηριότητας.

«Ελπίζω η έρευνα να συνεχιστεί με γρήγορο ρυθμό»

Όπως είπε, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έλαβε χθες την απάντηση από το Κοινοβούλιο, την οποία χαρακτήρισε «πολύ καλή», σημειώνοντας ότι «αυτό δείχνει ότι όλοι θέλουν να μάθουν τι συνέβη». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί προτεραιότητα και εξέφρασε την ελπίδα «να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή την έρευνα με πολύ γρήγορο ρυθμό».

Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα και στη συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, επισημαίνοντας πως η συμφωνία με τον αρμόδιο υπουργό για τη διάθεση αστυνομικών που θα ασχοληθούν αποκλειστικά με τις συγκεκριμένες υποθέσεις «θα βοηθήσει πολύ» και «θα μας δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε με την υπόθεση».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, η Κοβέσι έφερε ως παράδειγμα την αύξηση των καταγγελιών στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι φέτος καταγράφεται διπλάσιος αριθμός νέων υποθέσεων, κυρίως λόγω αναφορών πολιτών. Όπως είπε, αυτό αποτελεί «καλό σημάδι», καθώς δείχνει εμπιστοσύνη προς το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Εξήρε, μάλιστα, το έργο των στελεχών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα, λέγοντας ότι «είναι πολύ καλοί» και εκφράζοντας τον θαυμασμό της για «το θάρρος, την αποφασιστικότητα και τη δραστηριότητά τους».

Αναφερόμενη στο ευρύτερο ζήτημα της διαφθοράς, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει χώρα απαλλαγμένη από τέτοια φαινόμενα. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «δεν υπάρχει καθαρή χώρα. Υπάρχει διαφθορά παντού. Υπάρχει απάτη παντού», διευκρινίζοντας ότι τα επίπεδα μπορεί να διαφέρουν ή να υπάρχουν συστημικές ιδιαιτερότητες, ωστόσο «το γεγονός ότι δεν ανακαλύπτεις και δεν ερευνάς δεν σε κάνει μια καθαρή χώρα».