Κυρ. Μητσοτάκης στο CNN: Η διεθνής κοινότητα δεν θα δεχθεί «διόδια» από το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ

Τη θέση ότι η Ελλάδα καλωσορίζει την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή διατύπωσε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN και τη δημοσιογράφο, Κριστιάν Αμανπούρ. Ωστόσο, ο πρωθυπουργός τόνισε πως η εκεχειρία θα πρέπει να αφορά και τον Λίβανο, εκφράζοντας φόβους για ενδεχόμενο ξέσπασμα ανθρωπιστικής κρίσης. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς το Ιράν ότι η διεθνής κοινότητα δεν θα δεχθεί «διόδια» στα Στενά του Ορμούζ.

«Η Ελλάδα συνυπέγραψε μια κοινή δήλωση πολλών Ευρωπαίων ηγετών, καλωσορίζοντας την εκεχειρία και εκφράζοντας προσεκτική αισιοδοξία. Ωστόσο, ανησυχώ για την κατάσταση στον Λίβανο», τόνισε ο πρωθυπουργός στην Κριστιάν Αμανπούρ.

«Οι ισραηλινές επιθετικές κινήσεις υπονομεύουν τις προσπάθειες για ειρήνη. Αν θέλουμε μια πραγματική εκεχειρία στην περιοχή, αυτή πρέπει να ισχύει παντού. Η κυβέρνηση του Λιβάνου χρειάζεται χώρο δράσης, και οι επιθέσεις μόνο ενισχύουν τη Χεζμπολάχ», πρόσθεσε.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ακόμη: «Η στρατηγική μας συμμαχία με το Ισραήλ είναι ισχυρή, αλλά οι φίλοι πρέπει να είναι ειλικρινείς. Αν οι επιθέσεις συνεχιστούν, θα προκληθεί ανθρωπιστική κρίση και θα αποσταθεροποιηθεί η κυβέρνηση του Λιβάνου. Αυτό δεν είναι προς το συμφέρον του Ισραήλ. Η εκεχειρία πρέπει να καλύπτει ολόκληρη την περιοχή».

Σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ, ο Έλληνας πρωθυπουργός επισήμανε: «Η Ελλάδα διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους στόλους στον κόσμο, και η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ είναι κρίσιμη. Αυτή πρέπει να διατηρηθεί χωρίς εμπόδια. Η διεθνής κοινότητα δεν θα δεχθεί «διόδια» από το Ιράν. Ίσως χρειαστεί μια ξεχωριστή διεθνής συμφωνία για τα Στενά, αλλά αυτή δεν μπορεί να περιλαμβάνει τέλος διέλευσης».

Η Ελλάδα θα ηγηθεί της πρωτοβουλίας επαναπροσδιορισμού του ΝΑΤΟ μαζί με Γαλλία

Αναφερόμενος στις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε «υποστηρικτής των διατλαντικών σχέσεων, αλλά τώρα έχουμε σημαντικές προκλήσεις» εξηγώντας ότι «ως αποτέλεσμα πρωτοβουλιών του Αμερικάνου προέδρου η Ευρώπη έχει ανασυνταχθεί ως προς την αμυντική προετοιμασία. Ξοδεύουμε πάνω από το 3% του ΑΕΠ μας για την άμυνα και ενισχύουμε την αμυντική μας προετοιμασία».

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε το ΝΑΤΟ που να είναι προς όφελος της Συμμαχίας. Η Ελλάδα θα ηγηθεί αυτής της πρωτοβουλίας, μαζί με άλλες χώρες».

Αποκάλυψε μάλιστα ότι «ξεκινήσαμε προκαταρκτικές συζητήσεις με τον Πρόεδρο Μακρόν, καθώς η Γαλλία είναι η μόνη χώρα με πυρηνική αποτροπή εντός ΕΕ». Υπογράμμισε ότι «κάθε συζήτηση για να ενισχύσουμε τον ευρωπαϊκό βραχίονα της άμυνας πρέπει να καλωσοριστεί της ευρωπαϊκής άμυνας. «Αυτό δεν θα γίνει εις βάρος του ΝΑΤΟ, αλλά το ΝΑΤΟ είναι μια συμμαχία που εξαρτάται υπέρμετρα από τις ΗΠΑ. Πρέπει να αναλάβουμε το βάρος που μας αναλογεί, να αυξήσουμε τις δαπάνες και να ενισχύσουμε τις αμυντικές μας δυνατότητες» διευκρίνισε ο πρωθυπουργός.

Για απαγόρευση social media στους κάτω των 15: «Όραμά μου η ελληνική πολιτική να γίνει ευρωπαϊκή»

Ερωτηθείς για την πρωτοβουλία που ανακοίνωσε σήμερα για την απαγόρευση social media των 15 ετών, ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε: «Πρώτη φορά το έθεσα πριν από 18 μήνες στον ΟΗΕ. Τότε κανείς δεν μιλούσε για την υγεία των νέων. Είναι το πρώτο θέμα που απασχολεί τους γονείς, ακόμα και τα παιδιά αναγνωρίζουν ότι ο σχεδιασμός των πλατφορμών τους οδηγούν να περνούν πολύ χρόνο και να κεντρίζουν την προσοχή τους».

«Ανακοινώσαμε απαγόρευση από την 1/1/2027 και έστειλα επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας, χρειαζόμαστε την ευρωπαϊκή υποστήριξη» επανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης για να συμπληρώσει: «Όραμά μου είναι ότι η ελληνική πολιτική θα γίνει ευρωπαϊκή πολιτική και ελπίζω ότι η Ελλάδα θα ηγηθεί σε αυτό το μέτωπο και οι πλατφόρμες θα αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί».