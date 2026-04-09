Το «ιερατείο» του ΠΑΣΟΚ απαιτεί υποταγή στο ηθικό του πλεονέκτημα

Η ηγεσία και η νέα γενιά των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, πέριξ του προέδρου, προβάλλουν εσχάτως, με χοντροκομμένη αλαζονεία, το δήθεν αναμφίλεκτο ηθικό πλεονέκτημα της παράταξης έναντι πάντων. Είναι έτοιμοι να πατάξουν σκληρά όποιον δεν συντάσσεται με το αφήγημα μιας άμωμης δημοκρατικής παράταξης με τα ακέραια και ανεπίληπτα στελέχη. Η παρακαταθήκη του κυβερνώντος ΠΑΣΟΚ όμως απαρτίζεται από όσα, καταλογίζει στους αντιπάλους του.

Η παρακαταθήκη του κυβερνώντος ΠΑΣΟΚ απαρτίζεται από όσα σήμερα καταλογίζει στους κυβερνώντες και δεν πρόκειται για μυστικό ή συκοφαντία. Η μεταποίηση της κομματικής και κυβερνητικής πράσινης ιστορίας δεν είναι προνόμιο της Χαριλάου Τρικούπη, του Ν. Ανδρουλάκη ή της Μαρινίκης Θεοδώρου, η οποία, ούσα αναπληρώτρια γραμματέας του Τομέα Οικονομικών, επιτίμησε τη συγγραφέα – δημοσιογράφο Σώτη Τριανταφύλλου διότι εξέφρασε την άποψη ότι το ΠΑΣΟΚ δεν δικαιούται να ομιλεί με ηθικούς όρους.

Η ανάρτηση της κας. Θεοδώρου υιοθετήθηκε από τον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη καθώς κοινοποιήθηκε από τον επίσημο λογαριασμό του. Μόνον που τα ερωτήματα και οι διαπιστώσεις του στελέχους του ΠΑΣΟΚ εγείρουν ζήτημα για το ίδιο.

«Από πότε η ηθική είναι προνόμιο συγκεκριμένων και “αλάθητων”;» ρωτά η Θεοδώρου και, εμμέσως, ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ.

Την ηθική ως προνόμιο του, τη διεκδικεί αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Εμφανιζόμενος ως άσπιλος και άμωμος, σχεδόν ως προϊόν πολιτικής παρθενογένεσης. Ενώ είναι σαρξ εκ της σαρκός του κόμματος που εφηύρε τις «κλαδικές» και τα δίκτυα ρουσφετιού, αναξιοκρατίας, που παρέμειναν στην πολιτική ιστορία με τη θρυλική ονομασία: «οι πρασινοφρουροί».

Ηθελημένα ή αθέλητα λησμονούν πως η κανονικοποίηση και νομιμοποίηση της διαφθοράς έγινε από τον ιδρυτή, Ανδρέα Παπανδρέου. Το 1986 και την κυνική αποστροφή: «Είπαμε να κάνει ένα δωράκι στον εαυτό του, αλλά όχι και 500 εκατομμύρια». Αναφερόμενος στον τότε πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ, Δημήτρη Μαυράκη, ο οποίος κατηγορείτο ότι υπεξαίρεσε από τον οργανισμό 500 εκατ. ευρώ.

Το ΠΑΣΟΚ στο απόγειο της δόξας του, εκδημοκράτισε και μαζικοποίησε τη φαυλοκρατία. Με το πρόσχημα του «κοινωνικού προσήμου», σταδιακά χτίστηκε το παρασύστημα στο Δημόσιο, όπου σε υπέρμετρο βαθμό φούντωσε ο πελατειασμός, το βύσμα και ο αλληλοεκβιασμός πολιτών και πολιτικών.

Την εξωραϊσμένη εικόνα του ΠΑΣΟΚ –που κατά κόρον προβάλλει ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης– τη θρυμματίζουν πολλά άλλα και σίγουρα όχι η άποψη που διατύπωσε η κυρία Σώτη Τριανταφύλλου, χωρίς να ζητήσει την άδεια από το πράσινο «ιερατείο».

Όσον αφορά στη μήνη που προκάλεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, αποκαλύπτοντας το… αδιανόητο «μυστικό» πως στα υπουργικά τηλέφωνα φτάνουν αιτήματα και βουλευτών της αντιπολίτευσης, έχει ενδιαφέρον τι απάντησε ο κ. Ανδρουλάκης στην τελευταία ραδιοφωνική του συνέντευξη στον ΣΚΑΪ.

Έκανε κανονικό «παρκούρ» για να αποφύγει το ερώτημα αν είναι σίγουρος ότι κανείς από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ δεν έχει ζητήσει χάρες και εξυπηρετήσεις για συγγενείς, φίλους και ψηφοφόρους.

Η ντρίπλα να «στείλουν» τον υπουργό Υγείας στον εισαγγελέα θυμίζει την εποχή του Κώστα Σημίτη και την περίφημη επωδό του «όποιος έχει στοιχεία να πάει στον εισαγγελέα». Στάση η οποία κατά τη δευτεροβάθμια δίκη για τις μίζες στα εξοπλιστικά με κατηγορούμενο τον Άκη Τσοχατζόπουλο, εξέπεσε στη γενναία παραδοχή: «Οι αθλιότητες αυτές συνέβησαν επί πρωθυπουργίας μου».