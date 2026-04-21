Κ. Tσιάρας: Θα μας διευκολύνει όλους η άρση της ασυλίας γιατί δεν πρέπει να μείνει τίποτα στη σκιά

Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας κάλεσε την Ευρωπαϊκή εισαγγελία να κινηθεί το συντομότερο δυνατό για να τρέξει η διαδικασία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και επισήμανε πως «και από Υπουργός παραιτήθηκα και ζήτησα να αρθεί η βουλευτική ασυλία μου και να ψηφιστεί γιατί πιστεύω ότι δεν πρέπει να μείνει τίποτα στη σκιά».

«Υπηρετώ το ελληνικό κοινοβούλιο 23 χρόνια ο καθένας έχει προσωπική πορεία από την οποία κρίνεται και πάντα ήμουν υπέρ της άποψης ότι ο βουλευτής δεν μένει παγερά αδιάφορος σε κρίσιμα ζητήματα. Όταν ήμουν Υπουργός Δικαιοσύνης κάναμε δεκάδες παρεμβάσεις και ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανέλαβα να αντιμετωπίσω τη νούμερο ένα παθογένεια, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πολύ πριν αναλάβει η ευρωπαϊκή εισαγγελία», τόνισε ο Κώστας Τσιάρας μιλώντας στο ΕΡΤnews.

«Είμαι σε θέση να παρουσιάσω όλα τα απαραίτητα στοιχεία αύριο στους συναδέλφους μου και προτίθεμαι να αναφερθώ στους προβληματισμούς για το ρόλο του βουλευτή», τόνισε, ένα εικοσιτετράωρο πριν από την ψηφοφορία στη Βουλή για την άρση ασυλίας.

Ωστόσο, ο κύριος Τσιάρας επεσήμανε ότι «θα μπορούσε να αμφισβητήσει το γιατί βρίσκεται στη λίστα των πολιτικών προσώπων», ενώ μίλησε για ερωτηματικά που εγείρει η σταδιακή διαρροή της δικογραφίας και η επιλεκτική διαρροή των ονομάτων.

Λίγο πολύ όλα αυτά μπορούν γρήγορα να ξεκαθαριστούν, τόνισε και αναφέρθηκε στα ζητήματα που προκαλούν προβληματισμούς: «Να ξεκαθαρίσουμε ποιος είναι ο ρόλος και η έννοια του βουλευτή, να ξεκαθαριστεί επίσης τι συνιστά παρέμβαση. Αν ο βουλευτής είναι ένας παρατηρητής των γεγονότων, ένας μεσολαβητής συμφερόντων ή ένας ενεργός πολιτικός ο οποίος μπορεί να μεταφέρει τη φωνή, το πρόβλημα, την ανάγκη του κάθε πολίτη, της κάθε τοπικής κοινωνίας προς το κέντρο, ερωτήματα υπαρξιακά σε σχέση με το ρόλο του βουλευτή», είπε ο κ. Τσιάρας.

«Αντιλαμβάνεται κανείς πως αν ποινικοποιείται η οποιαδήποτε επικοινωνία, μπορεί να αφορά σε ένα ζήτημα ή σε ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει και υφίσταται γενικότερα για έναν πολίτη ή μια τοπική κοινωνία».

Αναφορικά με το αν υπήρξε παρέμβαση, ο Κώστας Τσιάρας είπε: «Παρέμβαση είναι να ψάχνει κανείς αν ένας άνθρωπος μετά τον Ιανό κινδυνεύει να χάσει το λεγόμενο πρασίνισμα, που είναι μία επιδότηση πολύ μικρής θα έλεγα έντασης, ωστόσο αναγκαία για τον παραγωγό. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τί συνιστά παρέμβαση. Διότι εδώ ακριβώς βρίσκεται και η λυδία λίθος και πιθανόν και ο λόγος για τον οποίον προβληματίζονται κάποιοι συνάδελφοι στη Βουλή. Ωστόσο, εγώ από την πρώτη στιγμή ουσιαστικά παραιτήθηκα από υπουργός μόλις ανακοινώθηκε το συγκεκριμένο ζήτημα.