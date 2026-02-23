Κ. Τσιάρας: Θετική η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό μηχανισμό αντασφάλισης για φυσικές καταστροφές

Κατ' αρχήν θετική στη δημιουργία ευρωπαϊκού μηχανισμού αντασφάλισης για φυσικές καταστροφές στη γεωργία είναι η Ελλάδα, όπως δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, κατά την παρέμβασή του στο σημερινό Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

Όπως ανέφερε, ένας τέτοιος μηχανισμός θα μπορούσε να ενισχύσει τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα για τον αγροτικό τομέα, ζητώντας παράλληλα σαφείς τεχνικές διευκρινίσεις.

Ο υπουργός έθεσε επίσης την ανάγκη ουσιαστικής απλούστευσης του πλαισίου εφαρμογής της νέας ΚΑΠ, υπογραμμίζοντας ότι σταθερή χρηματοδότηση και ευελιξία αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για μια ισχυρή πολιτική.

Όπως υπογράμμισε ο Έλληνας υπουργός, η εμπειρία των πρώτων ετών εφαρμογής ανέδειξε σοβαρές δυσλειτουργίες, επισημαίνοντας ότι «το σημερινό πλαίσιο ελέγχων έχει καταστεί ιδιαίτερα σύνθετο, ιδίως με την εισαγωγή νέων απαιτήσεων». Όπως σημείωσε, αυτό «δημιουργεί αυξημένο διοικητικό βάρος και αβεβαιότητα για τους παραγωγούς, ενώ δυσχεραίνει και το έργο των εθνικών διοικήσεων».

Παράλληλα, ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι η απλούστευση της ΚΑΠ πρέπει να αποτυπωθεί στην πράξη, ώστε να στηρίζεται ουσιαστικά ο γεωργός και να προστατεύονται αποτελεσματικά οι πόροι της Ένωσης.

Στη συζήτηση για τις εθνικές συστάσεις στο πλαίσιο της επόμενης ΚΑΠ, ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι πρόκειται για ζήτημα «άρρηκτα συνδεδεμένο με τον στρατηγικό προσανατολισμό της μελλοντικής Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και, τελικά, με το είδος της ευρωπαϊκής γεωργίας που θέλουμε να οικοδομήσουμε». Ξεκαθάρισε ότι, για την Ελλάδα, οι συστάσεις μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο, υπό σαφείς προϋποθέσεις.

Πρόσθεσε ότι η χώρα μας στηρίζει την πρόταση για μεταφορά επιλεγμένων διατάξεων στους τομεακούς κανονισμούς της ΚΑΠ και της ΚαλΠ τονίζοντας πως «μια καθαρή θεσμική αρχιτεκτονική της ΚΑΠ, αλλά και της ΚΑλΠ σε συνδυασμό με επαρκή και σταθερή χρηματοδότηση, αποτελεί προϋπόθεση ώστε η ΚΑΠ να μπορεί να ανταποκριθεί στον πολλαπλό της ρόλο σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας».

Τόνισε ότι παραμένουν σοβαρές προκλήσεις σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές επισημαίνοντας πως «πολλοί προμηθευτές δεν γνωρίζουν πλήρως τα δικαιώματά τους ή διστάζουν να καταγγείλουν περιστατικά, φοβούμενοι αντίποινα».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Τσιάρας, κατά την προσέλευσή του στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας, μεταξύ άλλων, τόνισε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αγροδιατροφικός τομέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητάς του.

Σημείωσε ότι στη σημερινή συνεδρίαση τίθενται ζητήματα που αποτελούν «μεγάλες προκλήσεις» για τον αγροδιατροφικό τομέα, υπογραμμίζοντας τη σημασία των επόμενων βημάτων για τη διαμόρφωση των όρων της νέας προγραμματικής περιόδου. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα του πρωτογενούς τομέα, να στηριχθεί το εισόδημα των Ευρωπαίων αγροτών και να δημιουργηθούν προϋποθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τέλος, ο κ. Τσιάρας επισήμανε ότι ο αγροδιατροφικός τομέας παραμένει σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και προστιθέμενης αξίας για τα κράτη-μέλη. Όπως είπε, η ενίσχυσή του θα συμβάλει τόσο στην επάρκεια προϊόντων όσο και στη στήριξη των Ευρωπαίων αγροτών, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται και να αναπτύσσονται μέσα στις συνθήκες που διαμορφώνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.