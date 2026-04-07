Βουλή-ΟΠΕΚΕΠΕ

«Μόλις ολοκληρώθηκε η διαδικασία της παρουσίας μου στην Επιτροπή Δεοντολογίας, όπου είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω όλα τα πραγματικά δεδομένα, αλλά φυσικά και να απαντήσω στις ερωτήσεις των συναδέλφων βουλευτών μελών της Επιτροπής», σημείωσε ο Κώστας Τσιάρας έπειτα από την παρουσία του στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Τσιάρας ξεκαθάρισε ότι έχει ζητήσει την άρση της βουλευτικής ασυλίας «ακριβώς γιατί είναι ζήτημα προσωπικής αξιοπρέπειας και γιατί νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτή η υπόθεση πρέπει να ξεκαθαρίσει το συντομότερο δυνατόν».

«Για άλλη μια φορά επαναλαμβάνω ότι αφορούσε σε ένα νόμιμο αίτημα ενός αδύναμου πολίτη, ο οποίος είχε πληγεί από τον μεσογειακό κυκλώνα Ιανός στην περιοχή της Καρδίτσας. Από εκεί και πέρα όλα θα τα δούμε στη συνέχεια», πρόσθεσε.